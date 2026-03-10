Δείτε παρακάτω ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου, ποιοι Άγιοι τιμώνται και τι αναφέρει το εορτολόγιο για τη σημερινή ημέρα.

Σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη του Κοδράτου του εν Κορίνθω και των συν αυτώ, του Νεομάρτυρος Μιχαήλ Μαυροειδή του εν Αδριανουπόλει και της Οσίας Αναστασίας της Πατρικίας.

Οι Άγιοι που τιμώνται σήμερα

Άγιοι Κοδράτος, Ανεκτός, Παύλος, Διονύσιος, Κυπριανός και Κρήσκης

Οι Άγιοι Μάρτυρες Κοδράτος, Άνεκτος, Παύλος, Διονύσιος, Κυπριανός και Κρήσκης έζησαν στα χρόνια των διωγμών των χριστιανών, πιθανότατα επί των αυτοκρατόρων Δεκίου ή Ουαλεριανού, τον 3ο αιώνα μ.Χ.

Σύμφωνα με την παράδοση, η μητέρα του Κοδράτου, για να αποφύγει τους διωγμούς, κατέφυγε σε ορεινή περιοχή της Κορίνθου όπου γέννησε τον γιο της. Μετά τον θάνατό της, ο Κοδράτος μεγάλωσε μέσα στη φύση και αργότερα αφιερώθηκε στη διδασκαλία της χριστιανικής πίστης.

Μαζί με τους φίλους και μαθητές του – Άνεκτο, Κρήσκη, Κυπριανό, Παύλο και Διονύσιο – ομολόγησαν δημόσια την πίστη τους στον Χριστό. Συνελήφθησαν από τον ηγεμόνα της Ελλάδας, Ιάσονα, ο οποίος προσπάθησε να τους πείσει να αρνηθούν την πίστη τους και να θυσιάσουν στα είδωλα.

Οι Άγιοι αρνήθηκαν να υποκύψουν και, μετά από βασανιστήρια, μαρτύρησαν με αποκεφαλισμό, παραμένοντας πιστοί μέχρι το τέλος.

Οσία Αναστασία η Πατρικία

Η Οσία Αναστασία έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527–565 μ.Χ.) και καταγόταν από ευγενή οικογένεια της Κωνσταντινούπολης.

Υπήρξε στενή ακόλουθος της αυτοκράτειρας Θεοδώρας, ενώ ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός της είχε απονείμει τον τίτλο της Πατρικίας. Οι αρετές και η πνευματική της ζωή όμως προκάλεσαν τον φθόνο στο παλάτι.

Για να αποφύγει τις ίντριγκες και τη ζήλια, η Αναστασία εγκατέλειψε την κοσμική ζωή και κατέφυγε στην Αλεξάνδρεια, όπου ίδρυσε μοναστήρι και αφιερώθηκε στην ασκητική ζωή.

Αργότερα, για να αποφύγει την αναζήτησή της από την αυτοκρατορική αυλή, έζησε για 28 χρόνια σε πλήρη απομόνωση, σε σπήλαιο κοντά στη Σκήτη του αββά Δανιήλ, μεταμφιεσμένη σε άνδρα μοναχό με το όνομα Αναστάσιος.

Η ζωή της αποτελεί παράδειγμα ταπείνωσης, πίστης και απόλυτης αφοσίωσης στον Θεό.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα 10 Μαρτίου δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει.