Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»
Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»

Επιλέγοντας το σουρεαλισμό απέναντι σε οποιαδήποτε λογική, η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, ποστάρει ένα βίντεο-μαρτυρία από την πρόσφατη εξόρμηση της στο πιο «εκλεκτικό, ακριβό και υπέροχο σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ» εν μέσω πολέμου

Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Spotlight

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν μοιάζει να αναζητά ταυτότητα, η 18χρονη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, προσφέρει τη δική της εκδοχή της «θυσίας», ξεναγώντας μας στο Erewhon, το πιο ακριβό και δήθεν εναλλακτικό σούπερ μάρκετ του πλανήτη.

Έχοντας τη συνοδεία της Μυστικής Υπηρεσίας της η Κάι, κόρη του Ντον Τζούνιορ, ετών 18, ζει τις μέρες της ως μέλος της «δυναστείας» Τραμπ επιδεικνύοντας τα προνόμια της ζωής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως η ανερχόμενη ινφλουένσερ της μπράντας.

Το βίντεο, viral εννοείται, καταφέρνει να εξοργίσει και ταυτόχρονα να διασκεδάσει το κοινό, όσο η Κάι ξοδεύει εκατοντάδες δολάρια για σμούθι και συμπληρώματα, την ίδια στιγμή που ο παππούς της χλευάζει όσους αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες εν μέσω κρίσης.

Ωστόσο, η Κάι δηλώνει απογοητευμένη από το υδρογονωμένο νερό που δεν την ικανοποίησε. «Πρόκειται για την μεγαλύτερη απάτη αφού έχει γεύση απλού νερού» καταγγέλει η 18χρονη

View this post on Instagram

A post shared by What’s Trending (@whatstrending)

Στο ηλιόλουστο Λος Άντζελες, η Κάι πρωταγωνιστεί στο vlog με τίτλο Έφερα τη Μυστική Υπηρεσία μου στο Erewhon, ως σύγχρονη, πάντα ανεπίκαιρη, Μαρία Αντουανέτα νέας κοπής. Στα σχόλια πολλοί της προτείνουν αν καταταγεί στον πόλεμο, όπως θα ήθελαν και από τον νεότερο γιο του προέδρου, τον Μπάρον Τραμπ.

Το Erewhon, το πιο εξεζητημένο κατάστημα τροφίμων στον κόσμο, γίνεται το σκηνικό για μια επίδειξη πλούτου που η ίδια η Κάι προσπαθεί αδέξια να παρουσιάσει ως κάτι το συνηθισμένο εξασφαλίζοντας 18 λεπτά ακραία cringe θέασης.

Στο βίντεο η Κάι Τραμπ φορτώνει το καλάθι της με πανάκριβα συμπληρώματα και το περίφημο «σμούθι της Χέιλι Μπίμπερ», αναρωτώμενη με αφέλεια για την ποιότητα του σούσι, προτού καταβάλει το ποσό των 233 δολαρίων.

«Στο Erewhon, ακόμα και η βιταμίνη C μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ότι πλησιάζεις στην πτώχευση»

Η έξοδός της από το κατάστημα και η επιβίβασή της σε μια αυτοκινητοπομπή πέντε οχημάτων με συνοδεία αστυνομικών μοτοσικλετών, πληρωμένη από τους φορολογούμενους, αποτελεί το αποκορύφωμα μιας εμπειρίας που η ίδια χαρακτήρισε «άβολη» επειδή δεν της αρέσει να κινηματογραφεί σε δημόσιους χώρους.

Η Κάι που στο παρελθόν έχει αποθεώσει τον «ανθρώπινο, υπέροχο παππού της» επιδίδεται σε ένα σπριντ επίδειξης και έλλειψης επαφής με την εμπόλεμη πραγματικότητα που ξεκίνησε ο πρόγονος της.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ήταν κάτι συμφωνημένο, λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση του βίντεο της Κάι, ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω του δικού του δικτύου, χαρακτήριζε «ηλίθιους» όσους διαμαρτύρονται για τις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου και των βασικών αγαθών.

