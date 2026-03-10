Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν μοιάζει να αναζητά ταυτότητα, η 18χρονη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, προσφέρει τη δική της εκδοχή της «θυσίας», ξεναγώντας μας στο Erewhon, το πιο ακριβό και δήθεν εναλλακτικό σούπερ μάρκετ του πλανήτη.

Έχοντας τη συνοδεία της Μυστικής Υπηρεσίας της η Κάι, κόρη του Ντον Τζούνιορ, ετών 18, ζει τις μέρες της ως μέλος της «δυναστείας» Τραμπ επιδεικνύοντας τα προνόμια της ζωής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως η ανερχόμενη ινφλουένσερ της μπράντας.

Το βίντεο, viral εννοείται, καταφέρνει να εξοργίσει και ταυτόχρονα να διασκεδάσει το κοινό, όσο η Κάι ξοδεύει εκατοντάδες δολάρια για σμούθι και συμπληρώματα, την ίδια στιγμή που ο παππούς της χλευάζει όσους αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες εν μέσω κρίσης.

View this post on Instagram A post shared by What’s Trending (@whatstrending)

Στο ηλιόλουστο Λος Άντζελες, η Κάι πρωταγωνιστεί στο vlog με τίτλο Έφερα τη Μυστική Υπηρεσία μου στο Erewhon, ως σύγχρονη, πάντα ανεπίκαιρη, Μαρία Αντουανέτα νέας κοπής. Στα σχόλια πολλοί της προτείνουν αν καταταγεί στον πόλεμο, όπως θα ήθελαν και από τον νεότερο γιο του προέδρου, τον Μπάρον Τραμπ.

Το Erewhon, το πιο εξεζητημένο κατάστημα τροφίμων στον κόσμο, γίνεται το σκηνικό για μια επίδειξη πλούτου που η ίδια η Κάι προσπαθεί αδέξια να παρουσιάσει ως κάτι το συνηθισμένο εξασφαλίζοντας 18 λεπτά ακραία cringe θέασης.

Στο βίντεο η Κάι Τραμπ φορτώνει το καλάθι της με πανάκριβα συμπληρώματα και το περίφημο «σμούθι της Χέιλι Μπίμπερ», αναρωτώμενη με αφέλεια για την ποιότητα του σούσι, προτού καταβάλει το ποσό των 233 δολαρίων.

«Στο Erewhon, ακόμα και η βιταμίνη C μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ότι πλησιάζεις στην πτώχευση»

Η έξοδός της από το κατάστημα και η επιβίβασή της σε μια αυτοκινητοπομπή πέντε οχημάτων με συνοδεία αστυνομικών μοτοσικλετών, πληρωμένη από τους φορολογούμενους, αποτελεί το αποκορύφωμα μιας εμπειρίας που η ίδια χαρακτήρισε «άβολη» επειδή δεν της αρέσει να κινηματογραφεί σε δημόσιους χώρους.

Η Κάι που στο παρελθόν έχει αποθεώσει τον «ανθρώπινο, υπέροχο παππού της» επιδίδεται σε ένα σπριντ επίδειξης και έλλειψης επαφής με την εμπόλεμη πραγματικότητα που ξεκίνησε ο πρόγονος της.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ήταν κάτι συμφωνημένο, λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση του βίντεο της Κάι, ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω του δικού του δικτύου, χαρακτήριζε «ηλίθιους» όσους διαμαρτύρονται για τις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου και των βασικών αγαθών.

Για τον «αρχι-απατεώνα», όπως τον αποκαλούν οι επικριτές του, οι υψηλές τιμές είναι ένα μικρό τίμημα για την «παγκόσμια ασφάλεια» που θα προκύψει από την καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν.

«Όταν το κουνουπίδι είναι το καλύτερο πιάτο ενός γεύματος 233 δολαρίων, ξέρεις ότι κάτι πάει πολύ λάθος ή πολύ σωστά»

Η κριτική απέναντι στη ρητορική που θυμίζει το περιβόητο (και αδίκως χρεωμένο στη Μαρία Αντουανέτα) «ας φάνε παντεσπάνι» συνοδεύεται με την υπενθύμισγη για τα κέρδη δισεκατομμυρίων που φέρεται να έχει αποκομίσει η οικογένειά του εκμεταλλευόμενη την πολιτική επιρροή του παππού Ντόναλντ.

