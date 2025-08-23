Στα σκαριά μια νέα ταινία για τον Κόμπι Μπράιαντ – Όσα γνωρίζουμε

Η Warner Bros. Pictures απέκτησε τα δικαιώματα ενός σεναρίου, το οποίο βασίζεται στην ιστορία του θρύλου του ΝΒΑ Κόμπι Μπράιαντ, όπως επιβεβαίωσε το Variety.

Το κινηματογραφικό εγχείρημα υπογράφουν οι σεναριογράφοι Άλεξ Σον και Γκάβιν Γιόχανσεν.

Οι φήμες για το έργο, για το οποίο δεν έχει οριστεί ακόμη σκηνοθέτης, είχαν κινήσει το ενδιαφέρον πολλών στούντιο και πλατφορμών streaming. Μια πηγή ανέφερε στο Variety ότι η Warner Bros. πρόλαβε μια σχετική δημοπρασία και απέκτησε έγκαιρα το σενάριο, με τον προσωρινό τίτλο «With the 8th Pick?».

Όσα γνωρίζουμε

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Variety, το σενάριο είναι ένας συνδυασμός του «Moneyball» και του «Air», την πρόσφατη ταινία των Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον που πραγματεύεται την προσπάθεια της Nike να προσελκύσει τον Μάικλ Τζόρνταν.

Το έργο θα αντλεί από την οπτική γωνία του Τζον Νας, γενικού διευθυντή των New Jersey Nets, και του νέου προπονητή των Nets, Τζον Καλιπάρι, ο οποίος ήθελε διακαώς τον Μπράιαντ, αναφέρει το Deadline.

Ωστόσο, η ομάδα του Νιου Τζέρσεϊ ήταν χρεοκοπημένη, ενώ ο Μπράιαντ ήταν οπαδός των Λος Άντζελες Λέικερς. Επιπλέον, η συμφωνία του Μπράιαντ με την Adidas για τα αθλητικά παπούτσια θα είχε μεγαλύτερη αξία με τους Λέικερς απ’ ό,τι αν είχε υπογράψει με τους Nets.

Οι παραγωγοί της ταινίας «Η μέθοδος των Γουίλιαμς» του 2021, Τιμ και Τρέβορ Γουάιτ της Star Thrower Entertainment, θα συνεργαστούν με τον Ράιαν Στόουελ, επικεφαλής του τμήματος κινηματογράφου και τηλεόρασης της Religion of Sports των Τομ Μπρέιντι και Μάικλ Στράχαν, καθώς και με τον συνιδρυτή της εταιρείας, Γκόθαμ Τσόπρα, σύμφωνα με το Deadline.

Ο Τσόπρα σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ «Kobe Bryant’s Muse» το 2015.

Η δραματική ιστορία του Κόμπι Μπράιαντ

Ο Μπράιαντ έπαιξε είκοσι σεζόν με τους Λέικερς, κερδίζοντας πέντε πρωταθλήματα, συμπεριλαμβανομένων τριών συνεχόμενων στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μαζί με τον Σακίλ Ο’Νιλ και τον προπονητή Φιλ Τζάκσον. Ήταν 18 φορές All-Star και ανακηρύχθηκε MVP για τη σεζόν 2007-2008.

Αποσύρθηκε από το επαγγελματικό μπάσκετ το 2016 σε ηλικία 37 ετών.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2020, ο Μπράιαντ πέθανε σε συντριβή ελικοπτέρου μαζί με οκτώ άλλους επιβάτες, μεταξύ των οποίων και η κόρη του, Τζιάνα.

*Με πληροφορίες από: Variety & Deadline