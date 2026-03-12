newspaper
12.03.2026 | 18:12
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Πληροφορίες για έναν νεκρό
Η άλλη όψη των δημοσκοπήσεων – Πώς το μομέντουμ μπορεί να γυρίσει ανάποδα στην κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 12 Μαρτίου 2026, 20:29

Η άλλη όψη των δημοσκοπήσεων – Πώς το μομέντουμ μπορεί να γυρίσει ανάποδα στην κυβέρνηση

Οι δύο αιτίες που, όταν έρθει η ώρα του ταμείου, μπορούν να ανατρέψουν μια συγκυρία που μοιάζει τώρα ευνοϊκή για την κυβέρνηση

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Spotlight

Μπορεί στο Μαξίμου να αναθάρρησαν με το θετικό, για τα κυβερνητικά ποσοστά, μομέντουμ που αποτυπώνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, όμως στο κυβερνητικό στρατόπεδο γνωρίζουν ότι το ταμείο γίνεται στο τέλος και ότι τότε θα φανεί αν τελικά η κυβέρνηση θα βγει κερδισμένη ή χαμένη από μια συγκυρία που τώρα φαίνεται ευνοϊκή για την ίδια.

Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν ότι πράγματι, μετά την προβολή της αποστολής φρεγατών και αεροσκαφών στην Κύπρο, καθώς και της κοινής παρουσίας του πρωθυπουργού εκεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη, στο κοινό στο οποίο απευθύνεται ο Κυρ. Μητσοτάκης βγαίνει αυτή τη στιγμή ενισχυμένος όσον αφορά το πρωθυπουργικό του προφίλ, καθώς και ότι η κυβέρνηση εμφανίζεται να έχει κέρδη στο συντηρητικό και δεξιό ακροατήριο, σε μια μακρά περίοδο που πάλευε να ανακόψει τις διαρροές ψηφοφόρων στα δεξιά της ΝΔ και έδειχνε να μη μπορεί να το καταφέρει.

Στο ίδιο πλαίσιο, «γαλάζια» στελέχη πιστεύουν ότι η επιλογή να σταλούν στην Κύπρο συγκεκριμένα η νεοαποκτηθείσα Belhara και τα F-16, δεν έγινε τυχαία, αλλά για να μπορεί στη συνέχεια η κυβέρνηση να δηλώνει δικαιωμένη για την κούρσα εξοπλισμών, την οποία θέλει να αξιοποιήσει στη μάχη των εντυπώσεων.

Το αφήγημα

Τα ίδια στελέχη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις επισημαίνουν ότι κάθε κρίση συσπειρώνει κόσμο γύρω από την υφιστάμενη εξουσία και αυτό το εισπράττει τώρα σε ένα βαθμό και η παρούσα κυβέρνηση, με τη συγκυρία να παρουσιάζεται ευνοϊκή και για το κεντρικό αφήγημα με το οποίο οδεύει σήμερα η ΝΔ προς τις εκλογές. Το αφήγημα δηλαδή περί κυβερνητικής σταθερότητας σε ένα ασταθές περιβάλλον.

Την ίδια ώρα, πολιτικοί αναλυτές με καλή γνώση των νεοδημοκρατικών πραγμάτων, λένε ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης θα επενδύσει την προεκλογική του ρητορική στη δημοσκοπική διαφορά που ο ίδιος καταγράφει από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην ερώτηση για την καταλληλόλητα στην πρωθυπουργία και θα πορευτεί από εδώ και πέρα με «σκληρά διλήμματα» του τύπου «Μητσοτάκης ή….», τα οποία στο δεύτερο σκέλος της διάζευξης θα βάζουν ονομαστικά τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Η άλλη όψη

Όλα αυτά βέβαια είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη αφορά τη διάρκεια του πολέμου και τις επιπτώσεις του στην οικονομία της χώρας μας. Στην κυβέρνηση γνωρίζουν ότι όσο περισσότερο διαρκέσει ο πόλεμος, τόσο μεγαλύτερες δυσμενείς επιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει και διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις ανατιμήσεις των καυσίμων, των εμπορευμάτων, αλλά και στον τουρισμό, ενώ κυβερνητικά στελέχη ανησυχούν και για την αύξηση των προσφυγικών ροών.

