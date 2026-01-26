sports betsson
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
26.01.2026 | 11:51
Στο κόκκινο ο Κηφισός – Πού υπάρχουν προβλήματα
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Mamba Forever»: Η μέρα που «έφυγε» από τη ζωή ο «θρύλος», Κόμπι Μπράιαντ (vids)
Μπάσκετ 26 Ιανουαρίου 2026, 12:47

«Mamba Forever»: Η μέρα που «έφυγε» από τη ζωή ο «θρύλος», Κόμπι Μπράιαντ (vids)

Συμπληρώθηκαν 6 χρόνια από τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του Τζιάνα, μαζί με επτά ακόμη ανθρώπους σε συντριβή ελικοπτέρου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Spotlight

Τα ημερολόγιο έγραφε 26/1/2020, σαν σήμερα, πριν από 6 χρόνια ο Κόμπι Μπράιαντ, η κόρη του Τζιάνα και 7 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή ελικοπτέρου.

Μία μαύρη σελίδα για το μπάσκετ, για την ανθρωπότητα, εξαιτίας ενός τραγικού συμβάντος το οποίο έκοψε το νήμα της ζωής συνολικά 9 ατόμων, που κατευθύνονταν στο «Mamba Academy», (η ακαδημία μπάσκετ του Κόμπι), για να παρακολουθήσουν από κοντά μία αναμέτρηση.

Ο κορυφαίος παίκτης των Λέικερς και η μόλις 13 ετών τότε, κόρη του Τζιάνα, πέρασαν στην αιωνιότητα, με τις αρχές να αποδίδουν τα αίτια του δυστυχήματος σε πυκνή ομίχλη, αλλά και λάθος του πιλότου.

Το μεγαλείο ψυχής πίσω από τον σταρ Κόμπι – Mamba Mentality

Αρκετοί μνημονεύουν τον Κόμπι Μπράιαντ για τα σπουδαία κατορθώματά του, καθώς ο ίδιος έγραψε ιστορία στο NBA έχοντας 20ετή πορεία στην κορυφαία λίγκα, με τη φανέλα των Λέικερς.

Ο θρυλικός Κόμπι κατέκτησε τα πάντα. Έφτασε στην κορυφή. Στο απόγειο. Τα πεπραγμένα του μιλούν από μόνα τους, κατέκτησε πέντε φορές το πρωτάθλημα, ήταν 18 φορές All Star, αλλά και MVP το 2008, ενώ ήταν και Ολυμπιονίκης έχοντας κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια σε Πεκίνο και Λονδίνο, το 2008 και το 2012 αντίστοιχα.

YouTube thumbnail

Πέρα από το αστείρευτο ταλέντο του, στο άκουσμά του θανάτου του, πολλοί σταρ του μπάσκετ μίλησαν και για την προσωπικότητα του Κόμπι, για το «Mamba mentality», το οποίο ανέδειξε και αποτέλεσε φιλοσοφία ζωής για πολλούς άλλους αθλητές και όχι μόνο.

Ο Κόμπι Μπράιαντ μέσα από το «Mamba Mentality» εμφύσησε σπουδαία διδάγματα, καθώς τόνισε τη σημασία του να απολαμβάνει κανείς τη διαδρομή μέχρι να φτάσει στο αποτέλεσμα που θέλει, ενώ εξήρε και το πόσο καίριο είναι να αγωνίζεσαι με πάθος και χωρίς φόβο, μέχρι να κατακτήσεις αυτό που θέλεις.

Ο Κόμπι αποθέωσε τον Λεμπρόν πριν φύγει από τη ζωή

Λίγες ώρες πριν γραφτεί ο τραγικός επίλογος στη ζωή του Κόμπι Μπράιαντ, εκείνος φρόντισε να δείξει σε όλους πόσο σπουδαία προσωπικότητά ήταν.

Παρόλο που ο Κόμπι Μπράιαντ ήταν γνωστός για το έντονο στοιχείο ανταγωνιστικότητας που τον διακατείχε (κομμάτι της φιλοσοφίας του Mamba Mentality), ο ίδιος πάντα επαινούσε τους αντιπάλους του, όταν αυτοί εκπλήρωναν σπουδαία κατορθώματα.