Για τον «αρχι-απατεώνα», όπως τον αποκαλούν οι επικριτές του, οι υψηλές τιμές είναι ένα μικρό τίμημα για την «παγκόσμια ασφάλεια» που θα προκύψει από την καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν.

«Όταν το κουνουπίδι είναι το καλύτερο πιάτο ενός γεύματος 233 δολαρίων, ξέρεις ότι κάτι πάει πολύ λάθος ή πολύ σωστά»

Η κριτική απέναντι στη ρητορική που θυμίζει το περιβόητο (και αδίκως χρεωμένο στη Μαρία Αντουανέτα) «ας φάνε παντεσπάνι» συνοδεύεται με την υπενθύμισγη για τα κέρδη δισεκατομμυρίων που φέρεται να έχει αποκομίσει η οικογένειά του εκμεταλλευόμενη την πολιτική επιρροή του παππού Ντόναλντ.

Η αντίδραση στο βίντεο της Κάι ήταν τόσο έντονη που την ανάγκασε να αλλάξει τον τίτλο. Η νεότερη Τραμπ πλέον πρωταγωνιστεί στο vlog με τίτλο Δοκίμασα Το Πιο Ακριβό Σούπερ Μάρκετ του Κόσμου, χωρίς όμως να καταφέρει να σώσει την κατάσταση.

Η Κάι επισκέπτεται το κατάστημα στο Λος Άντζελες, ως shopper στο σούπερ μάρκετ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης πολυτέλειας και των εξωφρενικών τιμών, προσφέροντας στους θεατές της μια «αφιλτράριστη ματιά στα πιο πολυσυζητημένα προϊόντα της αγοράς».

@tmzKai Trump was living her L.A. girlie fantasy this weekend — rolling up to luxury L.A. grocery hotspot Erewhon with her Secret Service escorts in tow to grab some essentials 🥤 The full story at the link in bio. 🎥: YouTube / Kai Trump♬ original sound – TMZ

Στα πλάνα η Κάι δοκιμάζει προϊόντα, δίνει την εκτίμηση της για τη σχέση ποιότητας-τιμής με τους σωματοφύλακες της να τη συνοδεύουν καθώς περιηγείται ως βετεράνος του shopping στους διαδρόμους του Erewhon.

H εγγονή Τραμπ κάνει ταμείο, επιλέγει προϊόντα και τα δοκιμάζει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της έχοντας πληρώσει πολλά για μια μόλις σακούλα ψώνια -εδώ ίσως οι Έλληνες καταναλωτές μπορούμε να βρούμε μια καλοδεχούμενη ταύτιση με τη νεότερη της δυναστείας/μπράντας.

H Κάι, προσπαθώντας να είναι όσο πιο κανονική και ειλικρινής στην ετυμηγορία της, μοιράζεται τις εντυπώσεις της για τις γεύσεις που την ενθουσίασαν και εκείνες που τη έκαναν να νιώσει πως έπεσε θύμα μιας πανάκριβης πλάνης.

Σε κάποια σημεία το script είναι ριψοκίνδυνο (η Κάι σχολιάζει πως οι τιμές την κάνουν να σκέφτεται ακόμη και την πτώχευση, περίπου στο 07:20) όσο η ινφλουένσερ, επιχειρηματίας και επαγγελματίας του γκολφ γεμίζει το καλάθι της με πεπτίδια κολλαγόνου, χουρμάδες αξίας 16 δολαρίων ή στρώματα γιόγκα που κοστίζουν 165 δολάρια.