Στο Μαξίμου απαντούν ότι είναι ακόμα νωρίς για την εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών και επιχειρούν να εμφανιστούν καθησυχαστικοί, με κυβερνητικές πηγές να χαρακτηρίζουν την κατάσταση ελεγχόμενη, ενώ σε αυτή τη φάση εστιάζουν στα μέτρα για την αισχροκέρδεια που ανακοινώθηκαν.

Στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, όμως, επισημαίνουν ότι μια συγκυρία που τώρα μοιάζει ευνοϊκή για την κυβέρνηση, εύκολα μπορεί να γυρίσει ανάποδα και να τη φέρει αντιμέτωπη με νέα ακόμα μεγαλύτερη φθορά.

Κόστος

«Γαλάζιες» φωνές, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, τονίζουν ότι σε μια περίοδο που για τους πολίτες είναι επιτακτική η ανάγκη μιας καθημερινότητας χωρίς τα προβλήματα -όπως η ακρίβεια και τα υψηλά ενοίκια- που σέρνουν στην πλάτη τους, αν έρθουν να προστεθούν και νέα στρώματα ακρίβειας, τότε η κυβέρνηση -λένε- θα το πληρώσει.

Και όσο και αν το μέγαρο Μαξίμου τα αποδώσει όλα εκ νέου στην «εισαγόμενη ακρίβεια», τα ίδια στελέχη επιμένουν ότι στην πορεία θα έχει σοβαρό κόστος.

Πολιτικοί αναλυτές χαρακτηρίζουν την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, βόμβα που, όπως λένε, θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να τρέχει από πίσω της χωρίς να έχει τον έλεγχο, και να δίνει επιδόματα, που όμως ως αφήγημα όταν είσαι ένα βήμα πίσω -λένε- δεν περνάει στον κόσμο, ο οποίος αισθάνεται ότι παίρνει «ένα» από το επίδομα αλλά χάνει «δύο» στο σουπερμάρκετ.

Η δεύτερη αιτία

Κατά τους ίδιους αναλυτές, οι αιτίες που μπορούν να επιφέρουν καίρια πλήγματα στην κυβέρνηση, είναι δύο: Η ακρίβεια και η κόπωση. Στην κόπωση -λένε- έρχονται και προστίθενται σωρευτικά τα σκάνδαλα, η διαφθορά και η απώλεια εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ίδιες δημοσκοπήσεις που καταγράφουν άνοδο των ποσοστών της ΝΔ, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών (πέριξ του 70%, ALCO για τον ALPHA) απαντάει «ναι» και «μάλλον ναι» στο ερώτημα αν η καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει την κυβέρνηση. Απαντάει ακόμα ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση στην τραγωδία των Τεμπών και ότι δεν πιστεύει πως θα τιμωρηθούν όλοι οι πραγματικοί ένοχοι για την υπόθεση αυτή. Αλλά και ότι για να έχουμε Δικαιοσύνη και κάθαρση πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

Περιττό να αναφέρουμε ότι ακόμα πιο υψηλά είναι τα ποσοστά όσων απαντούν «όχι» και «μάλλον όχι» στο ερώτημα αν η ακρίβεια έχει τους τελευταίους μήνες περιοριστεί.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, οι ίδιοι πολιτικοί αναλυτές θεωρούν ότι υποθέσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ένας ΟΠΕΚΕΠΕ νούμερο 2, που μπορεί να αποκαλυφθεί (άλλωστε ακόμα αναμένεται δεύτερη δικογραφία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση αυτή) λειτουργούν σωρευτικά. Και ως εκ τούτου -λένε- μπορεί να σκάσει ξαφνικά μία αναλογικά μικρότερη υπόθεση, η οποία όμως, ακριβώς λόγω της συσσώρευσης τέτοιων υποθέσεων, να προκαλέσει στην κυβέρνηση ανυπολόγιστη φθορά.

