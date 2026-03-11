Αλλάζουν όλα στην πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη

Ανακατασκευάζεται πλήρως η πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη με την υπογραφή της σύμβασης ανάπλασής της και δημιουργίας του Πάρκου Μνήμης εκεί.

Η επίσημη τελετή έναρξης των εργασιών στην πλατεία Ελευθερίας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου, στις 11.15 π.μ,

Για ένα έργο που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της πόλης και θα ενισχύσει το πράσινο και τον δημόσιο χώρο, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης προσθέτοντας ότι η Πλατεία Ελευθερίας αποτελεί έναν τόπο με βαθύ ιστορικό και συμβολικό φορτίο.

«Ως ελάχιστος φόρος τιμής»

«Εδώ συγκεντρώθηκαν οι Εβραίοι συμπολίτες μας πριν από το ταξίδι χωρίς γυρισμό προς το Άουσβιτς–Μπιρκενάου. Η μετατροπή της πλατείας σε Πάρκο Μνήμης αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη τους και μια διαρκή υπενθύμιση της ιστορίας της πόλης» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελούδης.

Ο κ. Αγγελούδης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες στην Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και σε όλα τα στελέχη της για τη δουλειά που έχει γίνει ώστε να ξεκινήσει το έργο, το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα γίνει ένα πολύ καλό έργο το οποίο αναμένεται να παραδοθεί σε περίπου ένα χρόνο.