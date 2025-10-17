Τον απίστευτο εφιάλτη γεμάτο bullying, ξύλο και εξευτελισμούς, που βιώνει τα τελευταία χρόνια από μια 17χρονη, περιγράφει στο MEGA το 13χρονο κορίτσι από την Κεφαλονιά.

To βίντεο ντοκουμέντο με το 13χρονο κοριτσάκι από την Κεφαλονιά να δέχεται άγρια επίθεση στη μέση του δρόμου, από μία 17χρονη και την παρέα της, σοκάρει. Τα όσα περιγράφει η ανήλικη μιλώντας αποκλειστικά στο MEGA, με τη συναίνεση της μητέρας της, συγκλονίζουν, καθώς το παιδί αποκαλύπτει πως βίωνε συνεχή κακοποίηση και συστηματικό bullying.

«Με έβρισκε στο δρόμο και με έλεγε … με έφτυνε και έλεγε στην αδερφή μου ότι τη λυπάται, που έχει τέτοια αδερφή σαν εμένα. Κάθε φορά που με έβλεπε κάτω με έβριζε και με έφτυνε».

«Να έχω ένα παιδί ξυλοκοπημένο στο σπίτι και να μη μου έχει πει τίποτα για την περιπέτεια που πέρασε; Ήταν οργανωμένο ότι θα την χτυπήσουνε γιατί σκοπός της κοπέλας ήταν να δείξουν (το βίντεο) στους συνομήλικους», είπε η μητέρα της 13χρονης.

Οι επιθέσεις ήταν συνεχείς.

Το bullying και οι απειλές για τη ζωή της

«Μου είχε πει να συναντηθούμε να μιλήσουμε και είχα πάει εγώ στα ΚΤΕΛ και με βαράει, στην αρχή με τα πρώτα 2 χαστούκια και μετά ήρθε μία υπάλληλος και τη σταμάτησε. Είχα πάει κάτω και με είχε βρει αυτή και μου είπε ότι άμα το πω στη μητέρα μου, θα με σκοτώσει μπροστά στη μητέρα μου».

Η μητέρα της 17χρονης δίνει άλλη εξήγηση για το θλιβερό περιστατικό:

«Είναι 2 παιδιά που κάνανε και τα 2 λάθος, όλα αυτά που λέει η άλλη πλευρά είναι ψέματα. Η 13χρονη έβριζε την κόρη μου κατ’ εξακολούθηση με άσεμνους χαρακτηρισμούς, δεν θα κατηγορήσω όμως το παιδάκι, γιατί είναι παιδί. Δεν είναι καν φίλες. Εμείς οι γονείς φυσικά και δεν ήμασταν μπροστά στην επίθεση, είναι ψέμα».

Και μετά την επίθεση, η 17χρονη φαίνεται πως συνέχισε τις απειλές, στέλνοντας ηχητικά μηνύματα στην 13χρονη παρατείνοντας το μαρτύριο.

«Εάν μάθω όμως ότι μαθεύτηκε, σε έχω ξεφτιλίσει, μόνο αυτό έχω να σου πω».

Όπως λέει η μητέρα της 13χρονης στο MEGA, το παιδί ακόμα δεν μπορεί να συνέλθει και γι ‘ αυτό τον λόγο θα χρειαστεί να αποτανθούν σε ειδικό.