Μέσα στο προαύλιο του σχολείου του στο Μεσολόγγι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού ένας 15χρονος, όταν δύο 14χρονοι τού κατάφεραν σοβαρά χτυπήματα με αποτέλεσμα το παιδί θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο σχολείο εκλήθη η Αστυνομία, με τους άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου να συλλαμβάνουν τους δύο ανήλικους δράστες. Παράλληλα προχώρησαν και στη σύλληψη των γονέων τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας.

Πρόκειται για το εικοστό πέμπτο περιστατικό βίας ανηλίκων στη δυτική Ελλάδα μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, ενώ τα στοιχεία από όλη την Ελλάδα είναι σοκαριστικά, καθώς πάνω από 2.000 ανήλικοι τον χρόνο περνούν τις πόρτες των ελληνικών νοσκομείων λόγω τραυματισμού τους έπειτα απο συμπλοκές με συνομίληκους τους.

Οι δύο ανήλικοι είχαν στήσει καρτέρι στον 15χρονο μέσα στο προαύλιο του σχολείου

Μεσολόγγι: Είχαν στήσει καρτέρι

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, οι δύο 14χρονοι είχαν στήσει καρτέρι στο σχολείο όπου φοιτούσε το θύμα και μόλις τον είδαν άρχισαν να τον γρονθοκοπούν από κοινού.

Οι ανήλικοι κατηγορούνται για πρόκληση σωματικών βλαβών εις βάρος του 15χρονου μαθητή. Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος των ιδίων αλλά και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για τον 15χρονο μαθητή. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.