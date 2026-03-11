Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής

«Δραματική εξέλιξη που αποτυπώνει με αδιαμφισβήτητο τρόπο την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής στον πρωτογενή τομέα και τη συστηματική εγκατάλειψη της ελληνικής υπαίθρου», τονίζει η Νέα Αριστερά σχολιάζοντας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που καταδεικνύουν το «σβήσιμο» των αγροτικών επαγγελμάτων.

Όσα αναφέρει η Νέα Αριστερά:

«Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δ’ τρίμηνο του 2025 επιβεβαιώνουν με τον πιο σαφή τρόπο τη βαθιά κρίση που βιώνει ο πρωτογενής τομέας της χώρας. Μέσα σε μόλις ένα έτος, 75.900 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα αγροτικά επαγγέλματα, οδηγώντας σε μείωση της απασχόλησης κατά 18,5%. Οι απασχολούμενοι στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασοκομία και την αλιεία μειώθηκαν από 409.500 το δ’ τρίμηνο του 2024 σε 333.600 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Πρόκειται για μια δραματική εξέλιξη που αποτυπώνει με αδιαμφισβήτητο τρόπο την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής στον πρωτογενή τομέα και τη συστηματική εγκατάλειψη της ελληνικής υπαίθρου.

Οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την εκτίναξη του κόστους παραγωγής, το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ τιμών παραγωγού και τιμών καταναλωτή, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και τις ‘ελληνοποιήσεις’ εισαγόμενων προϊόντων. Την ίδια στιγμή, ασφυκτιούν από την έλλειψη ρευστότητας, τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων και των ζωονόσων, αλλά και από τη συνεχή υποβάθμιση των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στην ύπαιθρο.

Την ίδια ώρα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να στερεί πολύτιμους πόρους από τους έντιμους παραγωγούς, ενώ η κυβέρνηση αδυνατεί να διασφαλίσει τη στοιχειώδη διαφάνεια και δικαιοσύνη στη διαχείριση των ενισχύσεων.

Στον ορίζοντα διαμορφώνονται, μάλιστα, νέες σοβαρές απειλές για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα: η προτεινόμενη μείωση της χρηματοδότησης της ΚΑΠ για την περίοδο 2028–2034, η πρόσφατη συμφωνία ΕΕ – Mercosur που εντείνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλά και οι γεωπολιτικές αναταράξεις που επηρεάζουν ήδη τις αγορές και το κόστος παραγωγής.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ολοένα και περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν την παραγωγή, οδηγούμενοι στο πικρό συμπέρασμα ότι η πολιτεία δεν στηρίζει πλέον την αγροτική δραστηριότητα.

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι χωρίς ισχυρό πρωτογενή τομέα δεν μπορεί να υπάρξει ούτε περιφερειακή ανάπτυξη, ούτε κοινωνική συνοχή, ούτε διατροφική ασφάλεια και ότι η εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης της ΝΔ.

Και οι επιλογές αυτές οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην ερημοποίηση της ελληνικής υπαίθρου».