Η γεωπολιτική αστάθεια που έχει προκαλέσει η σφοδρή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δείχνει να ευνοεί πρόσκαιρα τη Νέα Δημοκρατία που κερδίζει «πόντους» στην πρόθεση ψήφου και σε νέα δημοσκόπηση.

Ακρίβεια και διαφάνεια τα τρωτά σημεία της κυβέρνησης

Όμως, στο εσωτερικό αδυνατεί να αντιστρέψει τη γνώμη των πολιτών σε δύο κομβικούς τομείς: την ακρίβεια καθώς η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών «ακροβατεί» μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας και τη διαφάνεια με τα σκάνδαλα να ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στην Ηρώδου Αττικού.

Πρόθεση και εκτίμηση ψήφου

Σύμφωνα με την έρευνα κοινής γνώμης της Real Polls, για λογαριασμό του Protagon, η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου είναι στο 26,1% (+1,6%) , το ΠΑΣΟΚ 9,8% (+1,1%), η Πλεύση Ελευθερίας 8,1% (-0,3%), η Ελληνική Λύση 6,9%), το ΚΚΕ 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,3%, το ΜέΡΑ25 2,9%, η Φωνή Λογικής 2,7%, οι Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο 1,5%, η Νέα Αριστερά 1%, η Νίκη 1%, οι Σπαρτιάτες 0,8%, «Άλλο Κόμμα» 9,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι στο 13,8%.

Στην εκτίμηση-πρόβλεψη αποτελέσματος, η ΝΔ είναι στο 30,8%, το ΠΑΣΟΚ 14,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 12,7%, η Ελληνική Λύση 8,1%, το ΚΚΕ 7,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,9%, το ΜέΡΑ25 3,5%, η Φωνή Λογικής 3,1%, οι Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο 2%, η Νίκη 1,7%, η Νέα Αριστερά 1,1%, οι Σπαρτιάτες 0,8%, «Άλλο Κόμμα» 9,9%.

Οι χειρότερες επιδόσεις

Σε ερώτηση σε ποιον τομέα η κυβέρνηση έχει τη χειρότερη επίδοση, οι πολίτες ανέδειξαν ως πρώτη την ακρίβεια με ποσοστό 57,1%, με τη διαφάνεια και τα σκάνδαλα να ακολουθούν με 48,6%. Η δικαιοσύνη (20,4%) και η υγεία (20,5%) ακολουθούν σε απόσταση. Η ασφάλεια και η στέγαση μετρούν μόλις 8,1% η καθεμία.

Στα ζητήματα που ανησυχούν περισσότερο τους πολίτες η ακρίβεια παραμένει πρώτη (55,1%), ακολουθούμενη από τη διαφθορά (35,7%) και τη δικαιοσύνη/κράτος δικαίου (33,4%). Σημαντική είναι η παρουσία της κρίσης στη Μέση Ανατολή (21,4%).

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποτελεί το μεγαλύτερο νέο κεφάλαιο αυτής της δημοσκόπησης και τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια κοινωνία που ανησυχεί, βαθιά αλλά διχάζεται ως προς τη σωστή στάση.

Η ανησυχία είναι σχεδόν καθολική: το 78,2% δηλώνει ότι ανησυχεί «πάρα πολύ» (32,9%) ή «αρκετά» (45,3%) για τις εξελίξεις στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν. Μόλις το 4,7% δηλώνει ότι δεν ανησυχεί καθόλου.

Ωστόσο, η αξιολόγηση της κυβερνητικής στάσης εμφανίζεται σχεδόν μοιρασμένη: 49,5% αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά τη στάση της κυβέρνησης (23% θετικά, 26,5% μάλλον θετικά), ενώ 43,5% αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά (26,2% αρνητικά, 17,3% μάλλον αρνητικά).

Παράλληλα, το 45,4% αξιολογεί «θετικά» την απόφαση αποστολής ελληνικών στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο, το 27% την αξιολογεί «μάλλον θετικά», το 9% «μάλλον αρνητικά», το 14,2% «αρνητικά».

Στην ερώτηση για τη θέση που θα έπρεπε να κρατήσει η Ελλάδα στην κρίση ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν, η πλειοψηφία (33,3%) προτιμά «διπλωματική αποστασιοποίηση με μόνο ανθρωπιστική βοήθεια», 24,5% τάσσεται υπέρ της «σαφούς ευθυγράμμισης με τη Δύση», 21,1% ζητά «ενεργή μεσολάβηση για αποκλιμάκωση» και 15,9% επιθυμεί «πλήρη ουδετερότητα». Αθροιστικά, σχεδόν 70% δεν θέλει πλήρη ταύτιση με τον δυτικό στρατιωτικό άξονα.

Στην ερώτηση αν η Ελλάδα ενισχύει τη γεωπολιτική της θέση μέσα από την κρίση το 46,9% πιστεύει «ναι» ή «μάλλον ναι» (21,8% σίγουρα, 25,1% μάλλον), ενώ 44,6% απαντά «μάλλον όχι» ή «σίγουρα όχι».

«Κόμμα Τσίπρα» και «κόμμα Καρυστιανού»

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε κόμμα με αρχηγό τον Τσίπρα», το «πολύ πιθανό» είναι στο 9,6% και 5,8% «αρκετά πιθανό», με συνολικό θετικό ποσοστό 15,4% Ταυτόχρονα, το «καθόλου πιθανό» παραμένει στο 69,6%.

Στο αντίστοιχο ερώτημα για τη Μαρία Καρυστιανού το 12,6% δηλώνει «πολύ πιθανό» και 9,6% «αρκετά πιθανό», με συνολικό θετικό ποσοστό στο 22,2%. Ωστόσο, το «καθόλου πιθανό» παραμένει στο 62,2%.

Η κλασική ερώτηση της RealPolls για το υποθετικό σενάριο αλλαγής αρχηγών σε όλα τα κόμματα επιβεβαιώνει τα ευρήματα των προηγούμενων μηνών — και τα ενισχύει. Η ΝΔ χωρίς Μητσοτάκη υποχωρεί στο 25,5% (από 26,1% στην πρόθεση). Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ χωρίς Ανδρουλάκη ανεβαίνει στο 15,8% (από 9,8%).