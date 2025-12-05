newspaper
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 10:12
Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 10:09
Πνίγηκε στη λάσπη η Μονή Επανωσήφη στο Ηράκλειο
Αγρίνιο: Τρεις 13χρονες συνελήφθησαν για μπούλινγκ σε συμμαθήτριά τους
05 Δεκεμβρίου 2025 | 13:18

Αγρίνιο: Τρεις 13χρονες συνελήφθησαν για μπούλινγκ σε συμμαθήτριά τους

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Στη σύλληψη τριών ανήλικων μαθητριών, ηλικίας 13 ετών, για μπούλινγκ σε συμμαθήτριά τους προχώρησε η Αστυνομία στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, μία μαθήτρια Γυμνασίου φέρεται το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από παρότρυνση δυο συγκατηγορούμενών της, να χτύπησε τη 13χρονη συμμαθήτρια, στην οποία φέρονται να ασκούσαν μπούλινγκ εδώ και δύο εβδομάδες.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Από τη προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί προέκυψε ότι τις τελευταίες δυο εβδομάδες οι δυο κατηγορούμενες ανήλικες εξύβριζαν συστηματικά μια 13χρονη, ενώ προχθές το μεσημέρι η μια ανήλικη συλληφθείσα έπειτα από παρότρυνση των δυο ανηλίκων συγκατηγορούμενών της, προκάλεσε σωματικές βλάβες στην 13χρονη παθούσα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων (για σωματική βλάβη και εξύβριση) και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Ελβετικό φράγκο: Πότε αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια – Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές
200.000 δανειολήπτες 05.12.25

Πότε αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές

Σύμφωνα με τους δανειολήπτες, ο Άρειος Πάγος μπορεί να δώσει λύση, ώστε τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και οι τόκοι αυτών να αποπληρωθούν σε ευρώ χωρίς το βάρος της ισοτιμίας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του έπειτα από μέρες αναζήτησης – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Στην Αλεξανδρούπολη 05.12.25

Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του έπειτα από μέρες αναζήτησης - Τι εξετάζουν οι Αρχές (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας για τον θάνατο του ζευγαριού, 55 και 58 ετών αντιστοίχως, στην Αλεξανδρούπολη - Οι συγγενείς τους τους αναζητούσαν από την περασμένη Δευτέρα

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας – Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Σε ετοιμότητα 05.12.25

Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού

Οι κάτοικοι καλούνται μέσω του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων από την κακοκαιρία Byron

Σύνταξη
Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Συνεχίζουν οι αγρότες 05.12.25

Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Πού υπάρχουν μπλόκα, πού θα στηθούν νέα - Στριμωγμένη η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης - Κρίσιμη ημέρα η Κυριακή

Σύνταξη
Σφυροκοπάει η κακοκαιρία Byron – Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Χάρτης 05.12.25

Σφυροκοπάει η κακοκαιρία Byron - Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Στη δυτική και βόρεια Αττική η μεγαλύτερη επιβάρυνση από την κακοκαιρία Byron - Συνολικά τα ύψη βροχής σε περιοχές της Αττικής από την Πέμπτη έφτασαν στα 245 mm - Ο χάρτης του Meteo με τις περιοχές

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Άνοιξε η αριστερή λωρίδα της Αθηνών-Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας – Ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς
Ελλάδα 05.12.25 Upd: 08:53

Κακοκαιρία Byron: Άνοιξε η αριστερή λωρίδα της Αθηνών-Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας – Ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς

Με μεγάλη ένταση συνεχίζεται η κακοκαιρία Byron που πλήττει από χθες όλη την Ελλάδα προκαλώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία
Ελλάδα 05.12.25

Κακοκαιρία Byron: Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Τα σχολεία στην Αττική αλλά και σε αρκετές ακόμη περιοχές είναι κλειστά για την κακοκαιρία Byron ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα και για εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα λόγω της κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα

Σύνταξη
Global Peace Index: Πόσο ασφαλής και ειρηνική είναι η Ελλάδα – Υποχώρησε στην παγκόσμια κατάταξη
Global Peace Index 05.12.25

Πόσο ασφαλής και ειρηνική είναι η Ελλάδα - Υποχώρησε στην παγκόσμια κατάταξη

Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας η νέα έκθεση Global Peace Index 2025 δείχνει πως η παγκόσμια ειρήνη είναι ένας στόχος που απομακρύνεται. Υποχώρησε τρεις θέσεις η χώρα μας. Ο κόσμος έχει γίνει λιγότερο ειρηνικός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου

Να υψωθεί τείχος αγώνα απέναντι στην καταστολή και το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ για τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου

Σύνταξη
Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας

O προπονητής της Μπράιτον επιβεβαίωσε τα άσχημα μαντάτα για τον Στέφανο Τζίμα, ο οποίος θα απουσιάσει για αρκετό διάστημα μετά τον τραυματισμό του.

Σύνταξη
Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα
Art 05.12.25

Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα

Η εικαστικός Λυδία Δαμπασίνα παρουσιάζει τη νέα της έκθεση με τίτλο Red Line, Κόκκινη γραμμή, Ligne rouge. Από τις 13 Δεκεμβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Πότε αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια – Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές
200.000 δανειολήπτες 05.12.25

Πότε αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές

Σύμφωνα με τους δανειολήπτες, ο Άρειος Πάγος μπορεί να δώσει λύση, ώστε τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και οι τόκοι αυτών να αποπληρωθούν σε ευρώ χωρίς το βάρος της ισοτιμίας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
Champions League 05.12.25

Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο Καζακστάν την προσεχή εβδομάδα (9/12, 17:30) σε ένα ματς για το Champions League που θα διεξαχθεί κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.

Σύνταξη
«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» – Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary
«Παράξενη, περίεργη ταινία» 05.12.25

«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» - Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary

Η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια ποπ σταρ και η Μικαέλα Κόελ την αποξενωμένη σχεδιάστρια μόδας της στο πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης δραματικής ταινίας Mother Mary.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης – Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 05.12.25

Η Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης - Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον

Αντιμέτωπη με μεγάλο όγκο πληροφορίας, fake news και ψηφιακή πίεση, η Gen Alpha είναι ενήμερη για τα τρέχοντα γεγονότα περισσότερο από ποτέ αλλά δυσκολεύεται να κατανοήσει τον κόσμο γύρω της

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Συμπερίληψη 05.12.25

Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Γ. Μώραλης: «Μια πόλη δεν αξιολογείται μόνο από τις υποδομές και τις υπηρεσίες της, αλλά κυρίως, από το πόσο «αγκαλιάζει» όλους τους ανθρώπους της χωρίς εξαιρέσεις».

Σύνταξη
Έρευνα στην Τουρκία για τα στημένα παιχνίδια – Συνελήφθησαν παίκτες των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Έρευνα στην Τουρκία για τα στημένα παιχνίδια – Συνελήφθησαν παίκτες των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης διεξήγαγε επιχείρηση στο πλαίσιο έρευνας για παράνομα στοιχήματα στο ποδόσφαιρο και συνελήφθησαν σταρ των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα
Οι προϋποθέσεις 05.12.25

Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα λόγω ευλογιάς προβάτων

Ποιοι αγρότες δεν είναι δικαιούχοι του έκτακτου μέτρου για τις επιπτώσεις από την ευλογιά προβάτων - Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές - Τι αναφέρει η ΚΥΑ

Σύνταξη
