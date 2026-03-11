ΠΑΣΟΚ: Ο Πελεγρίνης, ο «νόμος Διαμαντοπούλου» και η «φύρδην μίγδην» διεύρυνση του Δούκα

Αυστηρό μήνυμα προς τους διαφωνούντες με τα πρόσωπα της διεύρυνσης στέλνει η Χαριλάου Τρικούπη, με υψηλά ιστάμενες κομματικές πηγές να ξεκαθαρίζουν στο in ότι «η αμφίπλευρη πολιτική διεύρυνση είναι στρατηγική επιλογή για το ΠΑΣΟΚ και θα προχωρήσει χωρίς συμβιβασμούς».

Μπορεί το δεύτερο «κύμα» των ονομάτων που δημοσιοποίησε η επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης να μην δημιούργησε το κλίμα εξωστρέφειας που είχαν φέρει οι πρώτες ανακοινώσεις του Κώστα Σκανδαλίδη, ωστόσο διάθεση πισωγυρίσματος από την ηγεσία του Κινήματος δεν υπάρχει.

Σε αυτό το πλαίσιο, από τη Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθάριζαν ότι ο στόχος της παράταξης, να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και να αλλάξει πορεία η χώρα, έχει μία σημαντική προϋπόθεση: «να υποτάξουμε το εγώ στο εμείς». Με αυτόν τον τρόπο σήκωσαν το γάντι που έριξαν τόσο η Άννα Διαμαντοπούλου όσο και ο Χάρης Δούκας. Παράλληλα, κατέστησαν σαφές ότι αλλαγή πλεύσης, ως προς τον στόχο της διεύρυνσης, δεν πρόκειται να υπάρξει. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αυτή δεν περιλαμβάνει, όπως έχουν τονίσει, λογικές «face control». Την ίδια στιγμή, άφηναν αιχμές για τις δηλώσεις των δύο πρωτοκλασάτων στελεχών του Κινήματος, υπογραμμίζοντας ότι κάποιοι θέλουν ένα μικρό κόμμα για λόγους συσχετισμών.

Η γκρίνια της Διαμαντοπούλου

Πέρα από τις διαψεύσεις Κορακάκη και Πατεντάλη για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή, το «μήλο της έριδος» ήταν ένα άλλο πρόσωπο. Ο πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ και πρώην υφυπουργός Παιδείας επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, Θεοδώσης Πελεγρίνης ήταν εκείνος που συγκέντρωσε τα «βέλη» των εσωκομματικών αντιπάλων του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στη διαφωνία. Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα» επισήμανε σε ανάρτησή της η Άννα Διαμαντοπούλου.

Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τον κ. Πελεγρίνη, η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ μίλησε για «όρια» στη διεύρυνση και έθεσε ζήτημα ηθικής. Σύμφωνα πάντως με εκτιμήσεις επιχείρησε μέσω της παρελθοντολογίας να βάλει «φρένο» στο αριστερό «άνοιγμα» του Νίκου Ανδρουλάκη και στον επαναπατρισμό στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειωτέον ότι ο πρώην Πρύτανης του ΕΚΠΑ είχε κατακεραυνώσει τον λεγόμενο «νόμο Διαμαντοπούλου» για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για νόμο που στην πράξη λειτούργησε ως «γέφυρα» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας τα πρώτα μνημονιακά χρόνια. Αν και είχε ψηφιστεί από 255 βουλευτές, είχε απορριφθεί από μεγάλα τμήματα της ακαδημαϊκής κοινότητας, προκαλώντας έντονο αναβρασμό στο χώρο των πανεπιστημίων.

Η «φύρδην μίγδην» διεύρυνση και η κριτική Δούκα

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων έκανε λόγο για διεύρυνση «φύρδην μίγδην», στηλιτεύοντας συγχρόνως την επιλογή Πελεγρίνη. Ο κ. Δούκας άσκησε κριτική στη στρατηγική της ηγεσίας, κάνοντας λόγο για την ανάγκη διεύρυνσης με «κανόνες» και «αξιακό πλαίσιο».

«Δεν μπορεί άνθρωποι οι οποίοι καθύβρισαν το ΠΑΣΟΚ και μας προσέβαλαν να επιστρέφουν πίσω. Και δεν πρέπει επίσης… περιφερόμενοι που έχουν γυρίσει όλα τα κόμματα ξαφνικά να βρίσκουν αγκαλιά στο ΠΑΣΟΚ» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πάντως, ως προς το πρόσωπο του Θεοδώση Πελεγρίνη, ο πρώην Πρύτανης δεν ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ για να έχει «πληγώσει» κατά το παρελθόν το ΠΑΣΟΚ. Όπως σχολίαζαν στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η διεύρυνση δεν μπορεί να προϋποθέτει ότι όσοι συμμετέχουν σε αυτή συμφωνούν με το παρελθόν του κόμματος. Πολλώ δε μάλλον όταν δεν ήταν μέλη σε αυτό.

Το 2016, το ΠΑΣΟΚ από κοινού με τη ΝΔ και το Ποτάμι, τον είχαν κατηγορήσει για αντισημιτικές δηλώσεις και είχαν ζητήσει την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Παιδείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Πελεγρίνης αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά και διατέλεσε μέλος του μεταβατικού συντονιστικού οργάνου του κόμματος.