Λάρισα: Ανήλικες ξυλοκόπησαν 16χρονη – Συνελήφθησαν 15χρονη και 17χρονη
Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, η 16χρονη δέχθηκε μπουνιές με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της περιοχής
- Ανήλικες ξυλοκόπησαν 16χρονη - Συνελήφθησαν 15χρονη και 17χρονη
- Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του Ζελένσκι και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου
- Πώς να απαντήσεις σε κάποιον που λέει «Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά...»
- Πολιτική πόλωση σε ταχύτητα ρεκόρ: Η μελέτη που αποκαλύπτει τη δύναμη του X
Θύμα ξυλοδαρμού από δύο μαθήτριες έπεσε την Τετάρτη μια 16χρονη σε κωμόπολη της Λάρισας.
Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, η 16χρονη δέχθηκε μπουνιές με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της περιοχής.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr η επίθεση έγινε από δύο μαθήτριες Ελληνίδες, ηλικίας 15 και 17 ετών, για προσωπικές διαφορές.
Οι δυο μαθήτριες συνελήφθησαν, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για σωματική βλάβη και τελικά αφέθηκαν ελεύθερες.
- Σαλαμίνα: Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της – Δεν αποδέχεται το έγκλημα
- Το ΣΕΦ πλημμύρισε ξανά λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική
- Black Friday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές – Τα «κλειδιά» για ασφαλείς αγορές
- Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών
- Εύα Κορ: Η ιστορία της γυναίκας που γλίτωσε από τον Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει
- Expand your Outdoor: Η ελληνική τεχνογνωσία της LAMDA LEVENTIS που σχεδιάζει το μέλλον του outdoor living
- Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα – Με 40mm βροχής πλημμύρησε η Αθήνα – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
- Όχι της ΚΕΔΕ στη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων σε άλλο φορέα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις