18.11.2025 | 08:47
Οδηγός νταλίκας παρέσυρε και εγκατέλειψε ζευγάρι - Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο
Η Ντακότα Τζόνσον διεκδικεί τον Γιώργο Λάνθιμο από την Έμα Στόουν – «Το γνωρίζεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί;»
The Good Life 18 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

Η Ντακότα Τζόνσον διεκδικεί τον Γιώργο Λάνθιμο από την Έμα Στόουν – «Το γνωρίζεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί;»

Όταν ο Γιώργος Λάνθιμος συμμετείχε σε συζήτηση για τη Βουγονία του, δεν ήξερε πως η Ντακότα Τζόνσον τον περίμενε στη γωνία με ένα εύλογο ερώτημα

Λουκάς Καρνής
ΕπιμέλειαΛουκάς Καρνής
Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

Spotlight

Η Έμα Στόουν με ξυρισμένο κεφάλι, ο Τζέσι Πλέμονς με ψεύτικα μαλλιά και ο Γιώργος Λάνθιμος μαέστρος σε μια ακόμη ταινία που επιβεβαιώνει τον τίτλο του auteur.

Το ειδικό αφιέρωμα για την ταινία Bουγονία στο Λος Άντζελες είχε όλα τα φόντα να γίνει είδηση, ειδικά όταν η Ντακότα Τζόνσον είχε αναλάβει χρέη συντονισμού της συζήτησης για τη νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη και την τελευταία συνεργασία του με τη μούσα του, Έμα Στόουν.

Η Ντακότα Τζόνσον δοκίμασε ένα νέο ρόλο επάγγελμα το βράδυ της Παρασκευής, ενώ ταυτόχρονα υπέβαλε, με πειρακτικό τόνο, την υποψηφιότητά της για το επόμενο πρότζεκτ του Έλληνα δημιουργού.

Η Τζόνσον δήλωσε ότι είχε δει το Βουγονία —η ταινία αφορά δύο άνδρες με εμμονή στις θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίοι απαγάγουν μια ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο, πεπεισμένοι ότι είναι εξωγήινη που θέλει να καταστρέψει τη Γη— δύο φορές τις τελευταίες 24 ώρες. Ωστόσο, επανέλαβε αρκετές φορές στο κοινό ότι ήταν «το λάθος άτομο» για να αναλάβει το ρόλο του συντονιστή της συζήτησης. «Δεν θα είναι μια καλή συνέντευξη. Θέλω απλώς να γνωρίζετε ότι δεν είμαι καλή σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου το ζήτησαν, αλλά εδώ είμαστε», είπε προκαλώντας γέλια.

Καθώς η Τζόνσον αναζητούσε ερωτήσεις στο τηλέφωνό της, παρατήρησε το προφανές. Η Βουγονία είναι η τέταρτη ταινία του Λάνθιμου με την Έμα Στόουν, μετά τα The Favourite (Η Ευνοούμενη), Poor Things (Τα Άπορα Πλάσματα) και Kinds of Kindness (Είδη Καλοσύνης).

«Είσαι ενήμερος ότι υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί, που είναι πραγματικά ταλαντούχες, ίσως ακόμη και πολύ κοντά σου;» αστειεύτηκε η Τζόνσον, με την Έμα Στόουν να παρεμβαίνει με έκπληξη. «Τι! Όχι, σωστά;», κοιτάζοντας τον σκηνοθέτη. Στη συνέχεια, γύρισε προς την Τζόνσον και της είπε: «Όχι, κάνε την πρότασή σου, δούλεψε την πρότασή σου».

@hollywoodreporter #DakotaJohnson joins #EmmaStone for a #Bugonia ♬ original sound – The Hollywood Reporter

Η πρωταγωνίστρια του Materialists παραδέχτηκε: «Το έκανα ήδη και δεν δούλεψε, το θυμάσαι; Ήσουν κι εσύ εκεί», με την Στόουν να ξεσπά σε γέλια.

Η Τζόνσον επαίνεσε επίσης την Στόουν για το ρίσκο με την εικόνα της στα πλαίσια της ταινίας. «Ποιος στον κόσμο μοιάζει τόσο όμορφος με ξυρισμένο κεφάλι καλυμμένο με αίμα;» αναρωτήθηκε η Τζόνσον.

Ο Πλέμονς μίλησε επίσης για τη δική του «περιπέτεια» με τα μαλλιά, καθώς χρειάστηκε να φορέσει πρόσθετα μαλλιά για να υποδυθεί έναν συνωμοσιολόγο.

