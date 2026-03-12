Η γη της ελιάς: Απρόσμενες εξελίξεις

Η δραματική σειρά Η γη της ελιάς επιστρέφει απόψε με ένα καθηλωτικό επεισόδιο.

Η Χριστιάνα προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη της εξαφάνισης του Ορέστη, οδηγώντας τους γύρω της σε λάθος συμπεράσματα, ενώ η αστυνομία πλησιάζει επικίνδυνα την αλήθεια.

Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις των ηρώων, δοκιμάζονται και μια απρόσμενη εξέλιξη στη δίκη απειλεί να ανατρέψει τα δεδομένα.

Απόψε στις 23:00, στο MEGA.

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς

Η Χριστιάνα ξεκινά τη συγκάλυψη του εγκλήματος: εξαφανίζει τα ρούχα του Ορέστη από το σπίτι κι αφήνει ένα πλαστό σημείωμα που οδηγεί την Αλεξάνδρα σε λάθος συμπέρασμα για την εξαφάνισή του. Την ίδια στιγμή, οι εντάσεις ανάμεσα στον Στέφανο και τη Βασιλική συνεχίζονται με εκείνον να παίρνει μια απόφαση που τη στεναχωρεί αφάνταστα.

Ο Κωνσταντίνος μπαίνει απροειδοποίητα στο ανθοπωλείο και βλέπει τον Παρασκευά με τη Φρύνη να φιλιούνται. Η ζήλια τον κυριεύει και βγάζει στην επιφάνεια τον διεκδικητικό του εαυτό. Η Αθηνά καλεί τον Μιχάλη στο σπίτι για φαγητό κι ο Τζον δεν μπορεί να κρύψει τα συναισθήματά του, με αποτέλεσμα η ένταση να ανέβει επικίνδυνα. Ο Παυλής κάνει στροφή 180 μοιρών κι αιφνιδιάζει τη Δάφνη, ζητώντας της να κάνουν παιδί και μάλιστα άμεσα.

Η δίκη συνεχίζεται κι ο Λυκούργος εμφανίζει «άσο από το μανίκι»: με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου, καταφέρνει να στριμώξει την Ξένια μπροστά στην έδρα του δικαστηρίου και η έκβαση της υπόθεσης μπορεί να ανατραπεί. Την ίδια ώρα, η αστυνομία πλησιάζει επικίνδυνα στην αλήθεια για τον θάνατο του Ορέστη.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

