Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 15 και 14 ετών, προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (18/12) η Αστυνομία στο Μεσολόγγι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) ο 14χρονος φέρεται να χτύπησε στο πρόσωπο έναν συνομήλικο του και στη συνέχεια ασκώντας του ψυχολογική βία, τον εξανάγκασε να γονατίσει, ζητώντας συγγνώμη σε πρόσωπα που δεν βρίσκονταν στο χώρο.

Παράλληλα, ο 15χρονος βιντεοσκοπούσε με το κινητό τηλέφωνο του 14χρονου κατηγορούμενου, το περιστατικό και μετά δημοσίευσαν το βίντεο στα social media.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, παράνομη βία και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι μητέρες των ανήλικων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ στην κατοχή του 14χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.