YouTube thumbnail

«Το μαλλί ήταν μεγάλο θέμα, όταν τα έχανα, όταν τα έβρισκα ξανά — υπήρξε μια περίοδος, όταν πρωτοέβαλα τα ψεύτικα μαλλιά που πλησίαζα τον Γιώργο και κάθε φορά που με έβλεπε, απλά γελούσε», θυμήθηκε ο ηθοποιός. «Σκεφτόμουν, δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό;».

Η Τζόνσον έκλεισε τη συζήτηση δηλώνοντας: «Το μετάνιωσα που το έκανα αυτό. Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. [Η Στόουν] με είχε προειδοποιήσει, αλλά είχα ήδη πει ναι. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε πριν τελειώσει αυτή η τρομερή συνέντευξη;»

Ο Πλέμονς επέμεινε: «Πραγματικά δεν ήταν τόσο κακό», με τον Λάνθιμο να την πειράζει: «Νομίζω ότι είσαι ο τρίτος καλύτερος συντονιστής που είχαμε ποτέ».

«Αυτό είναι μεγάλο κοπλιμέντο. Θα έρθω μαζί σας στην περιοδεία» είπε η Τζόνσον.

Business
Euronext: Βασικός μέτοχος της ΕΧΑΕ – Τα επόμενα βήματα στρατηγικής

Euronext: Βασικός μέτοχος της ΕΧΑΕ – Τα επόμενα βήματα στρατηγικής

Vita.gr
Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Markets
Αγορές: Οι αρκούδες στο Bitcoin – Συναγερμός σε μετοχές και χρυσό

Αγορές: Οι αρκούδες στο Bitcoin – Συναγερμός σε μετοχές και χρυσό

inWellness
inTown
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Stream magazin
Selfies στα μουσεία: Να βγάλει κανείς ή να μην βγάλει;
Culture Live 18.11.25

Selfies στα μουσεία: Να βγάλει κανείς ή να μην βγάλει;

Οι selfies στα μουσεία διχάζουν: από ζημιές σε έργα και έλλειψη σεβασμού, έως καμπάνιες που φέρνουν νέο κοινό στην τέχνη. Είναι απειλή ή ένας σύγχρονος τρόπος σύνδεσης με τον πολιτισμό;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Λούβρο κλείνει αίθουσα που φιλοξενεί ελληνικές αρχαιότητες ως προληπτικό μέτρο
«Απρόβλεπτες εξελίξεις» 17.11.25

Το Λούβρο κλείνει αίθουσα που φιλοξενεί ελληνικές αρχαιότητες ως προληπτικό μέτρο

Σε δήλωση του, το Λούβρο ανέφερε ότι μια τεχνική έκθεση που υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα εντόπισε «ιδιαίτερη ευθραυστότητα σε ορισμένες δοκούς που στηρίζουν τα δάπεδα» του δεύτερου ορόφου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή
42 κομμάτια μετά 17.11.25

«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή

Το Netflix ανασταίνει το εμβληματικό Τέρας του Φράνκενσταϊν με τη νέα, λυρική μεταφορά του από τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Σε αυτή, ο Τζέικομπ Ελόρντι, βρήκε πολλά περισσότερα από όσα περίμενε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
H δημιουργός της ΑΙ ηθοπoιού «Tilly Norwood» παρουσιάζει νέα σειρά για τις ιστορικές συνοικίες της Ολλανδίας
Culture Live 17.11.25

H δημιουργός της ΑΙ ηθοπoιού «Tilly Norwood» παρουσιάζει νέα σειρά για τις ιστορικές συνοικίες της Ολλανδίας

Το «Straten van Toen» είναι μια σειρά 10 επεισοδίων μικρού μήκους με ιστορικό περιεχόμενο, που δημιουργήθηκε για το The History Channel και στηρίζεται σε εργαλεία ΑΙ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού
1953-1954 17.11.25

Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, ο πίνακας αφαιρέθηκε «παράνομα» από το ναό το 1954, ενόσω ο αμερικανικός στρατός βρισκόταν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»
Ορόσημο 17.11.25

Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»

Η Μαρίσα Μπόντε είναι η πρώτη ηθοποιός με αναπηρία που υποδύεται το ρόλο της Νέσαροουζ Θροπ στο franchise του Wicked γράφοντας ξανά τους κανόνες της ορατότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»
Κάτι ξέρει, ε; 17.11.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ συμπληρώνει τον επόμενο μήνα 100 χρόνια ζωής. Χαρίζει στους Times μερικές από τις συμβουλές που απέκτησε με κόπο για το πώς έφτασε μέχρι εδώ και τις οποίες συμβουλές κατέγραψε στο νέο βιβλίο του «100 κανόνες για να ζήσεις μέχρι τα 100: Ο οδηγός ενός αισιόδοξου για μια ευτυχισμένη ζωή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος» – Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο
Restart μνήμης 17.11.25

«Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος» - Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο

Αυτές οι ταινίες είναι πολιτικά κείμενα – μας μετρούν, μας αξιολογούν, μας συγκρίνουν. Δεν μας αφήνουν να κρυφτούμε πίσω από το «τότε». Μας αναγκάζουν να αναρωτηθούμε για το «τώρα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, αλλά αυτό που είμαι»: Με 35 χρόνια καθυστέρηση ο Τομ Κρουζ πήρε ένα Όσκαρ – έστω και τιμητικό
Έπρεπε 17.11.25

«Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, αλλά αυτό που είμαι»: Με 35 χρόνια καθυστέρηση ο Τομ Κρουζ πήρε ένα Όσκαρ – έστω και τιμητικό

Στα 63 του χρόνια, ο Τομ Κρουζ είδε να μπαίνει στη συλλογή του το μοναδικό βραβείο που του έλειπε: ένα Όσκαρ. Έστω κι αν έπρεπε να το είχε κερδίσει τουλάχιστον μια φορά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Μιλήστε τώρα γιατί αν πάτε στη Μπουμπουλίνας δεν σας βλέπω καλά»: Τα ντοκιμαντέρ που κρατάνε την αλήθεια του Πολυτεχνείου ζωντανή
Culture Live 17.11.25

«Μιλήστε τώρα γιατί αν πάτε στη Μπουμπουλίνας δεν σας βλέπω καλά»: Τα ντοκιμαντέρ που κρατάνε την αλήθεια του Πολυτεχνείου ζωντανή

Από μαρτυρίες φοιτητών και καθημερινών πολιτών μέχρι ανταποκρίσεις ξένων δημοσιογράφων και ανθρώπων που βασανίστηκαν, αυτά τα ντοκιμαντέρ θα μας θυμίζουν πάντα την αλήθεια και το νόημα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»
Culture Live 16.11.25

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»

Οι δύο ηθοποιοί, Τιμοτέ Σαλαμέ και Άνταμ Σάντλερ βρέθηκαν στην εκδήλωση «Sandler x Chalamet», η οποία είχε ως κεντρική θεματική την καριέρα τους στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η διττή ζωή του Χανς Άσπεργκερ – Ερεύνησε τον αυτισμό με συμπόνια, συνεργάστηκε με τους Ναζί
Ερωτήματα 16.11.25

Η διττή ζωή του Χανς Άσπεργκερ – Ερεύνησε τον αυτισμό με συμπόνια, συνεργάστηκε με τους Ναζί

Ο «πατέρας της νευροδιαφορετικότητας», Χανς Άσπεργκερ, με έδρα τη Βιέννη, ήταν πρωτοπόρος στην εποχή του, αλλά είχε επίσης εμπλακεί στα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ. Το μυθιστόρημα της Βρετανίδας Alice Jolly με τίτλο «The Matchbox Girl» διερευνά αυτές τις αντιφάσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»
Αντιγραφή; 16.11.25

Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»

Ο Ντέιβιντ Ζάκερ, που σκηνοθέτησε τις δύο πρώτες ταινίες «Naked Gun», δήλωσε ότι δεν εντυπωσιάστηκε από το reboot με πρωταγωνιστές τους Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιστορίες του Πάπα Λέοντα – Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»
Leo from Chicago 16.11.25

Ιστορίες του Πάπα Λέοντα - Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»

Φίλοι και συγγενείς του νεαρού Ρόμπερτ Πρεβόστ μοιράζονται ιστορίες για τις περιπέτειές του στο Σικάγο πριν γίνει επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Βατικανό, Leo from Chicago.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Μoonwalking 16.11.25

Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Τα τραγούδια του Τζάκσον επέστρεψαν στα charts και το trailer της βιογραφικής ταινίας συγκέντρωσε 116 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, ωστόσο υπάρχει μια ορισμένη διστακτικότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Πεν Μπάντγκλεϊ θεωρεί ότι έχουμε να «διδαχθούμε» διάφορα μαθήματα από τους διάσημους
Φήμη 18.11.25

Ο Πεν Μπάντγκλεϊ θεωρεί ότι έχουμε να «διδαχθούμε» διάφορα μαθήματα από τους διάσημους