@mattxivlet them eat erewhon♬ original sound – matt bernstein

Πίσω στο ξενοδοχείο η Κάι αναλαμβάνει το ρόλο κριτή. Δοκιμάζει το περίφημο σμούθι της Χέιλι Μπίμπερ «το οποίο περιέχει κολλαγόνο και θαλάσσια βρύα», και παρά την αρχική της επιφύλαξη λόγω της μυρωδιάς του, ενθουσιάζεται από τη γεύση του -στο 08:52.

Ωστόσο, η Κάι δηλώνει απογοητευμένη από το υδρογονωμένο νερό που δεν την ικανοποίησε. «Πρόκειται για την μεγαλύτερη απάτη αφού έχει γεύση απλού νερού» καταγγέλει η 18χρονη.

Ακόμη χειρότερη είναι η εμπειρία της με ένα υγρό σύμπλεγμα βιταμινών – «Ό,τι χειρότερο έχω δοκιμάσει ποτέ» λέει παρομοιάζοντας τη γεύση του με βρύα αλλά τίποτα και κανένας δεν μπορούσε να την προετοιμάσει για το σούσι. Ήταν μια οικτρή απογοήτευση.

Η Κάι ρίχνει το γάντι σε όλους όσοι το θεωρούν «το καλύτερο που μπορεί να βρει κανείς σε σούπερ μάρκετ» σφυροκοπώντας ως βαλλιστικός πύραυλος την εμπειρία του να απολαμβάνεις σούσι όσο ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος ίσως έχει συμβεί, ίσως όχι, πάντως ο τόνος στο σούσι της εγγονής είναι «ο χειρότερος που έχει φάει ποτέ».

«Σκληρός και με δυσάρεστη οσμή ψαριού» λέει [σσ. ο τόνος είναι ένα από τα γνωστά ωκέανια ψάρια της οικογένειας των Σκομβριδών (Scombridae), κυρίως του γένους Θύννος (Thunnus), έχει σώμα υδροδυναμικό και συμπαγές, και έχει κόκκινο κρέας καθώς υπάρχει μυοσφαιρίνη στους μύες του φίλη Κάι].

Στον αντίποδα, το ζεστό φαγητό από το food hall την ενθουσίασε. Η Κάι απόλαυσε πολύ το κουνουπίδι με σάλτσα βουβάλου («Κλέβει την παράσταση, το καλύτερο που έχω δοκιμάσει στη ζωή της» αλλά τραβάει την κόκκινη γραμμή στα μοσχαρίσια παϊδάκια. Αν και γευστικά, δεν αξίζουν τα 37 δολάρια που κόστισαν. «Θα μπορούσα να τα φτιάξω στο σπίτι με πολύ λιγότερα χρήματα» λέει στο 16:22.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με την αποκάλυψη του συνολικού κόστους. Παρά τις προβλέψεις της Κάι και του συνεργάτη της που κυμαίνονταν μεταξύ 165 και 200 δολαρίων, ο πραγματικός λογαριασμός για μια μόνο σακούλα ψώνια έφτασε τα 233 δολάρια.

Ο πόλεμος με το Ιράν ανεβάζει τις τιμές της ενέργειας και των λιπασμάτων, απειλεί με έλλειψη τροφίμων σε φτωχές χώρες, αποσταθεροποιεί τα εύθραυστα κράτη και περιπλέκει τον έλεγχο του πληθωρισμού στις κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως

@informed.it.girls She really said “let them eat erewhon” 😭 We’re getting drafted and Kai is getting the Hailey Beiber smoothie. Trump’s granddaughter is vlogging about her $200 lunch while her grandad spends $900M per day on war 🥲 #groceryprices #letthemeatcake #costofliving #republicanhypocrisy #antiwar ♬ Let Them Eat Cake – vibeyvidzz

Η Κάι κλείνει το βίντεο εμφανώς εντυπωσιασμένη από το ποσό, καλώντας τους θεατές να εγγραφούν στο κανάλι της για να τη βοηθήσουν να… πάρει πίσω τα χρήματά της μετά από αυτή την πανάκριβη γαστρονομική περιπέτεια.

