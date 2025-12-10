Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Secret Santa: Low budget δώρα που ξεχωρίζουν
Τα Νέα της Αγοράς 10 Δεκεμβρίου 2025 | 14:29

Secret Santa: Low budget δώρα που ξεχωρίζουν

Secret Santa στη δουλειά ή στην παρέα; Αυτά είναι τα δώρα που θα εντυπωσιάσουν, χωρίς να σε βγάλουν εκτός budget!

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Spotlight

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η πόλη έχει «ντυθεί» με τα γιορτινά της. Στους δρόμους λάμπουν φωτάκια, τα σπίτια γεμίζουν στολίδια και η καθημερινότητα «μυρίζει» γιορτινά εδέσματα. Όλα γύρω μας «φωνάζουν» ότι η πιο μαγική εποχή του χρόνου έχει φτάσει – και μαζί της οι απρόσμενες εκπλήξεις που γεμίζουν χαρά μικρούς και μεγάλους. Το γιορτινό mood έρχεται να ενισχύσει το Secret Santa, το αγαπημένο παιχνίδι προσφοράς και… μυστικότητας που μας φέρνει όλους πιο κοντά.

Αν δεν το γνωρίζετε ήδη, πρόκειται για ένα παιχνίδι ανταλλαγής δώρων όπου κάθε συμμετέχων τραβάει τυχαία ένα όνομα και γίνεται ο… Secret Santa του (μυστικός Άγιος Βασίλης). Το δώρο δίνεται ανώνυμα και αποκαλύπτεται μόνο στο τέλος ποιος χάρισε τι, γεμίζοντας το γραφείο, την παρέα ή την οικογένεια με γέλια και ενθουσιασμό.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα θεματικό Secret Santa (για παράδειγμα μόνο βιβλία ή χειροποίητα δώρα), να βάλετε την προσωπική σας πινελιά, αλλά και να επιλέξετε όριο τιμής, ώστε το παιχνίδι να είναι προσιτό και να δοθεί έμφαση στη δημιουργικότητα αντί για την αξία.

Low budget δώρα για το Secret Santa

Έχοντας αυτά κατά νου, ψάξαμε και βρήκαμε τα πιο εντυπωσιακά low budget δώρα για να προετοιμαστείτε εγκαίρως και να μην καθυστερήσετε τα δώρα σας λεπτό:

Για όσους αγαπούν τις μικρές πολυτέλειες

Απολαμβάνουν το skincare ή θα τους κερδίσει μια… νέα πινελιά πολυτέλειας; Όποια και αν είναι η τελική επιλογή, ένα άρωμα πρόκειται για ένα διαχρονικό δώρο που δεν… «ξεθωριάζει». Εναλλακτικά μπορείς να χαρίσεις μια αντηλιακή κρέμα προσώπου, που θα μετατραπεί στο wellness μυστικό για προστασία και περιποίηση.

Για όσους βρίσκονται μονίμως σε κίνηση

Ταξιδεύουν συχνά ή απλώς έχουν μια πολυάσχολη καθημερινότητα γεμάτη μετακινήσεις; Και στις δύο περιπτώσεις, ένα powerbank θα τους φανεί εξαιρετικά χρήσιμο, καθώς θα μπορούν να διατηρήσουν τις συσκευές τους ενεργές όπου κι αν βρίσκονται (αρκεί να μην ξεχάσουν να το φορτίσουν).

Για να μην «ξεμένουν» οι ίδιοι από ενέργεια, χαρίστε τους ένα smart θερμός που συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία και πρακτικότητα. Τα κρύα ροφήματα θα διατηρούνται δροσερά για έως και 24 ώρες ενώ τα ζεστά θα παραμένουν ζεστά για έως και 12 ώρες, ενώ χάρη στην LCD οθόνη θερμοκρασία που διαθέτει θα μπορούν να δουν την θερμοκρασία του ροφήματός τους με ένα άγγιγμα στο καπάκι.

Για τους fitness enthusiasts

Ένα στρώμα γυμναστικής είναι το ιδανικό δώρο για όποιον κάνει ή σκέφτεται να ξεκινήσει γυμναστική. Πρακτικό και ιδιαίτερα ανθεκτικό, προσφέρει την απαραίτητη άνεση, πρόσφυση και στήριξη για μια σύντομη προπόνηση, μια συνεδρία stretching ή ακόμα και yoga οπουδήποτε.

Είναι ένα δώρο που ενθαρρύνει την αυτοφροντίδα και μπορεί να προσαρμοστεί στο στυλ ή στις συγκεκριμένες ανάγκες του ατόμου. Φυσικά, μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε και μια επαναχρησιμοποιούμενη tote τσάντα που θα μπορεί να χρησιμεύσει ως εναλλακτικός σάκος.

Για τους fashionistas

Το πραγματικό fashion statement βρίσκεται στα αξεσουάρ. Κάθε outfit αποκτά χαρακτήρα αρκεί να επιλέξετε τα σωστά – και μην ξεχνάτε να είναι και λειτουργικά! Ένα beanie προσφέρει ζεστασιά και κομψότητα ενώ το πράσινο χρώμα προσθέτει μια φρέσκια πινελιά.

Από την άλλη, οι κάλτσες με σχέδια προσφέρουν μια μοναδική αίσθηση στυλ (και φυσικά, άνεσης), κάνοντας κάθε look αυτομάτως να ξεχωρίζει.

Για τους σπιτόγατους

Λατρεύουν την μοναδική θαλπωρή του σπιτιού στην καρδιά του χειμώνα; Βοηθήστε τους να δημιουργήσουν το πιο ζεστό καταφύγιο χαλάρωσης, με μια βελουτέ κουβέρτα που θα τους κρατήσει ζεστούς ακόμη και τις πιο κρύες ημέρες. Για να «απογειώσετε» την cozy διάθεση, χαρίστε τους ένα ηλεκτρικό υπόστρωμα για έξτρα ζεστασιά και χαλάρωση.

Για όσους αγαπούν τα hobby

Τους αρέσουν οι βραδιές με επιτραπέζια παιχνίδια, η μαγεία της αναλογικής φωτογραφίας ή η δημιουργική πρόκληση των lego παιχνιδιών;

Ό,τι κι αν προτιμούν, θα το βρείτε, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε χριστουγεννιάτικα δώρα, ενώ θα το παραλάβετε εύκολα στην πόρτα σας, στην ώρα του χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεστε.

Και μιας και τα δώρα που θα κάνετε θα είναι πολλά, μην ξεχνάτε το SHOPFLIX max για ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά! Μόνο με 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς, έχεις ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά σε κάθε αποστολή άνω των 15€. Κι αν πληρώσεις τη συνδρομή με κάρτα Visa & έχεις επιστροφή 10€ στην κάρτα σου!

Ο πιο απλός τρόπος να ψωνίσεις και να κάνεις εγκαίρως τα δώρα των γιορτών!

JP Morgan: Νέο ράλι για τις ελληνικές τράπεζες και το 2026

JP Morgan: Νέο ράλι για τις ελληνικές τράπεζες και το 2026

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

World
Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 11.12.25
Media 11.12.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Στις 14 Δεκεμβρίου κυκλοφορεί το ΒΗΜΑ της Κυριακής έχοντας μαζί του το νέο τεύχος του περιοδικού Μεγάλες Σκηνές, το εορταστικό Grace, τις χριστουγεννιάτικες συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA
Media 09.12.25
Media 09.12.25

MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA

Η μόδα συναντά τη μουσική σε ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show που συνδυάζει λάμψη, δημιουργικότητα και μοναδικές στιγμές. Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 23:00.

