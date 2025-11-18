Η Έμα Στόουν με ξυρισμένο κεφάλι, ο Τζέσι Πλέμονς με ψεύτικα μαλλιά και ο Γιώργος Λάνθιμος μαέστρος σε μια ακόμη ταινία που επιβεβαιώνει τον τίτλο του auteur.

Το ειδικό αφιέρωμα για την ταινία Bουγονία στο Λος Άντζελες είχε όλα τα φόντα να γίνει είδηση, ειδικά όταν η Ντακότα Τζόνσον είχε αναλάβει χρέη συντονισμού της συζήτησης για τη νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη και την τελευταία συνεργασία του με τη μούσα του, Έμα Στόουν.

Η Ντακότα Τζόνσον δοκίμασε ένα νέο ρόλο επάγγελμα το βράδυ της Παρασκευής, ενώ ταυτόχρονα υπέβαλε, με πειρακτικό τόνο, την υποψηφιότητά της για το επόμενο πρότζεκτ του Έλληνα δημιουργού.

Η Τζόνσον δήλωσε ότι είχε δει το Βουγονία —η ταινία αφορά δύο άνδρες με εμμονή στις θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίοι απαγάγουν μια ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο, πεπεισμένοι ότι είναι εξωγήινη που θέλει να καταστρέψει τη Γη— δύο φορές τις τελευταίες 24 ώρες. Ωστόσο, επανέλαβε αρκετές φορές στο κοινό ότι ήταν «το λάθος άτομο» για να αναλάβει το ρόλο του συντονιστή της συζήτησης. «Δεν θα είναι μια καλή συνέντευξη. Θέλω απλώς να γνωρίζετε ότι δεν είμαι καλή σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου το ζήτησαν, αλλά εδώ είμαστε», είπε προκαλώντας γέλια.

Καθώς η Τζόνσον αναζητούσε ερωτήσεις στο τηλέφωνό της, παρατήρησε το προφανές. Η Βουγονία είναι η τέταρτη ταινία του Λάνθιμου με την Έμα Στόουν, μετά τα The Favourite (Η Ευνοούμενη), Poor Things (Τα Άπορα Πλάσματα) και Kinds of Kindness (Είδη Καλοσύνης).

«Είσαι ενήμερος ότι υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί, που είναι πραγματικά ταλαντούχες, ίσως ακόμη και πολύ κοντά σου;» αστειεύτηκε η Τζόνσον, με την Έμα Στόουν να παρεμβαίνει με έκπληξη. «Τι! Όχι, σωστά;», κοιτάζοντας τον σκηνοθέτη. Στη συνέχεια, γύρισε προς την Τζόνσον και της είπε: «Όχι, κάνε την πρότασή σου, δούλεψε την πρότασή σου».

Η πρωταγωνίστρια του Materialists παραδέχτηκε: «Το έκανα ήδη και δεν δούλεψε, το θυμάσαι; Ήσουν κι εσύ εκεί», με την Στόουν να ξεσπά σε γέλια.

Η Τζόνσον επαίνεσε επίσης την Στόουν για το ρίσκο με την εικόνα της στα πλαίσια της ταινίας. «Ποιος στον κόσμο μοιάζει τόσο όμορφος με ξυρισμένο κεφάλι καλυμμένο με αίμα;» αναρωτήθηκε η Τζόνσον.

Ο Πλέμονς μίλησε επίσης για τη δική του «περιπέτεια» με τα μαλλιά, καθώς χρειάστηκε να φορέσει πρόσθετα μαλλιά για να υποδυθεί έναν συνωμοσιολόγο.

«Το μαλλί ήταν μεγάλο θέμα, όταν τα έχανα, όταν τα έβρισκα ξανά — υπήρξε μια περίοδος, όταν πρωτοέβαλα τα ψεύτικα μαλλιά που πλησίαζα τον Γιώργο και κάθε φορά που με έβλεπε, απλά γελούσε», θυμήθηκε ο ηθοποιός. «Σκεφτόμουν, δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό;».

Η Τζόνσον έκλεισε τη συζήτηση δηλώνοντας: «Το μετάνιωσα που το έκανα αυτό. Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. [Η Στόουν] με είχε προειδοποιήσει, αλλά είχα ήδη πει ναι. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε πριν τελειώσει αυτή η τρομερή συνέντευξη;»

Ο Πλέμονς επέμεινε: «Πραγματικά δεν ήταν τόσο κακό», με τον Λάνθιμο να την πειράζει: «Νομίζω ότι είσαι ο τρίτος καλύτερος συντονιστής που είχαμε ποτέ».

«Αυτό είναι μεγάλο κοπλιμέντο. Θα έρθω μαζί σας στην περιοδεία» είπε η Τζόνσον.