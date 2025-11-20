Σοκαριστικό βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό κοπέλας από τέσσερα κορίτσια – Την χτυπούν στο κεφάλι
Τέσσερα νέα κορίτσια ξυλοκοπούν άγρια μια άλλη κοπέλα - Την κλωτσούν ακόμα και στο κεφάλι
Προβληματισμό προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα βίας από ανήλικους. Στο βίντεο, που έφερε στο φως το STAR, φαίνονται τέσσερα κορίτσια να ξυλοκοπούν άγρια μια άλλη κοπέλα, την οποία κάποια στιγμή σηκώνουν στον αέρα πριν να την πετάξουν ξανά στο έδαφος.
Ακόμα, δε, και όταν το θύμα του ξυλοδαρμού φαίνεται να μην αντιδρά, μια από τις κοπέλες συνεχίζει να την κλωτσάει με αγριότητα ακόμα και στο κεφάλι με κάποια άλλη από τις συμμετέχουσες να λέει «όχι στο κεφάλι ρε, όχι στο κεφάλι».
Αν και δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τον ξυλοδαρμό, σε άλλο πλάνο ακούγεται η κοπέλα που κλώτσησε το θύμα στο κεφάλι να λέει «το ήθελες; εμένα να βρίσεις μωρή καρι@@@;»