«Κάντε like και εγγραφείτε, πρέπει να πάρω πίσω τα λεφτά μου», λέει η νεότερη των Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, η κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν έχει φέρει την παγκόσμια οικονομία αντιμέτωπη με το περιβόητο «εφιαλτικό σενάριο», καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκαλεί βίαιες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και τροφίμων.

Με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν ιστορικά υψηλά και τις εφοδιαστικές αλυσίδες λιπασμάτων να καταρρέουν, οι αναλυτές προειδοποιούν για μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας που θυμίζει τις σκοτεινές ημέρες της δεκαετίας του 1970.

Πυραυλικές επιθέσεις συνεχίζονται, οικονομικοί κλυδωνισμοί εξαπλώνονται, οι γεωργικές καλλιέργειες της Ασίας και της Ευρώπης απειλούνται ενώ το ερώτημα που βασανίζει τους οικονομολόγους και τους κεντρικούς τραπεζίτες δεν είναι μόνο το ύψος της ζημιάς, αλλά η διάρκειά της, καθώς η νέα σκληροπυρηνική ηγεσία στην Τεχεράνη και η στρατηγική ασάφεια της Ουάσινγκτον συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα αβεβαιότητας.

«Κάντε like και εγγραφείτε, πρέπει να πάρω πίσω τα λεφτά μου», λέει η νεότερη των Τραμπ

Η Κάι προτίμησε να κάνει ψώνια «εκλεκτά» όσο νέα κρίση πλήττει καίρια την παγκόσμια γεωργία, καθώς το 30% των εξαγωγών λιπασμάτων περνά από τον πορθμό.

Η διακοπή της μεταφοράς ουρίας και αμμωνίας αυξάνει το κόστος παραγωγής για τους αγρότες, μια επιβάρυνση που μετακυλίεται άμεσα στους καταναλωτές με τις συνέπειες να αναμένονται καταστροφικές για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος, όπου η επισιτιστική ασφάλεια βρίσκεται ήδη σε οριακό σημείο.

Χάλια το σούσι, μόνο κουνουπίδι, η Κάι Τραμπ προτείνει μετά το play:

YouTube thumbnail

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2: Άλμα πρόκρισης των «ροχιμπλάνκος», με μυθικό πρώτο ημίχρονο
Champions League 10.03.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2: Άλμα πρόκρισης των «ροχιμπλάνκος», με μυθικό πρώτο ημίχρονο

Οι Ισπανοί διέλυσαν τους Λονδρέζους, πραγματοποιώντας φανταστική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Δύο τεράστια λάθη από τον γκολκίπερ της Τότεναμ, Κίνσκι, ο οποίος έγινε αλλαγή στο 17'

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα 1-1: Οι Καταλανοί μίλησαν τελευταίοι με πέναλτι σε νεκρό χρόνο (96’) στο ματς-θρίλερ
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα 1-1: Οι Καταλανοί μίλησαν τελευταίοι με πέναλτι σε νεκρό χρόνο (96’) στο ματς-θρίλερ

Η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε με πέναλτι του Γιαμάλ στην τελευταία φάση του αγώνα και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς. Η Νιούκαστλ προηγήθηκε στο 86’ ενώ είχε και δοκάρι

Βάιος Μπαλάφας
EPPO: Η «σκυτάλη» από τη Λάουρα Κοβέσι στον Αντρές Ρίτερ – Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος εισαγγελέας
Κόσμος 10.03.26

Η «σκυτάλη» από τη Λάουρα Κοβέσι στον Αντρές Ρίτερ - Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα στην EPPO ο νέος εισαγγελέας

«Πράσινο φως» για τον διορισμό του Αντρές Ρίτερ ως νέου ευρωπαίου γενικού εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) με ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2026. Ποιός είναι ο αντικαταστάτης της Λάουρα Κοβέσι.