«Νομίζω ότι πρέπει να ακούμε περισσότερο τους ανθρώπους που είναι διάσημοι, γιατί έτσι αποκτούμε περισσότερη εμπειρία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο ηθοποιός Πεν Μπάντγκλεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ιαπωνία κάλεσε τους πολίτες της που βρίσκονται στην Κίνα να είναι προσεκτικοί – «Να μετακινήστε σε ομάδες»
Ένταση 18.11.25

Η Ιαπωνία κάλεσε τους πολίτες της που βρίσκονται στην Κίνα να είναι προσεκτικοί – «Να μετακινήστε σε ομάδες»

Η Ιαπωνία εξέδωσε οδηγίες για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται οι πολίτες της όταν βρίσκονται στην Κίνα, εν μέσω των εντάσεων που σημειώνονται μεταξύ των δύο κρατών

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Γ’)
Language 18.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Γ’)

Οι ομόρριζες λέξεις «αγνός» και «άγιος» συνδέονται σε γενικές γραμμές με την έννοια της ιερότητας και του θρησκευτικού σεβασμού, αλλά παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες ιδιομορφίες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Αρκαλοχώρι: Σημαντικές καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις καταγγέλλουν οι σεισμόπληκτοι
Για τον σεισμό του '21 18.11.25

Σημαντικές καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις καταγγέλλουν οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι

Οι σεισμόπληκτοι από το Αρκαλοχώρι ζητούν επίσπευση ενεργειών για την άμεση ολοκλήρωση των φακέλων αποζημίωσης πληγέντων από τον μεγάλο σεισμό του 2021

Σύνταξη
Γάζα: «Ειρηνευτικό ψήφισμα» στα μέτρα του Ισραήλ – Τι περιλαμβάνει και οι δυσκολίες εφαρμογής
Απορρίπτει η Χαμάς 18.11.25

Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Ισραήλ το «ειρηνευτικό ψήφισμα» του ΟΗΕ - Τι προβλέπει και οι δυσκολίες εφαρμογής

Η υιοθέτηση του ψηφίσματος των ΗΠΑ από τον ΟΗΕ για τη Γάζα είναι η σκιά των αποτυχημένων συμφωνιών του Όσλο - Γιατί είναι δύσκολο να εφαρμοστεί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κολομβία: 15 παιδιά νεκρά σε επιδρομές του στρατού από τον Αύγουστο – Επικρίσεις κατά του προέδρου Πέτρο
Πώς το δικαιολόγησε 18.11.25

Επικρίσεις κατά του προέδρου Πέτρο - 15 νεκρά παιδιά σε επιδρομές του στρατού στην Κολομβία από τον Αύγουστο

«Όλοι οι ανήλικοι ήταν θύματα εξαναγκαστικής στρατολόγησης από εγκληματίες που τους οδήγησαν σε εχθροπραξίες», σημείωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Έβανς
Μπάσκετ 18.11.25

Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Έβανς

Την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά στο πόδι του, πέρασε τα ξημερώματα της Τρίτης ο Κίναν Έβανς, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Τραυματίστηκε ο Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς στο Κλίβελαντ
NBA 18.11.25

Τραυματίστηκε ο Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς στο Κλίβελαντ

Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Καβαλίερς (118-106) στο Κλίβελαντ, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα για το Μιλγουόκι, αφού τα «Ελάφια» είδαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποχωρεί από το παρκέ τραυματίας λίγο πριν το ημίχρονο.

Σύνταξη
Hellenic Train: 24ωρη απεργία των εργαζομένων – Αλλαγές και αναστολές δρομολογίων
Ελλάδα 18.11.25

Απεργία σήμερα στη Hellenic Train με αιτήματα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων - Αλλαγές και αναστολές δρομολογίων

Οι εργαζόμενοι της Hellenic Train, ζητούν μεταξύ άλλων την ανάκληση των απολύσεων και «την ολοκλήρωση των έργων υποδομής του σιδηροδρόμου που καρκινοβατούν επί χρόνια»

Σύνταξη
Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Μυρίζει «μπαρούτι» 18.11.25

Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η έκρηξη βίας των εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μια σπάνια αλλά με αστερίσκους καταδίκη από την ισραηλινή ηγεσία, ο αμερικανικός παράγοντας και τα «παιχνίδια εξουσίας» στο Τελ Αβίβ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ένας κόσμος εκτός σύνδεσης: 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το ίντερνετ
ΟΗΕ 18.11.25

Ένας κόσμος εκτός σύνδεσης: 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το ίντερνετ

Παρά την εντύπωση ότι ο κόσμος είναι πιο συνδεδεμένος από ποτέ, νέα στοιχεία του ΟΗΕ αποκαλύπτουν ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν εντελώς εκτός ψηφιακής πραγματικότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