Η αντίδραση στο βίντεο της Κάι ήταν τόσο έντονη που την ανάγκασε να αλλάξει τον τίτλο. Η νεότερη Τραμπ πλέον πρωταγωνιστεί στο vlog με τίτλο Δοκίμασα Το Πιο Ακριβό Σούπερ Μάρκετ του Κόσμου, χωρίς όμως να καταφέρει να σώσει την κατάσταση.

Η Κάι επισκέπτεται το κατάστημα στο Λος Άντζελες, ως shopper στο σούπερ μάρκετ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης πολυτέλειας και των εξωφρενικών τιμών, προσφέροντας στους θεατές της μια «αφιλτράριστη ματιά στα πιο πολυσυζητημένα προϊόντα της αγοράς».

@tmz Kai Trump was living her L.A. girlie fantasy this weekend — rolling up to luxury L.A. grocery hotspot Erewhon with her Secret Service escorts in tow to grab some essentials 🥤 The full story at the link in bio. 🎥: YouTube / Kai Trump ♬ original sound – TMZ

Στα πλάνα η Κάι δοκιμάζει προϊόντα, δίνει την εκτίμηση της για τη σχέση ποιότητας-τιμής με τους σωματοφύλακες της να τη συνοδεύουν καθώς περιηγείται ως βετεράνος του shopping στους διαδρόμους του Erewhon.

H εγγονή Τραμπ κάνει ταμείο, επιλέγει προϊόντα και τα δοκιμάζει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της έχοντας πληρώσει πολλά για μια μόλις σακούλα ψώνια -εδώ ίσως οι Έλληνες καταναλωτές μπορούμε να βρούμε μια καλοδεχούμενη ταύτιση με τη νεότερη της δυναστείας/μπράντας.

H Κάι, προσπαθώντας να είναι όσο πιο κανονική και ειλικρινής στην ετυμηγορία της, μοιράζεται τις εντυπώσεις της για τις γεύσεις που την ενθουσίασαν και εκείνες που τη έκαναν να νιώσει πως έπεσε θύμα μιας πανάκριβης πλάνης.

Σε κάποια σημεία το script είναι ριψοκίνδυνο (η Κάι σχολιάζει πως οι τιμές την κάνουν να σκέφτεται ακόμη και την πτώχευση, περίπου στο 07:20) όσο η ινφλουένσερ, επιχειρηματίας και επαγγελματίας του γκολφ γεμίζει το καλάθι της με πεπτίδια κολλαγόνου, χουρμάδες αξίας 16 δολαρίων ή στρώματα γιόγκα που κοστίζουν 165 δολάρια.

Πίσω στο ξενοδοχείο η Κάι αναλαμβάνει το ρόλο κριτή. Δοκιμάζει το περίφημο σμούθι της Χέιλι Μπίμπερ «το οποίο περιέχει κολλαγόνο και θαλάσσια βρύα», και παρά την αρχική της επιφύλαξη λόγω της μυρωδιάς του, ενθουσιάζεται από τη γεύση του -στο 08:52.

Ωστόσο, η Κάι δηλώνει απογοητευμένη από το υδρογονωμένο νερό που δεν την ικανοποίησε. «Πρόκειται για την μεγαλύτερη απάτη αφού έχει γεύση απλού νερού» καταγγέλει η 18χρονη.

Ακόμη χειρότερη είναι η εμπειρία της με ένα υγρό σύμπλεγμα βιταμινών – «Ό,τι χειρότερο έχω δοκιμάσει ποτέ» λέει παρομοιάζοντας τη γεύση του με βρύα αλλά τίποτα και κανένας δεν μπορούσε να την προετοιμάσει για το σούσι. Ήταν μια οικτρή απογοήτευση.

Η Κάι ρίχνει το γάντι σε όλους όσοι το θεωρούν «το καλύτερο που μπορεί να βρει κανείς σε σούπερ μάρκετ» σφυροκοπώντας ως βαλλιστικός πύραυλος την εμπειρία του να απολαμβάνεις σούσι όσο ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος ίσως έχει συμβεί, ίσως όχι, πάντως ο τόνος στο σούσι της εγγονής είναι «ο χειρότερος που έχει φάει ποτέ».

