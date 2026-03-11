Οπαδός της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτιαχνε σάντουιτς την ώρα του αγώνα με την Τότεναμ (vid)
Απίθανο σκηνικό - Οπαδός της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτιαξε σάντουιτς την ώρα του αγώνα των ροχιμπλάνκος.
- Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες - Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
- ΟΗΕ: Στην Άγκυρα θα ταξιδέψει ο Γκουτέρες με κύρια ατζέντα το προσφυγικό και τις περιφερειακές εξελίξεις
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές - Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών
- «Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
Απίστευτα πράγματα στο «Μετροπολιτάνο», καθώς οπαδός της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτιαξε σάντουιτς την ώρα του αγώνα των ροχιμπλάνκος με την Τότεναμ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε… περίπατο κόντρα στους «πετεινούς» με 5-2 στα playoffs του Champions League και προηγήθηκε ήδη με 4-1 από το ημίχρονο.
Οι γηπεδούχοι διέλυσαν τους φιλοξενούμενους και όπως φαίνεται, ο οπαδός των ροχιμπλάνκος άδραξε την ευκαιρία να τσιμπήσει… κάτι κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Δείτε τον φίλαθλο της Ατλέτικο Μαδρίτης
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το στιγμιότυπο έγινε viral με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την παράξενη κίνηση του οπαδού, που αποφάσισε να φτιάξει το σάντουιτς εν ώρα αγώνα στο Μετροπολιτάνο.
Μάλιστα, αρκετοί σχολίασαν και την αντίθεση συναισθημάτων ανάμεσα στους οπαδούς, αφού πολλοί φίλαθλοι της Τότεναμ ξεκίνησαν να αποχωρούν από το ημίχρονο λόγω της απογοητευτικής εμφάνισης, ενώ ο υποστηρικτής της Ατλέτικο έφτιαχνε ατάραχος το σάντουιτς του.
- Τέλος κι επίσημα από τη Μονακό ο Σπανούλης
- Τι είπε ο Μπαρτζώκας για το παιχνίδι με τη Μονακό και τα… κιλά του Τζόσεφ
- Euroleague: Με Γιαβόρ το Μονακό-Ολυμπιακός, ποιοι σφυρίζουν στο Παναθηναϊκός-Ζαλγκίρις
- Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»
- Η ανακοίνωση της Euroleague για τον ορισμό του εξ αναβολής αγώνα Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί
- Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:
- Οπαδός της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτιαχνε σάντουιτς την ώρα του αγώνα με την Τότεναμ (vid)
- Ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Formula 1
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις