LIVE: Παρί – Ολυμπιακός

Έτσι γλίτωσα από τους serial killers Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ – Η σοκαριστική αποκάλυψη του κιθαρίστα των Buzzcocks Στιβ Ντιγκλ

Έχουν περάσει 60 χρόνια από τότε που η αστυνομία έκλεισε την υπόθεση των serial killers Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ με τη σύλληψη, τη δίκη και την καταδίκη τους. Ωστόσο, η ιστορία τους ακόμα τρομοκρατεί την Αγγλία.