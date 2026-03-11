ANTI-STRESS: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ

Αυτό το Σάββατο 14 Μαρτίου, η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με μια ξεχωριστή έκδοση που ακολουθεί ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια trends χαλάρωσης και δημιουργικότητας, το οποίο έχει ήδη κερδίσει εκατομμύρια φίλους σε όλο τον κόσμο.

Η έκδοση «ANTI-STRESS ζωγραφική & ασκήσεις μυαλού για παιδιά και ενηλίκους» προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να αφήσουν για λίγο στην άκρη οθόνες, ειδοποιήσεις και καθημερινές υποχρεώσεις και να ανακαλύψουν τη χαρά της δημιουργικής απασχόλησης. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα μολύβι, μπογιές, μαρκαδόροι ή χρωματιστά στιλό για να ξεκινήσει ένα ευχάριστο ταξίδι μέσα στις σελίδες του βιβλίου.

Στις σελίδες του θα βρείτε όμορφα σχέδια για ελεύθερη ζωγραφική, χωρίς κανόνες και περιορισμούς, που αφήνουν τη φαντασία να κινηθεί ελεύθερα. Παράλληλα, σας περιμένουν αγαπημένα παιχνίδια μυαλού: ενώστε τελείες και αριθμούς για να αποκαλύψετε κρυμμένες εικόνες, βρείτε τη σωστή διαδρομή μέσα από λαβύρινθους, λύστε γρίφους και δοκιμάστε ασκήσεις που ενισχύουν τη συγκέντρωση και κρατούν το μυαλό σε εγρήγορση.

Η δημιουργική ζωγραφική έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μια παγκόσμια τάση ευεξίας, προσφέροντας έναν απλό αλλά αποτελεσματικό τρόπο χαλάρωσης και αποφόρτισης από το άγχος της καθημερινότητας. Την ίδια στιγμή, τα παιχνίδια λογικής και παρατηρητικότητας βοηθούν στη διατήρηση της πνευματικής εγρήγορσης, ενισχύοντας τη μνήμη και τη διαύγεια.

Αυτό το Σάββατο 14 Μαρτίου, μαζί με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, ανακαλύψτε το «ANTI-STRESS ζωγραφική & ασκήσεις μυαλού για παιδιά και ενηλίκους» και χαρίστε στον εαυτό σας λίγες στιγμές δημιουργικής χαλάρωσης, μετατρέποντας το άγχος σε έμπνευση.