«Σκληρός και με δυσάρεστη οσμή ψαριού» λέει [σσ. ο τόνος είναι ένα από τα γνωστά ωκέανια ψάρια της οικογένειας των Σκομβριδών (Scombridae), κυρίως του γένους Θύννος (Thunnus), έχει σώμα υδροδυναμικό και συμπαγές, και έχει κόκκινο κρέας καθώς υπάρχει μυοσφαιρίνη στους μύες του φίλη Κάι].

Στον αντίποδα, το ζεστό φαγητό από το food hall την ενθουσίασε. Η Κάι απόλαυσε πολύ το κουνουπίδι με σάλτσα βουβάλου («Κλέβει την παράσταση, το καλύτερο που έχω δοκιμάσει στη ζωή της» αλλά τραβάει την κόκκινη γραμμή στα μοσχαρίσια παϊδάκια. Αν και γευστικά, δεν αξίζουν τα 37 δολάρια που κόστισαν. «Θα μπορούσα να τα φτιάξω στο σπίτι με πολύ λιγότερα χρήματα» λέει στο 16:22.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με την αποκάλυψη του συνολικού κόστους. Παρά τις προβλέψεις της Κάι και του συνεργάτη της που κυμαίνονταν μεταξύ 165 και 200 δολαρίων, ο πραγματικός λογαριασμός για μια μόνο σακούλα ψώνια έφτασε τα 233 δολάρια.

Ο πόλεμος με το Ιράν ανεβάζει τις τιμές της ενέργειας και των λιπασμάτων, απειλεί με έλλειψη τροφίμων σε φτωχές χώρες, αποσταθεροποιεί τα εύθραυστα κράτη και περιπλέκει τον έλεγχο του πληθωρισμού στις κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως

Η Κάι κλείνει το βίντεο εμφανώς εντυπωσιασμένη από το ποσό, καλώντας τους θεατές να εγγραφούν στο κανάλι της για να τη βοηθήσουν να… πάρει πίσω τα χρήματά της μετά από αυτή την πανάκριβη γαστρονομική περιπέτεια.

Την ίδια στιγμή, η κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν έχει φέρει την παγκόσμια οικονομία αντιμέτωπη με το περιβόητο «εφιαλτικό σενάριο», καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκαλεί βίαιες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και τροφίμων.

Με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν ιστορικά υψηλά και τις εφοδιαστικές αλυσίδες λιπασμάτων να καταρρέουν, οι αναλυτές προειδοποιούν για μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας που θυμίζει τις σκοτεινές ημέρες της δεκαετίας του 1970.

Πυραυλικές επιθέσεις συνεχίζονται, οικονομικοί κλυδωνισμοί εξαπλώνονται, οι γεωργικές καλλιέργειες της Ασίας και της Ευρώπης απειλούνται ενώ το ερώτημα που βασανίζει τους οικονομολόγους και τους κεντρικούς τραπεζίτες δεν είναι μόνο το ύψος της ζημιάς, αλλά η διάρκειά της, καθώς η νέα σκληροπυρηνική ηγεσία στην Τεχεράνη και η στρατηγική ασάφεια της Ουάσινγκτον συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα αβεβαιότητας.

«Κάντε like και εγγραφείτε, πρέπει να πάρω πίσω τα λεφτά μου», λέει η νεότερη των Τραμπ

it genuinely sometimes feels like they are trying to usher in a french revolution https://t.co/XjnlYjA97N pic.twitter.com/iPDKodxo1y — matt (@mattxiv) March 9, 2026

Η Κάι προτίμησε να κάνει ψώνια «εκλεκτά» όσο νέα κρίση πλήττει καίρια την παγκόσμια γεωργία, καθώς το 30% των εξαγωγών λιπασμάτων περνά από τον πορθμό.

Η διακοπή της μεταφοράς ουρίας και αμμωνίας αυξάνει το κόστος παραγωγής για τους αγρότες, μια επιβάρυνση που μετακυλίεται άμεσα στους καταναλωτές με τις συνέπειες να αναμένονται καταστροφικές για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος, όπου η επισιτιστική ασφάλεια βρίσκεται ήδη σε οριακό σημείο.

Χάλια το σούσι, μόνο κουνουπίδι, η Κάι Τραμπ προτείνει μετά το play: