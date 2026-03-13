newspaper
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Δημοσκόπηση: Τα δύο «ανοιχτά τραύματα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή
Πολιτική Γραμματεία 13 Μαρτίου 2026, 06:00

Δημοσκόπηση: Τα δύο «ανοιχτά τραύματα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Πρόσκαιρα οφέλη αποκομίζει η Νέα Δημοκρατία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά οι πολίτες δεν ξεχνούν τα εσωτερικά με την κυβέρνηση, σε νέα δημοσκόπηση, να παίρνει βαθμό κάτω από τη βάση σε δύο κομβικούς τομείς. Η πρόθεση ψήφου και η «σφήνα» από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Η γεωπολιτική αστάθεια που έχει προκαλέσει η σφοδρή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δείχνει να ευνοεί πρόσκαιρα τη Νέα Δημοκρατία που κερδίζει «πόντους» στην πρόθεση ψήφου και σε νέα δημοσκόπηση.

Ακρίβεια και διαφάνεια τα τρωτά σημεία της κυβέρνησης

Όμως, στο εσωτερικό αδυνατεί να αντιστρέψει τη γνώμη των πολιτών σε δύο κομβικούς τομείς: την ακρίβεια καθώς η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών «ακροβατεί» μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας και τη διαφάνεια με τα σκάνδαλα να ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στην Ηρώδου Αττικού.

Πρόθεση και εκτίμηση ψήφου

Σύμφωνα με την έρευνα κοινής γνώμης της Real Polls, για λογαριασμό του Protagon, η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου είναι στο 26,1% (+1,6%) , το ΠΑΣΟΚ 9,8% (+1,1%), η Πλεύση Ελευθερίας 8,1% (-0,3%), η Ελληνική Λύση 6,9%), το ΚΚΕ 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,3%, το ΜέΡΑ25 2,9%, η Φωνή Λογικής 2,7%, οι Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο 1,5%, η Νέα Αριστερά 1%, η Νίκη 1%, οι Σπαρτιάτες 0,8%, «Άλλο Κόμμα» 9,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι στο 13,8%.

Στην εκτίμηση-πρόβλεψη αποτελέσματος, η ΝΔ είναι στο 30,8%, το ΠΑΣΟΚ 14,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 12,7%, η Ελληνική Λύση 8,1%, το ΚΚΕ 7,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,9%, το ΜέΡΑ25 3,5%, η Φωνή Λογικής 3,1%, οι Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο 2%, η Νίκη 1,7%, η Νέα Αριστερά 1,1%, οι Σπαρτιάτες 0,8%, «Άλλο Κόμμα» 9,9%.

Οι χειρότερες επιδόσεις

Σε ερώτηση σε ποιον τομέα η κυβέρνηση έχει τη χειρότερη επίδοση, οι πολίτες ανέδειξαν ως πρώτη την ακρίβεια με ποσοστό 57,1%, με τη διαφάνεια και τα σκάνδαλα να ακολουθούν με 48,6%. Η δικαιοσύνη (20,4%) και η υγεία (20,5%) ακολουθούν σε απόσταση. Η ασφάλεια και η στέγαση μετρούν μόλις 8,1% η καθεμία.

Στα ζητήματα που ανησυχούν περισσότερο τους πολίτες η ακρίβεια παραμένει πρώτη (55,1%), ακολουθούμενη από τη διαφθορά (35,7%) και τη δικαιοσύνη/κράτος δικαίου (33,4%). Σημαντική είναι η παρουσία της κρίσης στη Μέση Ανατολή (21,4%).

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποτελεί το μεγαλύτερο νέο κεφάλαιο αυτής της δημοσκόπησης και τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια κοινωνία που ανησυχεί, βαθιά αλλά διχάζεται ως προς τη σωστή στάση.

Η ανησυχία είναι σχεδόν καθολική: το 78,2% δηλώνει ότι ανησυχεί «πάρα πολύ» (32,9%) ή «αρκετά» (45,3%) για τις εξελίξεις στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν. Μόλις το 4,7% δηλώνει ότι δεν ανησυχεί καθόλου.

Ωστόσο, η αξιολόγηση της κυβερνητικής στάσης εμφανίζεται σχεδόν μοιρασμένη: 49,5% αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά τη στάση της κυβέρνησης (23% θετικά, 26,5% μάλλον θετικά), ενώ 43,5% αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά (26,2% αρνητικά, 17,3% μάλλον αρνητικά).

Παράλληλα, το 45,4% αξιολογεί «θετικά» την απόφαση αποστολής ελληνικών στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο, το 27% την αξιολογεί «μάλλον θετικά», το 9% «μάλλον αρνητικά», το 14,2% «αρνητικά».

Στην ερώτηση για τη θέση που θα έπρεπε να κρατήσει η Ελλάδα στην κρίση ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν, η πλειοψηφία (33,3%) προτιμά «διπλωματική αποστασιοποίηση με μόνο ανθρωπιστική βοήθεια», 24,5% τάσσεται υπέρ της «σαφούς ευθυγράμμισης με τη Δύση», 21,1% ζητά «ενεργή μεσολάβηση για αποκλιμάκωση» και 15,9% επιθυμεί «πλήρη ουδετερότητα». Αθροιστικά, σχεδόν 70% δεν θέλει πλήρη ταύτιση με τον δυτικό στρατιωτικό άξονα.

Στην ερώτηση αν η Ελλάδα ενισχύει τη γεωπολιτική της θέση μέσα από την κρίση το 46,9% πιστεύει «ναι» ή «μάλλον ναι» (21,8% σίγουρα, 25,1% μάλλον), ενώ 44,6% απαντά «μάλλον όχι» ή «σίγουρα όχι».