Σύνταξη
THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260

Το ΤΗΕ COMMERCE είναι μία στρατηγική επένδυση για το εμπόριο. Και αφορά όσους επιδιώκουν εξέλιξη, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. 12/12 | Πειραιώς 260

Σύνταξη
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»

Πιεσμένη από τις κινητοποιήσεις των αγροτών η κυβέρνηση, προσπαθεί να τους εγκλωβίσει στη λογική των μειωμένων απαιτήσεων με τον κ. Χατζηδάκη να μιλά για διάλογο  αλλά «στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προυπολογισμού»

Σύνταξη
«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
Euroleague 11.12.25
Euroleague 11.12.25

«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα

Με πρόστιμο και κλείσιμο μέρους του γηπέδου του -με αναστολή- τιμώρησε η Euroleague τον Ερυθρό Αστέρα για τη συμπεριφορά των οπαδών του κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Κρήτη: «Θέλουμε απαντήσεις – Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
Κρήτη 11.12.25
Κρήτη 11.12.25

«Θέλουμε απαντήσεις - Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» - Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη

Ο 37χρονος έλεγε στους διασώστες ότι πονούσε και κρύωνε - «Τη μεγάλη ευθύνη την αποδίδω στο ελικόπτερο» λέει ο πατέρας του ορειβάτη που ξεψύχησε 24 ώρες μετά τον τραυματισμό του σε φαράγγι στην Κρήτη

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο – Τι θα απαντήσει στο σχέδιο «αλά Κορέα» του Τραμπ
Κόσμος 11.12.25
Κόσμος 11.12.25

Το σχέδιο «Κορέα» των ΗΠΑ στην Ουκρανία - Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στην Ουκρανία που οι ΗΠΑ εμπνεύστηκαν από την Κορέα - Ο κρίσιμος ρόλος του Ντονμπάς για το Κίεβο και το προηγούμενο του Μινσκ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026
Γιατί μπορεί! 11.12.25
Γιατί μπορεί! 11.12.25

Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν ανέλαβε μια ιδιαίτερη θέση στο επερχόμενο Met Gala και πλέον αποφασίζει αν ο πρώην της Κιθ Έρμπαν θα βρίσκεται στη λίστα των καλεσμένων.

Σύνταξη
Tραγέλαφος η εξεταστική: "Ψεύτικες" οι συνομιλίες στις επισυνδέσεις λέει ο «Φραπές» – Τι είπε για κερδισμένο τζόκερ και Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Tραγέλαφος η εξεταστική: “Ψεύτικες” οι συνομιλίες στις επισυνδέσεις λέει ο «Φραπές» – Τι είπε για κερδισμένο τζόκερ και Αυγενάκη

Στις ερωτήσεις που δέχθηκε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη επαναλάμβανε σχεδόν μονότονα ότι δεν απαντά για να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 11.12.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Στις 14 Δεκεμβρίου κυκλοφορεί το ΒΗΜΑ της Κυριακής έχοντας μαζί του το νέο τεύχος του περιοδικού Μεγάλες Σκηνές, το εορταστικό Grace, τις χριστουγεννιάτικες συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Αντίο Τουβαλού: Η πρώτη χώρα που εκκενώνεται λόγω κλιματικής αλλαγής
Αντίο Τουβαλού 11.12.25
Αντίο Τουβαλού 11.12.25

Πρώτη χώρα που εκκενώνεται λόγω κλιματικής αλλαγής - Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για μαζική μετανάστευση

Περισσότερο από το ένα τρίτο των κατοίκων του Τουβαλού έχει υποβάλει αίτημα κλιματικής βίζας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι κλιματικοί μετανάστες ίσως ξεπεράσουν το ένα δισεκατομμύριο έως το 2050.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Φινλανδία: Έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ομάδας του μετά τον υποβιβασμό της! (vid)
Ποδόσφαιρο 11.12.25
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Φινλανδία: Έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ομάδας του μετά τον υποβιβασμό της! (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη προ ημερών στη Φινλανδία, όταν έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ιστορικής Χάκα, μετά τον υποβιβασμό της – Κάηκε ολοσχερώς μία από τις εξέδρες.

Σύνταξη
Το υπόμνημα που κατάθεσε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη, Φραπές στην εξεταστική που πήγε για να μην απαντήσει
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Το υπόμνημα που κατάθεσε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη, Φραπές στην εξεταστική που πήγε για να μην απαντήσει

Πυρ ομαδόν δέχθηκε ο κουμπάρος εξ αποστάσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Ξυλούρης, επονομαζόμενος και ως «Φραπές» καθώς κατέθεσε υπόμνημα λέγοντας ότι επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

Σύνταξη
Δεκαοκτώ παιδιά σε 11 οικογένειες έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα με το σπέρμα του Δανού δότη
Ελλάδα 11.12.25
Ελλάδα 11.12.25

Ανησυχία στην Ελλάδα: 18 παιδιά σε 11 οικογένειες έχουν γεννηθεί με το σπέρμα του Δανού δότη

Η τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε το σπέρμα του συγκεκριμένου ανθρώπου από κλινική στη χώρα μας ήταν το 2017 - Η ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Σύνταξη
Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα
Φωτογραφίες και βίντεο 11.12.25
Φωτογραφίες και βίντεο 11.12.25

Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι  της περιοχής, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της αντιπεριφέρειας στην Καβάλα, διατρανώνοντας την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Ο Κούζμα διέψευσε τα περί ομιλίας του Αντετοκούνμπο στα αποδυτήρια των Μπακς
Μπάσκετ 11.12.25
Μπάσκετ 11.12.25

Ο Κούζμα διέψευσε τα περί ομιλίας του Αντετοκούνμπο στα αποδυτήρια των Μπακς

Αμερικανικά ρεπορτάζ ανέφεραν προ ημερών ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στους συμπαίκτες του για τις φήμες περί αποχώρησής του, ωστόσο ο Κάιλ Κούζμα διέψευσε πως κάτι τέτοιο συνέβη.

Σύνταξη
Η «Πολυκατοικία» ως memento mori – Το ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή στον Δαναό
Αστική ζωή 11.12.25
Αστική ζωή 11.12.25

Η Πολυκατοικία ως memento mori - Το συγκινητικό ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή με φόντο την ελληνική κρίση του 2010

Το ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή με τίτλο «Η Πολυκατοικία» θα προβληθεί στον κινηματογράφο Δαναός το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 17:00, προσφέροντας μια συγκινητική και αναστοχαστική ματιά στην καθημερινή ζωή μιας αθηναϊκής πολυκατοικίας με φόντο την ελληνική κρίση του 2010.

Σύνταξη
Φορολογία: Αναδιάταξη με νέο μείγμα μέτρων – Κερδισμένοι και χαμένοι
Η στόχευση 11.12.25
Η στόχευση 11.12.25

Αναδιάταξη στον φορολογικό χάρτη με νέο μείγμα μέτρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Οι αλλαγές στη φορολογία αγγίζουν μισθωτούς, ιδιοκτήτες, νέους και οικογένειες - Οι αλλαγές στοχεύουν σε μείωση του βάρους στη βάση της πυραμίδας, ενίσχυση δημογραφίας και διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Εξεταστική: Αρνείται να καταθέσει πάλι ο «Φραπές» – Δικαίωμα στη σιωπή επικαλείται ο Ξυλούρης
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Εξεταστική: Αρνείται να καταθέσει πάλι ο «Φραπές» – Δικαίωμα στη σιωπή επικαλείται ο Ξυλούρης

Ο επονομαζόμενος και ως «φραπές», αυτή τη φορά παρέστη στην αίθουσα 223 του μεγάρου του Κοινοβουλίου ωστόσο κατέθεσε ενώπιον της εξεταστικής υπόμνημα με το οποίο δηλώνει δικαίωμα στη σιωπή και αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)
NBA 11.12.25
NBA 11.12.25

Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)

Παρά τις σπουδαίες εμφανίσεις των Ντόντσιτς και Τζέιμς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 132-119 και πέρασαν στον ημιτελικό του NBA Cup όπου θα αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ που ισοφάρισαν ένα ιστορικό ρεκόρ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