Business
Aegean: Μόλις το 4-5% της χωρητικότητας επηρεάζεται από την πολεμική σύγκρουση

Aegean: Μόλις το 4-5% της χωρητικότητας επηρεάζεται από την πολεμική σύγκρουση

Κόσμος
Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;
Βουλή 12.03.26

Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, έθεσε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκε η διαδρομή του εγγράφου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης
Επικαιρότητα 12.03.26

Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης

Ο Αναστάσιος Γκόνης προάχθηκε το 1989 ως πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1993, οπότε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα
«Και ομερτά» 12.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές υπεκφυγές, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: «Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
Ευρωκοινοβούλιο 12.03.26

«Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Καταγγελία για «προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη» με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, «μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να διαχέσει τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Σύνταξη
Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»
Συνέντευξη 12.03.26

Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»

Το «χαρτί» της ασφάλειας «παίζει» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια εποχή που η γειτονιά μας έχει πάρει «φωτιά». Τους κλυδωνισμούς στην οικονομία δεν τους αξιολογεί ως πρώτη προτεραιότητα. Ενθαρρυμένος από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις «αποκηρύσσει» τον Πέδρο Σάντσεθ στέλνοντας μήνυμα στο δεξιό ακροατήριο και ελπίζει ακόμα στην αυτοδυναμία αν και ο δρόμος «είναι δύσκολος».

Σύνταξη
Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους
Πολιτική 12.03.26

Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους

Το Υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να οργανωθεί ειδική πτήση που θα αλλάζει τους ισχύοντες κανόνες περί επαναπατρισμού, ώστε να επιτραπούν και τα κατοικίδια στα αεροσκάφη.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας
Επικαιρότητα 12.03.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

«Η εγκατάλειψη του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό. Αποτελεί πολιτική επιλογή που οδηγεί στην αποδυνάμωση της περιφέρειας και στην απαξίωση μιας κρίσιμης δημόσιας υπηρεσίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Μετά το έγγραφο Βάρρα μονόδρομος η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Σκάνδαλο 12.03.26

Νέα Αριστερά: Μετά το έγγραφο Βάρρα μονόδρομος η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Καταρρίπτεται στο σύνολο της η υπερασπιστική γραμμή του κ. Βορίδη, της κυβέρνησης και του ανεκδιήγητου πορίσματος της πλειοψηφίας της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς για ακρίβεια: Δεν αρκούν μέτρα για το θεαθήναι – Δεν μπορεί να σβήσεις την πυρκαγιά με ένα μπουκάλι νερό
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

Τσουκαλάς για ακρίβεια: Δεν αρκούν μέτρα για το θεαθήναι – Δεν μπορεί να σβήσεις την πυρκαγιά με ένα μπουκάλι νερό

«Χρειάζεται ρύθμιση των ενδο-ομιλικών συναλλαγών και στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κουτσούμπας για τις συμβάσεις με Chevron: Βάζετε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟϊκό παζάρι
Πολιτική 12.03.26

Κουτσούμπας για τις συμβάσεις με Chevron: Βάζετε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟϊκό παζάρι

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στη Βουλή για τις συμβάσεις της Chevron κατηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας «είστε και ψεύτες και υποκριτές απέναντι στον ελληνικό λαό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανδρουλάκης: Στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων – Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει τις συμβάσεις για την Κρήτη
Βουλή 12.03.26

Ανδρουλάκης: Στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων – Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει τις συμβάσεις για την Κρήτη

«Σε αυτά τα θέματα δεν χωρούν μισόλογα και περιθώρια παρερμηνειών. Δεν χωρούν ούτε ερασιτεχνισμοί ούτε αστοχίες που ενδεχομένως τις βρούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη
Διπλωματία 12.03.26

Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι η χώρα μας εκφράζει την ανησυχία της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και σημείωσε ότι η πλήρης εποπτεία των προγραμμάτων του είναι προϋπόθεση για σταθερότητα στην περιοχή.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή
Βουλή 12.03.26

Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή

Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «παντελώς αναξιόπιστος» και τον κατηγόρησε για «υποτέλεια» στην πολιτική Τραμπ και Νετανιάχου

Σύνταξη
Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron
Πολιτική 12.03.26

Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron

Ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε το λόγο στην Ολομέλεια και επιτέθηκε στην κυβέρνηση για το άρθρο 30 του νομοσχεδίου για τους υδρογονάνθρακες απαντώντας με αιχμηρό τρόπο και στις κατά καιρούς επιθέσεις που έχει δεχθεί. «Δυστυχώς δεν έχετε σωστή ενημέρωση και οδηγείστε σε λανθασμένα συμπεράσματα» απάντησε ο Σταύρος Παπασταύρος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Πρωτόκολλο αγνοείται» – Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη
Επικαιρότητα 12.03.26

«Πρωτόκολλο αγνοείται» -Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αφού δείχνει τα όσα έγιναν χθες στη Βουλή με τις δηλώσεις των εμπλεκομένων, αναφέρει ότι, μία ημέρα μετά, το εμπιστευτικό έγγραφο ακόμα αγνοείται

Σύνταξη
«Πυρά» Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Είστε ο πρωθυπουργός της ακρίβειας – Ψέμα οι υποσχέσεις για τα έσοδα από τις συμφωνίες
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

«Πυρά» Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Είστε ο πρωθυπουργός της ακρίβειας – Ψέμα οι υποσχέσεις για τα έσοδα από τις συμφωνίες

«Η κυβέρνηση δεν έχει πραγματικό αφήγημα της πράσινης μετάβασης. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να γίνουν πλασιέ ιδιωτικών εταιρειών και συμφερόντων» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή

Σύνταξη
Σφυροκόπημα Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Το δόγμα του ρηχού και όπου φυσάει ο άνεμος στην εξωτερική πολιτική
Πολιτική 12.03.26

Σφυροκόπημα Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Το δόγμα του ρηχού και όπου φυσάει ο άνεμος στην εξωτερική πολιτική

Ευθεία επίθεση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά για την εξωτερική πολιτική, τη ρήτρα στη συμφωνία με τη Chevron και όχι μόνο. «Εκπέμπουμε θολά και κατευναστικά μηνύματα προς την Τουρκία» είπε, για να προσθέσει «δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, ερασιτέχνες εφησυχασμένοι υπάρχουν».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;
Βουλή 12.03.26

Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, έθεσε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκε η διαδρομή του εγγράφου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας
Κόσμος 12.03.26

Αστυνομική επιχείρηση σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει την ενίσχυση της ασφάλειας στη συναγωγή του Τρόντχαϊμ μετά την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο στις 8 Μαρτίου.

Σύνταξη
Μπάσκετ 12.03.26

Ποδόσφαιρο 12.03.26

Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης
Επικαιρότητα 12.03.26

Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης

Ο Αναστάσιος Γκόνης προάχθηκε το 1989 ως πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1993, οπότε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Επίσημο: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Επίσημο: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί (vid, pics)

Ο Ελ Κααμπί ανανέωσε με τον Ολυμπιακό, με την πειραϊκή ΠΑΕ να ανακοινώνει την παραμονή του με ένα εντυπωσιακό βίντεο από το «ερυθρόλευκο» μουσείο, δίπλα στον ηγέτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Ποδόσφαιρο 12.03.26

Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου πάνω στο κτήριο
ΗΠΑ 12.03.26 Upd: 20:16

Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου πάνω στο κτήριο

Συναγερμός στο Μίσιγκαν. «Ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κτήριο της συναγωγής και έπεσαν πυροβολισμοί. Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή νεκρούς. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα
«Και ομερτά» 12.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές υπεκφυγές, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: «Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
Ευρωκοινοβούλιο 12.03.26

«Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Καταγγελία για «προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη» με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, «μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να διαχέσει τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης από το Δημόσιο έκρινε ο Άρειος Πάγος
Το Εργατικό Τμήμα 12.03.26

Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης από το Δημόσιο έκρινε ο Άρειος Πάγος

Ο Άρειος Πάγος, με την υπ' αριθμ. 83/2026 απόφασή του, δικαίωσε απολυθέντες συνταξιούχους και παράλληλα εργαζόμενους στην «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου»,

Σύνταξη
Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν
Κυνισμός 12.03.26

Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν

Ο Λευκός Οίκος «ανέβασε» βίντεο στα social media που μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι, με την κάθε βολή σε μία σειρά αθλημάτων - τένις, ράγκμπι, μπάσκετ - να μετατρέπεται σε αμερικανό πλήγμα στο Ιράν

Σύνταξη
O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;
Προς τη Μεσόγειο 12.03.26

O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν κλιμακώνεται, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Αθήνα, η Σόφια και το Βουκουρέστι, βρίσκονται πλέον εντός της εμβέλειας του οπλοστασίου της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετά την «πτήση» στα 6,17μ. ο Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο (vid)
Άλλα Αθλήματα 12.03.26

Μετά την «πτήση» στα 6,17μ. ο Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο (vid)

Κορυφαίος αθλητής για τον μήνα Φεβρουάριο ο αθλητής του Ολυμπιακού, Εμμανουήλ Καραλής μετά το σπουδαίο άλμα του στα 6,17μ. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου και η αντίδραση του «Μανόλο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Frontex: Ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 52% τους δύο πρώτους μήνες του 2026
Κόσμος 12.03.26

Frontex: Ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 52% τους δύο πρώτους μήνες του 2026

Την ίδια περίοδο, ωστόσο, το «ανθρώπινο κόστος» συνέχισε να αυξάνεται. Με βάση στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που επικαλείται ο Frontex, περίπου 660 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο

Σύνταξη
Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση
«Σχεδόν αόρατος» 12.03.26

Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση

Ο Γιώργος Λάνθιμος παρακολούθησε την πρόβα των μαθητριών στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα βιντεοσκοπώντας τη διαδικασία, ενώ φωτογραφήθηκε μαζί με τις γυναίκες που συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Σύνταξη
Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει τις επιλογές της για ανάπτυξη ναρκαλιευτικών στον Κόλπο
Μέση Ανατολή 12.03.26

Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει τις επιλογές της για ανάπτυξη ναρκαλιευτικών στον Κόλπο

Το Βασιλικό Ναυτικό ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το τελευταίο ναρκαλιευτικό του, το HMS Middleton, που έδρευε στο Μπαχρέιν, επέστρεψε στην Βρετανία την 1η Μαρτίου

Σύνταξη
Νίκος Ζήσης: «Δεν υπήρχαν εγωισμοί στην Εθνική του 2005 – Γι’ αυτό κερδίζαμε» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 12.03.26

Νίκος Ζήσης: «Δεν υπήρχαν εγωισμοί στην Εθνική του 2005 – Γι’ αυτό κερδίζαμε» (vid)

Μια συζήτηση γεμάτη αναμνήσεις, παρασκήνιο και σκέψεις για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, μέσα από την οπτική ενός ανθρώπου που υπήρξε πρωταγωνιστής σε μία από τις πιο χρυσές εποχές της Εθνικής

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο – Αυτά προβλέπει η συμφωνία
Αθλητισμός & Σπορ 12.03.26

ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο – Αυτά προβλέπει η συμφωνία

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, το Καυτανζόγλειο παραχωρήθηκε προς χρήση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι δηλώσεις που έγιναν.

Σύνταξη
