«Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από την αυθεντικότητα» λέει η Ντακότα Τζόνσον περίπου γυμνή 

Η Ντακότα Τζόνσον πρωταγωνιστεί στη νέα ανοιξιάτικη καμπάνια του Calvin Klein, επιμένοντας για «αβίαστο αισθησιασμό και αυτοπεποίθηση».

Για τις ανάγκες της καμπάνιας η 36χρονη ηθοποιός φωτογραφίζεται σε προσωπικές στιγμές μέσα στο σπίτι, «αναδεικνύοντας τη διαχρονική φιλοσοφία του brand που θέλει τη γυναίκα να νιώθει σέξι με τους δικούς της όρους».

Η Ντακότα Τζόνσον επιλέγει να «απογυμνωθεί» από τους ρόλους του Χόλιγουντ και να επιστρέψει στην ουσία της γυναικείας φύσης, μέσα από τον φακό του Γκόρντον φον Στάινερ.

Η πρωταγωνίστρια του Materialists και nepo baby ως κόρη του Ντον Τζόνσον και της Μέλανι Γκρίφιθ, απαθανατίζεται να διαβάζει ένα βιβλίο δίπλα στην πισίνα φορώντας μόνο ένα μαύρο σουτιέν, να κάθεται πάνω σε ένα μαύρο πιάνο με τζιν παντελόνι ή να χαλαρώνει σε ένα τραπέζι μπιλιάρδου.

«Όταν μια γυναίκα είναι μόνη στο σπίτι, δουλεύοντας ή διαβάζοντας, μπορεί να νιώσει αρκετά ελεύθερη και αισθησιακή», σημείωσε η ηθοποιός σε επίσημη δήλωσή της.

«Μου αρέσει που αυτή η καμπάνια αποθεώνει την άνεση και την ελευθερία με τους δικούς σου όρους. Μερικές φορές, το να είναι μια γυναίκα απλώς ο εαυτός της είναι το πιο σέξι πράγμα» πρόσθεσε η Τζόνσον.

Η απόφαση της πρώην συντρόφου του Κρις Μάρτιν, Τζόνσον, να συνεργαστεί με τον οίκο δεν ήταν τυχαία, καθώς η ίδια νιώθει ότι βρίσκεται σε μια φάση ωριμότητας και εσωτερικής ηρεμίας.

Μιλώντας στο περιοδικό Elle, η Τζόνσον εξήγησε ότι η φωτογράφιση αντανακλά την αλήθεια της τρέχουσας καθημερινότητάς της.

«Βρίσκομαι σε ένα σημείο της γυναικείας μου φύσης όπου νιώθω αρκετά ήρεμη και συγκεντρωμένη. Περνάω πολύ χρόνο στο σπίτι και νιώθω πολύ άνετα με το σώμα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός αποκάλυψε μάλιστα ότι η αγαπημένη της δραστηριότητα για τα βράδια είναι να μένει μέσα, φορώντας τα εσώρουχά της και βλέποντας ταινίες ή διαβάζοντας.

Η Ντακότα Τζόνσον, γνωστή για τις θαρραλέες ενδυματολογικές της επιλογές και τα περιβόητα «γυμνά φορέματα» στο κόκκινο χαλί, υποστηρίζει ότι η ομορφιά πηγάζει από την άνεση.

Όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν στη γερμανική Vogue, αν βρει ένα φόρεμα στο οποίο νιώθει όμορφη, «δεν διστάζει να το φορέσει, ανεξάρτητα από το πόσο αποκαλυπτικό είναι» μακριά από ταμπού ή ασκήσεις σεμνοτυφίας.