Ο Κόμπι στο τελευταίο του tweet αποθέωσε τον Λεμπρόν Τζέιμς, όταν εκείνος κατάφερε τότε να ξεπεράσει τον Μπράιαντ και να γίνει ο τρίτος all time scorer στην ιστορία του NBA.

«Συνεχίζεις να εξελίσσεις το παιχνίδι και να πηγαίνεις μπροστά, σεβασμός για εσένα αδερφέ μου», ήταν τα τελευταία λόγια του Κόμπι πριν σκοτωθεί μαζί με την κόρη του και 7 άλλους ανθρώπους.

Headlines:
Stories
Bιολάντα: Το επιχειρηματικό θαύμα που σκοτείνιασε σε μια νύχτα

Bιολάντα: Το επιχειρηματικό θαύμα που σκοτείνιασε σε μια νύχτα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Αποθήκευση Ενέργειας
MORE Energy: Καμπανάκι για την αποθήκευση ενέργειας – Η πρόταση

MORE Energy: Καμπανάκι για την αποθήκευση ενέργειας – Η πρόταση

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Άλλα Αθλήματα 26.01.26

Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων

Από τις παραδοσιακές τράπεζες στις fintech εφαρμογές και τα crypto exchanges, ο παγκόσμιος αθλητισμός μετατρέπεται σε σκηνή σκληρού ανταγωνισμού για τον πελάτη του μέλλοντος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
betson_textlink
Stream sports
Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων
Άλλα Αθλήματα 26.01.26

Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων

Από τις παραδοσιακές τράπεζες στις fintech εφαρμογές και τα crypto exchanges, ο παγκόσμιος αθλητισμός μετατρέπεται σε σκηνή σκληρού ανταγωνισμού για τον πελάτη του μέλλοντος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Απίστευτο συμβάν στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ: Ο Παπανικολάου πήρε ανύπαρκτη κόκκινη στο έκτο λεπτό (vid)
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Απίστευτο συμβάν στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ: Ο Παπανικολάου πήρε ανύπαρκτη κόκκινη στο έκτο λεπτό (vid)

Απίστευτα πράγματα στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ, με αποβολή του Παπανικολάου μόλις στο 6ο λεπτό του ματς λόγω ανύπαρκτης κόκκινης κάρτας – Ακυρώθηκε και γκολ των γηπεδούχων.

Σύνταξη
Όμορφη κίνηση των Μπακς: Δώρισαν φαγητό μετά την αναβολή του αγώνα με τους Μάβερικς
Μπάσκετ 26.01.26

Όμορφη κίνηση των Μπακς: Δώρισαν φαγητό μετά την αναβολή του αγώνα με τους Μάβερικς

Ο αγώνας των Μπακς με τους Μάβερικς αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας και τα «Ελάφια» προχώρησαν σε μία σπουδαία κίνηση δωρίζοντας φαγητό στα καταφύγια του Μιλγουόκι.

Σύνταξη
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 85-111: Μαγικός Κάρι και… περίπατος (vids)
Μπάσκετ 26.01.26

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 85-111: Μαγικός Κάρι και… περίπατος (vids)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς λύγισαν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 111-85, σε μία βραδιά που ο Στεφ Κάρι έδωσε σόου ολοκληρώνοντας το ματς με 26 πόντους, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Σύνταξη
Μαρόκο: Έχασε το τρόπαιο, άλλα κέρδισε πάρα πολλά λεφτά
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Μαρόκο: Έχασε το τρόπαιο, άλλα κέρδισε πάρα πολλά λεφτά

Περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ άμεσα έσοδα, 2,3 δισ. επενδύσεις και το 80% των υποδομών του Μουντιάλ 2030 έτοιμο – Πώς το CAN 2025 μετατράπηκε σε στρατηγικό όπλο ανάπτυξης και τουρισμού για το Μαρόκο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία
Πόλο 25.01.26

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για ένατη φορά στην ιστορία της -και μάλιστα μέσα στο σπίτι της- αναδείχθηκε η Σερβία, μετά τη νίκη της με 10-7 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων
Κατευνασμός 26.01.26

Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων

Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εισαγωγικούς δασμούς στον βόρειο γείτονά της. Η συμφωνία με Κίνα έριξε λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα: Τα πιθανά αίτια της καταστροφής – Για ποιο λόγο ήταν λιγότεροι εργαζόμενοι στη βάρδια
Εντοπίστηκαν 4 σοροί 26.01.26

Τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα: Τα πιθανά αίτια της καταστροφής – Για ποιο λόγο ήταν λιγότεροι εργαζόμενοι στη βάρδια

Εντοπίστηκαν τέσσερις σοροί γυναικών μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, αγνοείται άλλη μία εργαζόμενη - Παγίδα θανάτου το υπόγειο της επιχείρησης

Σύνταξη
Η Κάιλι, ο έρωτας και το Όσκαρ – Μπορεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ να σπάσει την «κατάρα» των Καρντάσιαν;
Viral 26.01.26

Η Κάιλι, ο έρωτας και το Όσκαρ – Μπορεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ να σπάσει την «κατάρα» των Καρντάσιαν;

Αν το βράδυ της 15ης Μαρτίου ο Τιμοτέ Σαλαμέ φύγει από το Dolby Theatre του Λος Άντζελες αγκαλιά με το βραβείο Όσκαρ, δεν θα είναι μόνο μια μεγάλη νίκη για εκείνον αλλά και για την οικογένεια Καρντάσιαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις
Ελλάδα 26.01.26

Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις

Η καταγραφή ζημιών σε Γλυφάδα και δήμους που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία συνεχίζεται - Ποια θα είναι τα ποσά για νοικοκυριά - Οριζόντια επιδότηση σε ποσοστό 70% για τις επιχειρήσεις

Σύνταξη
Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» – Τι είπε για τον 37χρονο διαδηλωτή που σκότωσε η ICE
Κόσμος 26.01.26

Αμετανόητος ο Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» - Τι είπε για τον 37χρονο που σκότωσε η ICE

Σε σχόλιά του στην Wall Street Journal, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι τελικά θα αποσύρει τους πράκτορές του από την πόλη. Δεν έδωσε όμως χρονοδιάγραμμα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»
Ελλάδα 26.01.26

SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν τα συμπτώματα»

Σε έξαρση βρίσκονται η γρίπη και οι εποχικές ιώσεις στη χώρα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας - «Θυμίζει την εποχή που είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά η H1N1»

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου
Φόρος τιμής 26.01.26

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου

Σε κλίμα συγκίνησης τίμησε ο Δήμος Πειραιά τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ο οποίος έπεσε στο καθήκον, στις 31 Ιανουαρίου 1996, υπερασπιζόμενος την πατρίδα.

Σύνταξη
«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» – Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ
«Σιωπηλές» 26.01.26

«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» - Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ

«Όταν οι γυναίκες εκφράζουν την άποψή τους, τα ισχυρά συστήματα κινούνται για να τις δυσφημίσουν και να τις τιμωρήσουν» αναφέρει η περιγραφή του ντοκιμαντέρ «Silenced», στο οποίο εμφανίζεται η Άμπερ Χερντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων
Άλλα Αθλήματα 26.01.26

Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων

Από τις παραδοσιακές τράπεζες στις fintech εφαρμογές και τα crypto exchanges, ο παγκόσμιος αθλητισμός μετατρέπεται σε σκηνή σκληρού ανταγωνισμού για τον πελάτη του μέλλοντος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Απίστευτο συμβάν στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ: Ο Παπανικολάου πήρε ανύπαρκτη κόκκινη στο έκτο λεπτό (vid)
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Απίστευτο συμβάν στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ: Ο Παπανικολάου πήρε ανύπαρκτη κόκκινη στο έκτο λεπτό (vid)

Απίστευτα πράγματα στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ, με αποβολή του Παπανικολάου μόλις στο 6ο λεπτό του ματς λόγω ανύπαρκτης κόκκινης κάρτας – Ακυρώθηκε και γκολ των γηπεδούχων.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς
Αναμένονται νέες συνομιλίες 26.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς

«Το εδαφικό ζήτημα παραμένει θεμελιώδες για τη Ρωσία για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δηλώνει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο