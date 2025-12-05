Αγρίνιο: Τρεις 13χρονες συνελήφθησαν για μπούλινγκ σε συμμαθήτριά τους
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.
Στη σύλληψη τριών ανήλικων μαθητριών, ηλικίας 13 ετών, για μπούλινγκ σε συμμαθήτριά τους προχώρησε η Αστυνομία στο Αγρίνιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, μία μαθήτρια Γυμνασίου φέρεται το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από παρότρυνση δυο συγκατηγορούμενών της, να χτύπησε τη 13χρονη συμμαθήτρια, στην οποία φέρονται να ασκούσαν μπούλινγκ εδώ και δύο εβδομάδες.
Από τη προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί προέκυψε ότι τις τελευταίες δυο εβδομάδες οι δυο κατηγορούμενες ανήλικες εξύβριζαν συστηματικά μια 13χρονη, ενώ προχθές το μεσημέρι η μια ανήλικη συλληφθείσα έπειτα από παρότρυνση των δυο ανηλίκων συγκατηγορούμενών της, προκάλεσε σωματικές βλάβες στην 13χρονη παθούσα.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων (για σωματική βλάβη και εξύβριση) και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.
