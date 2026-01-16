Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία και η εκπαιδευτική κοινότητα στον Βόλο από τις διαστάσεις που έχει πάρει η βία ανηλίκων, με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε σε προαύλιο δημοτικού σχολείου, όταν ένας μικρός μαθητής απείλησε συμμαθητή του με αμβλύ αντικείμενο.

Τη στιγμή του περιστατικού επικράτησε πανικός, με τους μικρούς μαθητές να τρέχουν να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς

Όλα έγιναν την ώρα του διαλείμματος μπροστά στα μάτια άλλων παιδιών, τα οποία πανικόβλητα έτρεξαν να ενημερώσουν δασκάλες και τον διευθυντή του σχολείου τους ότι ένας μαθητής έβγαλε μαχαίρι. Γονείς συστεγαζόμενων δημοτικών σχολείων της πόλης που ενημερώθηκαν για το περιστατικό από τα παιδιά τους βρίσκονται σε αναβρασμό.

Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, το περιστατικό ξεκίνησε από έναν ασήμαντο καυγά μεταξύ ενός μαθητή της ΣΤ’ τάξης του ενός σχολείου και ενός μαθητή της Ε’ τάξης από συστεγαζόμενο δημοτικό, οι οποίοι βρέθηκαν στο διάλειμμα στο προαύλιο που μοιράζονται οι δύο σχολικές μονάδες.

Τη στιγμή εκείνη επικράτησε πανικός, με τους μικρούς μαθητές να τρέχουν να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ανήλικος που επιτέθηκε στον άλλο μαθητή είχε φτιάξει τον «σουγιά» χρησιμοποιώντας λεπίδα από ξύστρα στερεωμένη σε χοντρό χαρτόνι.

Βόλος: Ανάστατοι οι γονείς

Από τις διευθύνσεις των συστεγαζόμενων σχολείων ενημερώθηκε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ενεργοποιήθηκε η ΕΔΥ, ενώ οι γονείς των δύο παιδιών μίλησαν με κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο.

«Οι διευθυντές επιλήφθηκαν της κατάστασης, ειδικοί ήρθαν σε επαφή με τους γονείς των δύο παιδιών και το συμβάν έχει αντιμετωπιστεί», δήλωσε ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γιώργος Πολύζος.

Οι γονείς των παιδιών της σχολικής μονάδας έλαβαν το εξής μήνυμα σε ομαδική συνομιλία που έχουν στο Viber: «Αγαπητοί γονείς, σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενημερωθήκαμε σήμερα το μεσημέρι από τον διευθυντή του σχολείου για τα γεγονότα που συνέβησαν. Οι γονείς των παιδιών που ενεπλάκησαν ενημερώθηκαν καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το θέμα έχει αξιολογηθεί, έχει αντιμετωπιστεί και έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες ενέργειες».

Ωστόσο, το μήνυμα καθώς και η δήλωση του κ. Πολύζου δεν φαίνεται να καθησυχάζει τους γονείς: «Αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση γίνονται πλέον στο σπίτι μας; Τι θα γίνει;», αναρωτιούνται. «Θα γίνει κανένα κακό. Είναι δυνατό; Παιδάκια δημοτικού και να κάνουν τέτοια πράγματα; Τα χέρια των δασκάλων, όπως μας λένε, είναι δεμένα. Δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα», δήλωσαν άλλοι γονείς.