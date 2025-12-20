newspaper
20.12.2025
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Χριστούγεννα: Πώς να ξεκλειδώσετε το μυστικό των επιτυχημένων αγορών
Διεθνής Οικονομία 20 Δεκεμβρίου 2025

Χριστούγεννα: Πώς να ξεκλειδώσετε το μυστικό των επιτυχημένων αγορών

Χρειάζεται να κάνετε ακόμα κάποια ψώνια πριν από τα Χριστούγεννα; Ή μήπως τα έχετε ήδη κάνει, αλλά νομίζετε ότι θα μπορούσατε να τα κάνετε καλύτερα;

Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

Με περιορισμένους προϋπολογισμούς και τις ημέρες για ψώνια να πλησιάζουν όλο και πιο γρήγορα, πολλοί Ευρωπαίοι αναζητούν πρωτότυπα, χρήσιμα και προσιτά δώρα για τα Χριστούγεννα.

Οι φετινές καταναλωτικές τάσεις δείχνουν μια προτίμηση για βιώσιμα προϊόντα, εξατομικευμένα αντικείμενα και εμπειρίες.

Δώρα σε εποχή ανέχειας

Η φετινή χριστουγεννιάτικη καμπάνια χαρακτηρίζεται από πιο περιορισμένους προϋπολογισμούς, καθώς το κόστος ζωής αυξάνεται, και από μεγαλύτερο ενδιαφέρον για πρακτικά και προσιτά δώρα.

Σύμφωνα με το Mastercard Economics Institute, οι χριστουγεννιάτικες δαπάνες στην Ευρώπη θα αυξηθούν κατά περίπου 3% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ στην Ισπανία η αναμενόμενη αύξηση είναι κοντά στο 5%.

Παρόλα αυτά, προτεραιότητα για πολλά νοικοκυριά είναι να διατηρήσουν τις δαπάνες υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με μια μελέτη των τάσεων αγορών της Sensormatic Solutions, ένας αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών αφιερώνει περισσότερο χρόνο στη σύγκριση τιμών και στην αναζήτηση προσφορών πριν αγοράσει δώρα, ενισχύοντας την τάση για πρόωρες αγορές.

Στο ίδιο πνεύμα, τα στοιχεία που δημοσίευσε το Fashion Network με βάση έρευνες καταναλωτών υποδηλώνουν ότι ο μέσος προϋπολογισμός για χριστουγεννιάτικα δώρα στην Ισπανία είναι περίπου 460 ευρώ ανά νοικοκυριό, ελαφρώς χαμηλότερος από πέρυσι (499,70 ευρώ, σύμφωνα με έκθεση του «Forbes»). .

Το ενδιαφέρον για πιο οικονομικά δώρα συνδυάζεται με μια αλλαγή στις συνήθειες.

Σύμφωνα με μια μελέτη της MPB για τους καταναλωτές, περίπου το 40% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι φέτος σκέφτονται να δώσουν ένα μεταχειρισμένο προϊόν ως δώρο, τόσο για λόγους οικονομίας όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους.

Αυτή η τάση, που παρατηρείται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, παρατηρείται επίσης στις ανταλλαγές Secret Santa, όπου τα όρια δαπανών κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 10 και 25 ευρώ.

Ακολουθούν μερικές ιδέες από το euronews για τα φετινά δώρα.

Πρωτότυπα και χειροποίητα αντικείμενα

Τα μικρά, χειροποίητα δώρα συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στα χριστουγεννιάτικα ψώνια, ειδικά μεταξύ όσων αναζητούν προσιτές επιλογές με πιο προσωπική πινελιά.

Τα χειροποίητα κεριά, τα σαπούνια, τα σετ σπόρων ή οι μίνι αστικοί κήποι είναι από τα πιο συνηθισμένα προϊόντα στις υπαίθριες αγορές και τα τοπικά καταστήματα.

Συχνά η τιμή τους βρίσκεται εντός των ορίων που έχουν τεθεί από πολλές ανταλλαγές Secret Santa, γεγονός που συμβάλλει στη δημοτικότητά τους.

Εκτός από το ότι είναι προσιτά, αυτά τα αντικείμενα προσφέρουν μια προστιθέμενη αξία που συνδέεται με το χρόνο και την αφοσίωση που απαιτείται για την κατασκευή τους. Πολλοί καταναλωτές επιλέγουν αυτό το είδος δώρου για να αποφύγουν τα γενικά δώρα και να επιλέξουν κάτι που μεταδίδει μια αίσθηση οικειότητας.

Η τάση ευνοεί επίσης τους μικρούς τεχνίτες και τα ανεξάρτητα καταστήματα, τα οποία σημειώνουν αύξηση των πωλήσεων τις εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα.

Εξατομικευμένα δώρα

Τα εξατομικευμένα δώρα γίνονται μια από τις πιο περιζήτητες κατηγορίες, ειδικά μεταξύ εκείνων που θέλουν να προσφέρουν μοναδικά δώρα χωρίς να ξοδέψουν πολλά χρήματα. Εξατομικευμένα έργα τέχνης, μπρελόκ με αρχικά, κούπες με μηνύματα ή ψηφιακά πορτρέτα είναι συχνά επαναλαμβανόμενα σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Η δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στο άτομο που το λαμβάνει το καθιστά πιο σημαντικό δώρο. Η διαθεσιμότητά τους σε ψηφιακές μορφές διευρύνει περαιτέρω τις επιλογές.

Για τις ανταλλαγές δώρων Secret Santa, όπου η τιμή είναι συχνά περιορισμένη, αυτά τα είδη ξεχωρίζουν για τον συνδυασμό πρωτοτυπίας και χαμηλού κόστους.

Εμπειρίες

Οι σύντομες εμπειρίες γίνονται μια συνηθισμένη εναλλακτική λύση στα υλικά δώρα. Τα εισαγωγικά εργαστήρια κεραμικής, οι γευσιγνωσίες καφέ, τα βασικά μαθήματα μαγειρικής ή τα μαθήματα τέχνης μίας ώρας είναι από τις πιο δημοφιλείς επιλογές.

Συνήθως είναι εύκολο να τα κλείσετε, δεν απαιτούν πολύπλοκο προγραμματισμό και σας επιτρέπουν να χαρίσετε αξέχαστες στιγμές.

Για όσους αναζητούν ένα δώρο με διαφορά, αυτές οι δραστηριότητες προσφέρουν μια προσιτή επιλογή κατάλληλη τόσο για φίλους όσο και για συναδέλφους.

Βιώσιμα δώρα

Τα βιώσιμα προϊόντα συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος μεταξύ των καταναλωτών που αναζητούν πρακτικά δώρα με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Επαναχρησιμοποιούμενες μεταλλικές φιάλες, στερεά σαπούνια, περιτυλίγματα από κερί μέλισσας ή πτυσσόμενες τσάντες για ψώνια είναι μερικά από τα πιο δημοφιλή είδη σε εξειδικευμένα καταστήματα και τοπικές αγορές κατά τη διάρκεια της περιόδου των εορτών. Αυτά τα προϊόντα θεωρούνται χρήσιμα, ανθεκτικά και συμβατά με πιο υπεύθυνες καταναλωτικές συνήθειες.

Η βιωσιμότητα συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις αποφάσεις αγοράς, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Think with Google, της πλατφόρμας έρευνας καταναλωτικών τάσεων της Google.

Οι εκθέσεις της για τις εορταστικές καμπάνιες δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα και επιλογές με λιγότερη συσκευασία, μια προτίμηση που ωφελεί τις μικρές μάρκες και τα τοπικά έργα.

Τεχνολογία χαμηλού κόστους

Τα προσιτά τεχνολογικά δώρα παραμένουν μεταξύ των πιο αγορασμένων επιλογών, ειδικά μεταξύ των νέων και των εφήβων.

Αξεσουάρ όπως βάσεις για φορητούς υπολογιστές, μίνι ηχεία, ανθεκτικά καλώδια, προστατευτικές θήκες ή μικρά φωτιστικά LED για γραφείο είναι μεταξύ των πιο δημοφιλών προϊόντων στις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Η καθημερινή χρησιμότητά τους τα καθιστά μια ασφαλή επιλογή για περιορισμένους προϋπολογισμούς.

Επιπλέον, η μεγάλη γκάμα διαθέσιμων προϊόντων καθιστά δυνατή την εύρεση φθηνών επιλογών χωρίς συμβιβασμούς στην αποδεκτή ποιότητα.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εμπορικών σημάτων και η αύξηση των προσφορών τις εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα συμβάλλουν στο να γίνουν αυτά τα είδη προσιτά στους περισσότερους καταναλωτές. Σε πολλές περιπτώσεις, αποτελούν την πρακτική εναλλακτική λύση όταν δεν είναι γνωστές οι προτιμήσεις του παραλήπτη του δώρου.

Business
Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Vita.gr
Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

AGRO
Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες

Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
