Οπαδός της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτιαχνε σάντουιτς την ώρα του αγώνα με την Τότεναμ (vid)

Απίστευτα πράγματα στο «Μετροπολιτάνο», καθώς οπαδός της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτιαξε σάντουιτς την ώρα του αγώνα των ροχιμπλάνκος με την Τότεναμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε… περίπατο κόντρα στους «πετεινούς» με 5-2 στα playoffs του Champions League και προηγήθηκε ήδη με 4-1 από το ημίχρονο.

Οι γηπεδούχοι διέλυσαν τους φιλοξενούμενους και όπως φαίνεται, ο οπαδός των ροχιμπλάνκος άδραξε την ευκαιρία να τσιμπήσει… κάτι κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Δείτε τον φίλαθλο της Ατλέτικο Μαδρίτης

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ballers Manual (@ballersmanual)

Το στιγμιότυπο έγινε viral με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την παράξενη κίνηση του οπαδού, που αποφάσισε να φτιάξει το σάντουιτς εν ώρα αγώνα στο Μετροπολιτάνο.

Μάλιστα, αρκετοί σχολίασαν και την αντίθεση συναισθημάτων ανάμεσα στους οπαδούς, αφού πολλοί φίλαθλοι της Τότεναμ ξεκίνησαν να αποχωρούν από το ημίχρονο λόγω της απογοητευτικής εμφάνισης, ενώ ο υποστηρικτής της Ατλέτικο έφτιαχνε ατάραχος το σάντουιτς του.