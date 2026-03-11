Ανάστατη είναι η Ρόδος από τη σοκαριστική καταγγελία στην οποία προχώρησαν οι γονείς ενός οκτάχρονου της Δ’ Δημοτικού, σύμφωνα με την οποία ένας μαθητής εξανάγκασε τον γιο τους να πιει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας του σχολείου του.

Στην επιστολή προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, την οποία συνυπογράφουν και άλλοι γονείς, αναφέρεται ότι η τάξη βιώνει επί ενάμιση χρόνο επαναλαμβανόμενα περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας, με τραυματισμούς μαθητών και αδυναμία ομαλής λειτουργίας. Οι γονείς ζητούν άμεση παρέμβαση και προειδοποιούν ότι σε περίπτωση αδράνειας θα προσφύγουν σε κάθε αρμόδιο φορέα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου εν ώρα διαλείμματος και καταγγέλθηκε πριν από μερικές μέρες. Μαθητής του ίδιου σχολείου πήγε στην τουαλέτα, τράβηξε δύο φορές το καζανάκι και με το νερό που έτρεχε στη λεκάνη γέμισε με νερό ένα μπουκάλι.

Στη συνέχεια, άλλος μαθητής εξαναγκάστηκε από το ίδιο παιδί να φτύσει μέσα στο μπουκάλι, προτού το δώσει στον 8χρονο για να πιει το νερό.

Η επιστολή

»Με την παρούσα επιστολή, οι γονείς (σ.σ. αναφέρονται τα ονόματα) καθώς και οι συνυπογράφοντες γονείς της Β’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου, σας απευθύνουμε επίσημη και έκτακτη αναφορά σχετικά με την ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο συγκεκριμένο τμήμα.

»Επί ενάμιση σχολικό έτος (από την Α’ Δημοτικού έως και σήμερα), επιδείξαμε υπομονή και συνεργατικότητα. Πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες μηνιαίες συναντήσεις με τη δασκάλα της τάξης, τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και τη Διεύθυνση του σχολείου, με στόχο την από κοινού αναζήτηση παιδαγωγικών λύσεων σε μια τάξη 24 μαθητών (εκ των οποίων 18 αγόρια) με έντονα και επαναλαμβανόμενα φαινόμενα λεκτικής και σωματικής βίας.

»Αναγνωρίζουμε ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό καταβάλλει φιλότιμες και υπεράνθρωπες προσπάθειες υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ωστόσο, παρά τη συνεργασία γονέων και σχολείου, τα διαθέσιμα μέσα έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή. Τα περιστατικά όχι μόνο δεν περιορίστηκαν, αλλά στη Β’ Τάξη βρίσκονται πλέον σε κορύφωση, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί επανειλημμένα τραυματισμοί μαθητών, έντονη αναστάτωση των οικογενειών και αντικειμενική αδυναμία ομαλής εκπαιδευτικής λειτουργίας.

»Η φετινή προσθήκη νέου μαθητή στο ήδη επιβαρυμένο τμήμα επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση, η οποία πλέον βρίσκεται εκτός ελέγχου, τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής αίθουσας.

Το σοβαρό περιστατικό της 26ης Φεβρουαρίου

»Την Πέμπτη 26/02 σημειώθηκε περιστατικό εξαιρετικής σοβαρότητας: Μαθητής της τάξης γέμισε μπουκάλι με νερό από την τουαλέτα, εξανάγκασε συμμαθητή του να φτύσει εντός αυτού και στη συνέχεια εξανάγκασε τον υιό μας να καταναλώσει το ακάθαρτο υγρό.

»Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε από συμμαθητές/συμμαθήτριες και από τη Διεύθυνση του σχολείου, η οποία είναι πλήρως ενήμερη.

»Πρόκειται για γεγονός που εκθέτει ευθέως ένα παιδί οκτώ ετών σε σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική του υγεία και την ψυχική του ακεραιότητα. Θέτουμε ευθέως το ερώτημα: πώς είναι δυνατόν ένα παιδί που προσέρχεται στο σχολείο για να μορφωθεί να διατρέχει κίνδυνο σωματικής βλάβης; Τι θα είχε συμβεί εάν, αντί για νερό, επρόκειτο για χημική ή μη πόσιμη ουσία;

»Δεν επιθυμούμε τη στοχοποίηση κανενός παιδιού. Ως γονείς, μέχρι σήμερα επιδείξαμε κατανόηση και διάθεση στήριξης κάθε δυσκολίας. Ωστόσο, όταν τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η υγεία του παιδιού μας, οφείλουμε να απευθυνθούμε στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

»Η παρούσα αναφορά δεν στρέφεται κατά του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν υπό συνθήκες που υπερβαίνουν τις δυνατότητές τους.

»Απευθυνόμαστε σε εσάς και αιτούμαστε:

1. Άμεση ενίσχυση και στελέχωση του τμήματος με επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό (εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, ειδικό παιδαγωγό ), καθώς και εξέταση της δυνατότητας κατ’ εξαίρεση διαχωρισμού του τμήματος, παρά τα ισχύοντα αριθμητικά όρια.

2. Άμεση και ουσιαστική παρέμβαση κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου της υπηρεσίας, με συστηματική παρουσία και όχι αποσπασματικές ενέργειες, για τη διαχείριση των επαναλαμβανόμενων περιστατικών βίας.

3. Λήψη διοικητικών μέτρων αποσυμφόρησης και προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η σωματική και ψυχική ασφάλεια όλων των μαθητών/τριών και να αποκατασταθεί η ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία.

»Είναι σαφές ότι η τυπική επίκληση της νομοθεσίας ως προς τον μέγιστο αριθμό μαθητών δεν μπορεί να τίθεται υπεράνω της ασφάλειας των παιδιών και της προστασίας των εκπαιδευτικών. Η Πολιτεία οφείλει να προβλέπει εξαιρέσεις σε περιπτώσεις όπου η πραγματικότητα καθιστά ένα τμήμα μη λειτουργικό και επικίνδυνο.

»Σας δηλώνουμε με κάθε σοβαρότητα ότι, εφόσον πλέον η αρμόδια Υπηρεσία είναι επισήμως ενήμερη για την επικινδυνότητα της κατάστασης, η ευθύνη για οποιοδήποτε μελλοντικό περιστατικό δεν μπορεί να θεωρηθεί απρόβλεπτη.

»Αναμένουμε άμεση, έγγραφη ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε. Σε περίπτωση αδράνειας, επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη περαιτέρω ενέργεια προς κάθε αρμόδιο φορέα».