Σύνταξη
Η Μπάγερν ισοπέδωσε το Μπέργκαμο (1-6)!!!
Champions League 10.03.26

Η Μπάγερν ισοπέδωσε το Μπέργκαμο (1-6)!!!

Χωρίς έλεος οι Βαυαροί συνέτριψαν με εξάρα την Αταλάντα στην Ιταλία και έκλεισαν με απίστευτο τροπο τη θέση τους στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ

Γιώργος Μαζιάς
Μέση Ανατολή: Η τροχιά του Μπρεντ κληρώνει… το πλαφόν για καύσιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 10.03.26

Η τροχιά του Μπρεντ κληρώνει… το πλαφόν για καύσιμα

Στην ελληνική αγορά των καυσίμων οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης έχουν καταγράψει μεγάλες αυξήσεις. Ανατιμήσεις που έγιναν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»
Careless whispers 10.03.26

Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ, η κληρονομιά του Γιώργου-Κυριάκου Παναγιώτου επιστρέφει θριαμβευτικά -και παντού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Justice Watch: Δομικά τα προβλήματα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα – 19 καταδίκες από το ΕΔΔΑ το 2025
Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης 10.03.26

Justice Watch: Δομικά τα προβλήματα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα – 19 καταδίκες από το ΕΔΔΑ το 2025

Η Ελλάδα δεν μαθαίνει από τις καταδίκες της, διαπιστώνει το Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης - Justice Watch σε νέα έκθεση. Το 2025 είχαμε 19 καταδίκες από το Ευρωπαίκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης – Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη
Ανησυχία 10.03.26

Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης - Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων. Η τιμή στην αντλία συνεχίζει να ανεβαίνει και να «σπάει» στην εγχώρια αγορά –σε μία περίπτωση έσπασαν- το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο.

Σύνταξη
Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ
Στο πλευρό της 10.03.26

Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ

Η Ροζάνα Αρκέτ εξέφρασε την υποστήριξή της προς την Ντάριλ Χάνα, την οποία περιέγραψε ως «μια υπέροχη γυναίκα, μια εξαιρετική ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτιδα και περιβαλλοντική ακτιβίστρια».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕΕ: Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 10.03.26

Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν - Ρήξη στο εσωτερικό της ΕΕ

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαφωνούν ως προς το βαθμό στον οποίο η Ένωση πρέπει να υπερασπιστεί την ισχύουσα διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες ή να προσαρμοστεί…

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από το Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο
Ελλάδα 10.03.26

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από το Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο

«Το κρίμα στο λαιμό τους. Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για το θάνατό του και γι' αυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους» αναφέρει ο δικηγόρος του 55χρονου αστυνομικού

Σύνταξη
Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους εγκληματίες
Ανάλυση Kaspersky 10.03.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους εγκληματίες

Οι ειδικοί της Ομάδας Παγκόσμιας Έρευνας και Ανάλυσης (GReAT) της Kaspersky αναφέρουν ότι οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη για να γράφουν κώδικα

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 10.03.26

LIVE: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ
Champions League 10.03.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα
Champions League 10.03.26

LIVE: Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη
Δημοσκόπηση 10.03.26

Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη - Ατιμωρησία των πραγματικών ενόχων

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρούν ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση. Δυσπιστία για την τιμωρία των ενόχων. Επτά στους δέκα να θεωρούν ότι οι πραγματικοί ένοχοι δεν θα τιμωρηθούν.

Σύνταξη
Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ 1-0: «Κόκκινη» υπόκλιση στο Αλί Σάμι Γεν
Champions League 10.03.26

Γαλατάσαραϊ, ο... φονέας των μεγάλων (1-0)

Μετά τη Γιουβέντους και η Λίβερπουλ υποκλίθηκε στην ψυχωμένη Γαλατάσαραϊ, η οποία με γκολ του Λεμινά νίκησε 1-0 στο Αλί Σάμι Γεν και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τη ρεβάνς του Άνφιλντ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
