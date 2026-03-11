Απίστευτα πράγματα από τον Αντεμπάγιο: Έβαλε 83 πόντους σε ένα ματς και ξεπέρασε τον Κόμπι! (vid)

Απίστευτα πράγματα από τον Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος σκόραρε 83 πόντους στη νίκη των Χιτ επί των Γουίζαρντς (150-129) και ξεπέρασε τον σπουδαίο Κόμπι Μπράιαντ (81π.), φτάνοντας στην δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο NBA.

Συγκεκριμένα, μετά την ασύλληπτη εμφάνισή του ο Αντεμπάγιο βρίσκεται πίσω από τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, που είχε σημειώσει 100 πόντους και κατέχει μέχρι και σήμερα, το ρεκόρ της καλύτερης επίδοσης όλων των εποχών στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.

Ο Αντεμπάγιο και ο πίνακας με τη λίστα τους Top 3 σκόρερ όλων των εποχών στο NBA

NBA’s ALL-TIME record for points in a single game: 1. Wilt Chamberlain: 100 points

2. Bam Adebayo, 83 points

3. Kobe Bryant, 81 points — Shams Charania (@ShamsCharania) March 11, 2026

Στη συνέντευξη Τύπου ο Αντεμπάγιο μίλησε για την επίδοσή του και αναφέρθηκε και στον Κόμπι Μπράιαντ, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τον θρυλικό παίκτη των Λέικερς.

«Για μένα, είναι σαν να αναρωτιέμαι τι θα έλεγε βλέποντας κάποιον να σκοράρει 83. Προφανώς, έχεις δει 60, 70, αλλά το να είσαι στα 83 και να τον προσπερνάς – στο μυαλό μου είναι σαν, «Τι θα μου έλεγε;» Πάντα ήθελα να κάνω μια συζήτηση μαζί του, αλλά πιθανότατα θα έλεγε, «Κάνε το ξανά»», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντεμπάγιο σε ερώτηση σχετικά με τον Κόμπι Μπράιαντ και το γεγονός ότι ξεπέρασε την επίδοσή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπράιαντ είχε πετύχει 81 πόντους σε αγώνα των Λέικερς με τους Ράπτορς το 2006.