«Κόμμα Τσίπρα» και «κόμμα Καρυστιανού»

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε κόμμα με αρχηγό τον Τσίπρα», το «πολύ πιθανό» είναι στο 9,6% και 5,8% «αρκετά πιθανό», με συνολικό θετικό ποσοστό 15,4% Ταυτόχρονα, το «καθόλου πιθανό» παραμένει στο 69,6%.

Στο αντίστοιχο ερώτημα για τη Μαρία Καρυστιανού το 12,6% δηλώνει «πολύ πιθανό» και 9,6% «αρκετά πιθανό», με συνολικό θετικό ποσοστό στο 22,2%. Ωστόσο, το «καθόλου πιθανό» παραμένει στο 62,2%.

Η κλασική ερώτηση της RealPolls για το υποθετικό σενάριο αλλαγής αρχηγών σε όλα τα κόμματα επιβεβαιώνει τα ευρήματα των προηγούμενων μηνών — και τα ενισχύει. Η ΝΔ χωρίς Μητσοτάκη υποχωρεί στο 25,5% (από 26,1% στην πρόθεση). Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ χωρίς Ανδρουλάκη ανεβαίνει στο 15,8% (από 9,8%).

Τράπεζες
Τράπεζες: Στροφή στα έσοδα από προμήθειες – Asset management, ασφάλειες και επενδυτική τραπεζική στο επίκεντρο

Τράπεζες: Στροφή στα έσοδα από προμήθειες – Asset management, ασφάλειες και επενδυτική τραπεζική στο επίκεντρο

Economy
Βενζίνη: Στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα

Βενζίνη: Στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα

inWellness
inTown
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 
Opinion 13.03.26

Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 

Την περίοδο από το 2017 έως το 2019, το Δημόσιο κατέβαλε περίπου 22,8 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Από το 2019 έως το 2025 το ποσό ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα
Η επόμενη μέρα 13.03.26

Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα

Η αναβίωση του ναζισμού δεν είναι τυχαία. Προκύπτει από μια κρίση ταυτότητας, την ψυχολογία του φόβου, την ψηφιακή ριζοσπαστικοποίηση και τη θεσμική φθορά, απαιτώντας άμεση ανάλυση και δράση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού – «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα», λέει ο Τραμπ
Κόσμος 13.03.26 Upd: 07:42

Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού - «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα», λέει ο Τραμπ

Οι μαζικές επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Μοτζταμπα Χαμενεΐ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να λένε ότι ο «πόλεμος πάει καλά» - Δείτε όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 
Opinion 13.03.26

Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 

Την περίοδο από το 2017 έως το 2019, το Δημόσιο κατέβαλε περίπου 22,8 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Από το 2019 έως το 2025 το ποσό ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας – Έως 1.295 ευρώ
Πότε θα ισχύσει 13.03.26

Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας

Το νέο επίδομα ανεργίας θα είναι υψηλότερο τους πρώτους μήνες, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του δικαιούχου, και μειώνεται σταδιακά στη συνέχεια

Ηλίας Γεωργάκης
Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι
Art 13.03.26

Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι

Σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις για έργο τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, η Ιταλία απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο που απεικονίζει τον μελλοντικό πάπα Ουρβανό Η΄ και θα παρουσιαστεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι της Ρώμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ενοίκια: Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για μισθωτές και εκμισθωτές
Τα επτά SOS 13.03.26

Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών θα πληρώνονται τα ενοίκια - Το πλαίσιο για την καταβολή τους, πώς πρέπει να δηλωθεί ο ΙΒΑΝ στα ισχύοντα μισθωτήρια και πώς αυτά θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει
Κόσμος 13.03.26

Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει

Σμήνη drone του Ιράν λειτουργούν ως δολώματα, αναγκάζοντας τα προηγμένα ραντάρ των Patriot να αποκαλυφθούν. Δευτερόλεπτα μετά, βαλλιστικοί πύραυλοι χτυπούν τις ανοχύρωτες πλέον συστοιχίες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας της ευεξίας
Τα «μαγικά» πεπτίδια 13.03.26

Η σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας της ευεξίας

Σε προφίλ και κανάλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται αγοραπωλησίες μη εγκεκριμένων ουσιών που υπόσχονται ολική «μεταμόρφωση» - Τι είναι τα πεπτίδια που έχουν προκαλέσει φρενίτιδα

Γιώργος Σχοινάς
Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»
«Διαχρονική σημασία» 13.03.26

Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»

«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Ο πρώτος θάνατος γάλλου στρατιωτικού «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στο Ιράκ
Εμανουέλ Μακρόν 13.03.26

Ο πρώτος θάνατος γάλλου στρατιωτικού στη Μέση Ανατολή

Η Γαλλία θρηνεί την πρώτη ανθρώπινη απώλεια στο μακελειό της Μέσης Ανατολής που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, και οι οποίοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Σύνταξη
Ιράν: Νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ – Δυο τραυματίες
Ιράν 13.03.26

Νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ

Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, από την οποία τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να σπεύσουν στα καταφύγια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν αυτό καταστεί εφικτό, λέει ο Μπέσεντ
Σκοτ Μπέσεντ 13.03.26

Θα προστατεύσουμε τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν «καταστεί εφικτό»

«Μόλις καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ίσως μαζί με έναν διεθνή συνασπισμό, θα συνοδεύει τα πλοία» που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο Σκοτ Μπέσεντ.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για σχεδόν έναν μήνα τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου
Αρση κυρώσεων 13.03.26

Οι ΗΠΑ άνοιξαν τη στρόφιγγα στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ έδωσαν «γενική άδεια» για την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Σύνταξη
