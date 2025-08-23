magazin
23.08.2025
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Στα σκαριά μια νέα ταινία για τον Κόμπι Μπράιαντ – Όσα γνωρίζουμε
Culture Live 23 Αυγούστου 2025

Στα σκαριά μια νέα ταινία για τον Κόμπι Μπράιαντ – Όσα γνωρίζουμε

Η Warner Bros. Pictures απέκτησε τα δικαιώματα για μια νέα βιογραφική ταινία για τον θρύλο του NBA, Κόμπι Μπράιαντ, σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Variety,

Spotlight

Η Warner Bros. Pictures απέκτησε τα δικαιώματα ενός σεναρίου, το οποίο βασίζεται στην ιστορία του θρύλου του ΝΒΑ Κόμπι Μπράιαντ, όπως επιβεβαίωσε το Variety.

Το κινηματογραφικό εγχείρημα υπογράφουν οι σεναριογράφοι Άλεξ Σον και Γκάβιν Γιόχανσεν.

Οι φήμες για το έργο, για το οποίο δεν έχει οριστεί ακόμη σκηνοθέτης, είχαν κινήσει το ενδιαφέρον πολλών στούντιο και πλατφορμών streaming. Μια πηγή ανέφερε στο Variety ότι η Warner Bros. πρόλαβε μια σχετική δημοπρασία και απέκτησε έγκαιρα το σενάριο, με τον προσωρινό τίτλο «With the 8th Pick?».

Όσα γνωρίζουμε

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Variety, το σενάριο είναι ένας συνδυασμός του «Moneyball» και του «Air», την πρόσφατη ταινία των Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον που πραγματεύεται την προσπάθεια της Nike να προσελκύσει τον Μάικλ Τζόρνταν.

Το έργο θα αντλεί από την οπτική γωνία του Τζον Νας, γενικού διευθυντή των New Jersey Nets, και του νέου προπονητή των Nets, Τζον Καλιπάρι, ο οποίος ήθελε διακαώς τον Μπράιαντ, αναφέρει το Deadline.

Ωστόσο, η ομάδα του Νιου Τζέρσεϊ ήταν χρεοκοπημένη, ενώ ο Μπράιαντ ήταν οπαδός των Λος Άντζελες Λέικερς. Επιπλέον, η συμφωνία του Μπράιαντ με την Adidas για τα αθλητικά παπούτσια θα είχε μεγαλύτερη αξία με τους Λέικερς απ’ ό,τι αν είχε υπογράψει με τους Nets.

Οι παραγωγοί της ταινίας «Η μέθοδος των Γουίλιαμς» του 2021, Τιμ και Τρέβορ Γουάιτ της Star Thrower Entertainment, θα συνεργαστούν με τον Ράιαν Στόουελ, επικεφαλής του τμήματος κινηματογράφου και τηλεόρασης της Religion of Sports των Τομ Μπρέιντι και Μάικλ Στράχαν, καθώς και με τον συνιδρυτή της εταιρείας, Γκόθαμ Τσόπρα, σύμφωνα με το Deadline.

Ο Τσόπρα σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ «Kobe Bryant’s Muse» το 2015.

Η δραματική ιστορία του Κόμπι Μπράιαντ

Ο Μπράιαντ έπαιξε είκοσι σεζόν με τους Λέικερς, κερδίζοντας πέντε πρωταθλήματα, συμπεριλαμβανομένων τριών συνεχόμενων στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μαζί με τον Σακίλ Ο’Νιλ και τον προπονητή Φιλ Τζάκσον. Ήταν 18 φορές All-Star και ανακηρύχθηκε MVP για τη σεζόν 2007-2008.

Αποσύρθηκε από το επαγγελματικό μπάσκετ το 2016 σε ηλικία 37 ετών.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2020, ο Μπράιαντ πέθανε σε συντριβή ελικοπτέρου μαζί με οκτώ άλλους επιβάτες, μεταξύ των οποίων και η κόρη του, Τζιάνα.

*Με πληροφορίες από: Variety & Deadline

Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  
Επιστροφή 23.08.25

Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  

Μετά από οκτώ χρόνια άτυπης αποχώρησης από την κινηματογραφική βιομηχανία, ο σπουδαίος Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στην οθόνη για τον γιο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»
«Από το γκέτο» 23.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στις λιγοστές ευκαιρίες που προσέφερε το Χόλιγουντ στους Λατίνους τη δεκαετία του '90, αλλά και για τα στερεότυπα εντός της βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Emily in Paris: Τραγωδία στα γυρίσματα του φινάλε στη Βενετία – Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη
The Good Life 23.08.25

Emily in Paris: Τραγωδία στα γυρίσματα του φινάλε στη Βενετία – Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη

Ο Ντιέγκο Μπορέλα φέρεται να κατέρρευσε μπροστά στα έντρομα μέλη του συνεργείου, την ώρα που ετοιμάζονταν να γυρίσουν τις τελευταίες σκηνές της επερχόμενης σεζόν του Emily In Paris

Σύνταξη
Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος
Ντοκιμαντέρ 23.08.25

Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος

Σε έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις πλέον συζητούν δημόσια για τα Άγνωστα Ιπτάμενα Αντικείμενα, το αιώνιο μυστήριο της εξωγήινης ζωής εξακολουθεί να μαγνητίζει. Το Sky Documentaries φροντίζει για αυτό φέρνοντας ξανά το Συμβάν του Ρόσγουελ στην επικαιρότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;
Gignerism 23.08.25

Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;

Οι συζητήσεις για το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ φουντώνουν ξανά, με την εμφάνιση ενός νέου, απρόσμενου υποψηφίου: του Σκοτ Ρόουζ-Μαρς, ενός 37χρονου ηθοποιού που θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος κοκκινομάλλης πράκτορας στην ιστορία του franchise

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όπως όλα δείχνουν, η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ στην οθόνη θα ειναι εκρηκτική
«Όλα ήταν αλήθεια» 22.08.25

Όπως όλα δείχνουν, η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ στην οθόνη θα ειναι εκρηκτική

Στην ταινία «A Big Bold Beautiful Journey», οι Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ υποδύονται δύο άγνωστους που συναντιούνται αφού νοικιάζουν αυτοκίνητα από μια μυστηριώδη εταιρεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ελευσίνα: Σύστημα πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο από το ΥΠΠΟ
Culture Live 22.08.25

Ελευσίνα: Σύστημα πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο από το ΥΠΠΟ

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας, με τη βαριά ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική του σημασία, αναπτύσσεται στις παρυφές χαμηλού λόφου, στα νότια του οποίου βρίσκεται το αρχαιολογικό μουσείο.

Σύνταξη
Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν
Ζόφος 22.08.25

Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν

Σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «το Σμιθσόνιαν είναι εκτός ελέγχου, όλα όσα συζητούνται είναι πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους
Anthology 4 22.08.25

The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους

Αυτό που επί μέρες ακουγόταν ως φήμη, επιβεβαιώθηκε. Το Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει το Anthology 4 των Beatles, μαζί με ένα νέο βιβλίο και ολόφρεσκο ντοκιμαντέρ εννέα επεισοδίων από το Disney+.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
