ΕΕ: Bαθιά το χέρι στην τσέπη αυτά τα Χριστούγεννα – Σε ποια χώρα ξοδεύουν περισσότερα για δώρα

Αυξημένες αναμένεται να είναι οι χριστουγεννιάτικες δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να πιέζει τις τιμές προς τα πάνω και οι ρυθμιστικές αρχές ενισχύουν τα πρότυπα ασφάλειας, κυρίως στην αγορά παιχνιδιών.

Παρά τις οικονομικές αβεβαιότητες, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές φαίνεται πως δεν εγκαταλείπουν τις εορταστικές αγορές, αν και τις προσεγγίζουν με μεγαλύτερη προσοχή, σύμφωνα με το euronews.

Η Γερμανία στην κορυφή των δαπανών για την ΕΕ

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας δεδομένων Statista, η Γερμανία αναμένεται να καταστεί η χώρα με τις υψηλότερες χριστουγεννιάτικες δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2025, οι λιανικές πωλήσεις κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 85,24 δισεκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της γερμανικής αγοράς.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Γαλλία, με εκτιμώμενες δαπάνες 71,65 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Ιταλία συμπληρώνει την τριάδα με περισσότερα από 43 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, η κατανάλωση παραμένει ανθεκτική στις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτός ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης. Έρευνα της PwC προβλέπει αύξηση των χριστουγεννιάτικων δαπανών κατά 3,5% σε σχέση με το 2024, παρά το γεγονός ότι η εορταστική περίοδος ξεκίνησε με πιο αργούς ρυθμούς αγορών. Η βρετανική αγορά συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή δυναμική, παρά τις οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις.

Πληθωρισμός και αυξημένες τιμές

Ωστόσο, τα φετινά χριστουγεννιάτικα δώρα αναμένεται να είναι ακριβότερα. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη εκτιμήθηκε στο 2,2% τον Νοέμβριο του 2025, αυξημένος από 2,1% τον προηγούμενο μήνα. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα τις τιμές σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, από τα παιχνίδια μέχρι τα ηλεκτρονικά είδη.

Όπως σημειώνει το Mastercard Economics Institute, οι φετινές εορταστικές δαπάνες χαρακτηρίζονται από «μια προσεκτική νοοτροπία», με τους καταναλωτές να δείχνουν αυξημένη ευαισθησία στις τιμές και να προτιμούν πιο προσιτές επιλογές, χωρίς όμως να εγκαταλείπουν εντελώς τις μικρές πολυτέλειες.

Ποια δώρα προτιμούν οι Ευρωπαίοι

Τα προϊόντα ομορφιάς, η μόδα και τα ηλεκτρονικά είδη παραμένουν οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες δώρων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι καταναλωτικές συνήθειες διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2024, οι Τσέχοι δαπάνησαν τα περισσότερα χρήματα σε καλλυντικά, ενώ οι Πολωνοί προτίμησαν κοσμήματα και ρολόγια. Οι Ισπανοί στράφηκαν κυρίως σε μεταχειρισμένα προϊόντα, αντανακλώντας μια τάση για οικονομικότερες και πιο βιώσιμες επιλογές, ενώ οι Ιταλοί επένδυσαν περισσότερο σε οικιακές συσκευές.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Τσέχοι κατέγραψαν και τις υψηλότερες δαπάνες σε παιχνίδια, γεγονός που φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των παιδικών προϊόντων.

🤝Working with French and Czech 🇫🇷🇨🇿 customs authorities to protect children from from fake and dangerous toys. We coordinated an investigation that led to the seizure of more than 10.7 million counterfeit toys sold online 🛻🧩🧸 See our press release https://t.co/HetJhHQwQo pic.twitter.com/Ky33KM8cfZ — European Anti-Fraud Office (OLAF) (@EUAntiFraud) December 18, 2025

Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των παιχνιδιών

Τα καλλυντικά και τα παιχνίδια ήταν και πέρυσι οι κατηγορίες προϊόντων με τις περισσότερες αναφορές ασφάλειας στην ΕΕ. Τα χημικά συστατικά αποτέλεσαν τη βασική αιτία κινδύνου σε σχεδόν το ήμισυ των ειδοποιήσεων.

Έρευνα της Toy Industries of Europe (TIE) σε 70 παιχνίδια που πωλούνταν μέσω μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών στο Βέλγιο και τη Γαλλία αποκάλυψε ότι το 96% δεν συμμορφωνόταν με τους κανόνες ασφάλειας της ΕΕ. Το 86% παρουσίαζε σοβαρούς κινδύνους, όπως μικρά εξαρτήματα που ενέχουν κίνδυνο πνιγμού, ισχυρούς μαγνήτες και εύκολη πρόσβαση στις μπαταρίες.

Τον Οκτώβριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε νέους κανονισμούς για την ασφάλεια των παιχνιδιών.

Μεταξύ άλλων, εισάγεται ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος για καλύτερη ιχνηλάτηση των παιχνιδιών που πωλούνται στο διαδίκτυο και απαγορεύονται χημικές ουσίες που θεωρούνται επιβλαβείς για τα παιδιά, ενισχύοντας την προστασία των καταναλωτών ενόψει της εορταστικής περιόδου.