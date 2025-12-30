Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δώρα με άρωμα… γιορτών για όσους αγαπάς
Τα Νέα της Αγοράς 30 Δεκεμβρίου 2025 | 10:00

Δώρα με άρωμα… γιορτών για όσους αγαπάς

Πολυτελή δώρα που γεμίζουν τις γιορτές με ζεστασιά, φροντίδα και θαλπωρή.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Spotlight

Οι γιορτές είναι η εποχή που δείχνουμε την αγάπη και τον σεβασμό μας έμπρακτα, μέσα από δώρα που δεν είναι απλώς χρήσιμα, αλλά μεταδίδουν τα συναισθήματά μας, την φροντίδα μας και μια αίσθηση γιορτινής μαγείας. Ειδικά τα αρώματα, είναι από τα πιο εκλεπτυσμένα και προσωπικά δώρα που μπορείς να προσφέρεις στους αγαπημένους σου. Δημιουργούν αναμνήσεις και τους συνοδεύουν σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς τους.

Ένα άρωμα μπορεί να γίνει η νέα τους «υπογραφή», να αλλάξει το vibe ενός χώρου ή να τους προσφέρει μια μικρή στιγμή πολυτέλειας μέσα στη μέρα. Είναι ένα δώρο που δείχνει ότι έχεις σκεφτεί πραγματικά το άτομο που το λαμβάνει — τις προτιμήσεις του, το στιλ του, την ενέργειά του. Και αυτό το κάνει πάντα ξεχωριστό.

Από αρώματα που «ξυπνούν» αναμνήσεις μέχρι προϊόντα περιποίησης που προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης, συγκεντρώσαμε προτάσεις που ξεχωρίζουν. Θα τις βρεις όλες και ακόμα περισσότερες, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε αρώματακεριά και αρωματικά χώρου ενώ θα παραλάβεις τις παραλάβεις εύκολα και γρήγορα, στην πόρτα σου, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας όπου κι αν βρίσκεσαι.

Για εκείνους που λατρεύουν την cozy ατμόσφαιρα

Η μαγεία των γιορτών δεν περιορίζεται μόνο στα στολίδια και τα φωτάκια. Είναι και οι μυρωδιές που γεμίζουν το σπίτι και δημιουργούν ατμόσφαιρα, που παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Ένα statement αρωματικό κερί, όπως το Molton Brown Re-Charge Black Pepper που γεμίζει τον χώρο με ζεστές, πικάντικες νότες μαύρου πιπεριού είναι το ιδανικό δώρο για κάποιον που εκτιμά την πολυτέλεια.

Για την άμεση ανανέωση του χώρου, μπορείς να προτιμήσεις το ολοκληρωμένο σετ Promo Stars. Φρέσκο, γιορτινό και πρακτικό, δημιουργεί μια φιλόξενη ατμόσφαιρα και απογειώνει τις αισθήσεις. Το τολμηρό του άρωμα, όπου η σπιρτάδα των φρούτων και η μεθυστική ευωδιά των λευκών λουλουδιών ενώνονται με τις γλυκές νότες της βανίλιας και τη χρυσαφένια ζεστασιά του κεχριμπαριού, αφήνει πίσω του μια αύρα γοητείας.

Ιδανική budget friendly επιλογή για φίλους ή το Secret Santa αποτελεί το σετ Home Deco Factory με αρωματικά κεριά βανίλιας. Αποτελείται από 6 αρωματικά κεριά βανίλιας σε γυάλινα βαζάκια που δημιουργούν την πιο cozy και γλυκιά ατμόσφαιρα.

Για τους λάτρεις του pampering

Για όσους αγαπούν το pampering, η καθημερινή ρουτίνα περιποίησης είναι μια μικρή τελετουργία. Για αυτούς, τα ιδανικά δώρα προσφέρουν φροντίδα, ενυδάτωση και αίσθηση ευεξίας – και εμείς σου βρήκαμε τα καλύτερα.

Ο πλούσιος καθαριστικό αφρός SKIN1004 Madagascar Centella είναι η κατάλληλη επιλογή για τους λάτρεις του κορεάτικου skincare. Περιέχει 33% εκχύλισμα Centella από την περιοχή της Μαδαγασκάρης, για εντατική ενυδάτωση και καταπράυνση, ενώ είναι εμπλουτισμένος με εκχύλισμα κακάο, chinensis και υαλουρονικό οξύ.

Για να δημιουργήσεις ένα σετ που πραγματικά ξεχωρίζει, μπορείς να τον συνδυάσεις με την πολυτελή κρέμα σώματος La Mer The Body Creme, που προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και μια αίσθηση περιποίησης που θυμίζει spa.

Για όσους αγαπούν το festive κλίμα

Τα αρωματικά αφρόλουτρα και τα αρωματικά προϊόντα μπάνιου αποτελούν μία εξίσου καλή επιλογή. Κλασικό, κομψό και με άρωμα που «ξυπνά» αισθήσεις, το αρωματικό σαπούνι Roger & Gallet Bois d’Orange δίνει μια μικρή πινελιά πολυτέλειας καθημερινά.

Εάν προτιμάς κάτι πιο απαλό και λουλουδάτο αλλά ακαταμάχητα αρωματικό, τότε το αφρόλουτρο Jo Malone Peony θα μετατρέψει το ντους στην απόλυτη τελετουργία.

