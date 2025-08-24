Γκασόλ για Κόμπι Μπράιαντ: «Μου λείπεις και θα σε αγαπώ πάντα» (pic)
Ο Πάου Γκασόλ δεν ξεχνάει τον αδικοχαμένο φίλο του, Κόμπι Μπράιαντ και στα 47α γενέθλια που θα γιόρταζε, συγκίνησε με το μήνυμά του.
Ο Κόμπι Μπράιαντ θα γιόρταζε τα 47α του γενέθλια φέτος, στις 23 Αυγούστου και ο φίλος του και πρώην συμπαίκτης, Πάου Γκασόλ, δεν τον ξέχασε.
Ο Γκασόλ δημοσίευσε στα social media μία φωτογραφία του με τον «Black Mamba» από την εποχή τους στους Λέικερς, και τη συνόδεψε με το μήνυμα: «Χρόνια πολλά αδερφέ μου. Μου λείπεις και θα σ’ αγαπώ για πάντα», δείχνοντας ότι δεν ξεχνάει τον φίλο του που έφυγε από τη ζωή πριν 5 χρόνια, στις 26 Ιανουαρίου του 2020, σε δυστύχημα με ελικόπτερο, μαζί με την κόρη του Τζίτζι.
Η σχετική ανάρτηση
Happy Birthday, hermano. I miss you and love you always ❤️ pic.twitter.com/KNZTFrfH34
— Pau Gasol (@paugasol) August 23, 2025
Ο Μπράιαντ και ο Γκασόλ υπήρξαν συμπαίκτες από το 2008 έως το 2014 και κατέκτησαν μαζί δύο πρωταθλήματα NBA, το 2009 και το 2010, ενώ εκτός παρκέ υπήρξαν πολύ καλοί φίλοι, με τον Ισπανό να βρίσκεται συνέχεια στο πλευρό της οικογένειας Μπράιαντ μετά τον θάνατο του θρύλου του NBA.