Και μην ξεχνάς το αφρόλουτρο Acqua di Parma Blu Mediterraneo Mirto, φρέσκο και αναζωογονητικό, για εκείνον ή εκείνη που αγαπά καθαρές, δροσερές νότες.

For him & her

Όπως είπαμε, τα αρώματα είναι από τα πιο προσωπικά δώρα  — και ταυτόχρονα από τα πιο διαχρονικά. Φέτος, λοιπόν μπορείς να χαρίσεις στο άλλο σου μισό το ξυλώδες, δυναμικό και νεανικό DSQUARED2 Green Wood, ένα κομψό άρωμα που θα αναδείξει την μοναδικότητά του ή το γλυκό, ρομαντικό και ξεχωριστό Lancôme La Vie Est Belle, ένα από τα πιο δημοφιλή αρώματα που σίγουρα θα την εντυπωσιάσει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Υπερέχουν στα περισσότερα σημεία των ευρωπαϊκών

Ελληνικές τράπεζες: Υπερέχουν στα περισσότερα σημεία των ευρωπαϊκών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

inWellness
inTown
Plus
Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις
Τα Νέα της Αγοράς 29.12.25

Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις

Οι πιο χαλαρές μέρες των γιορτών είναι ιδανικές για εξορμήσεις ή ολιγοήμερες αποδράσεις παρέα με τους αγαπημένους σου και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να σου μείνουν αξέχαστες!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
Σοκαριστική μαρτυρία 30.12.25

Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»

Τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσε στο ρινγκ μαζί με τον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά, περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης, τονίζοντας ότι οι συνεργάτες του έμαθαν από έμπιστη πηγή ότι υπήρχε χούλιγκαν με μαχαίρι.

Σύνταξη
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες
Culture Live 30.12.25

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες

Το sequel του φιλμ Ο Διάβολος Φοράει Prada αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026, ωστόσο το teaser της ταινίας έχει σπάσει ήδη όλα τα ρεκόρ με 181.5 εκατ. προβολές μέσα σε 24 ώρες.

Σύνταξη
Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα
Ο άλλος πόλος 30.12.25

Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα

Αν και η επίσκεψη Αραγτσί πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στις ρωσοϊρανικές σχέσεις. Το ζήτημα, όμως, είναι αν μπορεί να συγκριθεί με το αμερικανικό θερμό ενδιαφέρον για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί
«Συνεργοί στο παραλήρημα» 30.12.25

Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί

Οι άνθρωποι και οι σύντροφοί τους με την τεχνητή νοημοσύνη αλληλοενισχύουν κοινές παραληρηματικές ιδέες, λένε οι ψυχίατροι και τα chatbot μπορεί να είναι «συνένοχοι».

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»
Πολιτική Γραμματεία 30.12.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»

Η κυβέρνηση επιμένει στα περί διαλόγου, με τους αγρότες, χωρίς ωστόσο συγκεκριμένες δεσμεύσεις ενώ χαρακτηρίζει βασικά αιτήματα των παραγωγών «μαξιμαλιστικά» - Σφοδρά είναι τα πυρά της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Γ’)
Language 30.12.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Γ’)

Η «δοκιμασία» συνίστατο στο να αποδείξει κάθε αθηναίος πολίτης, μετά την κλήρωση ή την εκλογή του σε ένα αρχοντικό αξίωμα, ότι διέθετε όλα τα απαιτούμενα προσόντα για το συγκεκριμένο υπούργημα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη
Σφοδρά πυρά 30.12.25

ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

«Τραμπούκος είναι αυτός που αγνοεί τα αιτήματα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών, αυτός που καταστέλλει, συκοφαντεί και υπονομεύει με βρώμικες μεθόδους τις αγροτικές κινητοποιήσεις», τονίζει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α
Μπάσκετ 30.12.25

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Μαρούσι εκτός έδρας (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL λίγες μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - Ποια είναι τα δεδομένα με τη γρίπη Α.

Σύνταξη
Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι
Χύμα 30.12.25

Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι

Η pop star Μπρίτνεϊ Σπίαρς, συνεχίζοντας στον ρόλο του «εγώ εναντίον όλων», έστειλε τις χριστουγεννιάτικες ευχές της στην οικογένειά της - μόνο που δεν είχαν πολύ αγάπη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Είναι τελικά κοντά η συμφωνία για την Ουκρανία; Οι δύσκολες πραγματικότητες
Κόσμος 30.12.25

Είναι τελικά κοντά η συμφωνία για την Ουκρανία; Οι δύσκολες πραγματικότητες

Όσο δύσκολα κι αν είναι τα εδαφικά ζητήματα, τα πιο περίπλοκα εμπόδια σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, τα θέτουν όπως εκτιμάται, οι εγγυήσεις ασφαλείας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Plan Your Getaways: Long Weekends and Holidays in Greece for 2026
English edition 30.12.25

Plan Your Getaways: Long Weekends and Holidays in Greece for 2026

Greece’s 2026 public holiday calendar offers only three long weekends and one four-day Easter break, with several major holidays falling on weekends resulting in a mixed outlook for workers, travelers and families planning time off

Σύνταξη
Κρήτη: «Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» – Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί
Στην Κρήτη 30.12.25

«Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» - Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί

«Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί στην Κρήτη

Σύνταξη
Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…
Editorial 30.12.25

Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…

Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη συναγωνίζονται σε ακροδεξιό οίστρο και τα βάζουν με το διεθνές δίκαιο και τα όργανά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο