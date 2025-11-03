Λάνθιμος και Έμα Στόουν έδωσαν συνέντευξη για την ταινία τους και κατέληξαν στον Ολυμπιακό (vids)

Ο Γιώργος Λάνθιμος είναι γνωστός για τις ταινίες που κάνει, οι οποίες και γνωρίζουν τεράστια επιτυχία στον κόσμο. Ωστόσο ο Έλληνας σκηνοθέτης είναι και γνωστός λάτρης του μπάσκετ και γνωστός οπαδός του Ολυμπιακού και όποτε βρίσκει χρόνο πηγαίνει στο ΣΕΦ για να δει ματς της αγαπημένης του ομάδας.

Αρκετές φορές έχει πάρει μαζί του και την καλλιτεχνική του «μούσα», Έμα Στόουν μαζί του στο φαληρικό γήπεδο. Ο Λάνθιμος βρέθηκε στις 29 Οκτωβρίου στον Πειραιά και είδε το ματς απέναντι στη Μονακό, χωρίς ωστόσο να έχει μαζί του την Αμερικανίδα ηθοποιό.

Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, πήρε συνέντευξη από τον Λάνθιμο και τους πρωταγωνιστές της νέας του ταινίας με τίτλο «Bugonia». Την Έμα Στόουν και τον Τζέσι Πλίμονς. Αφού αναφέρθηκαν στα καλλιτεχνικά δρώμενα, έκαναν και μία αθλητική νύξη.

«Ευχαριστούμε που μας μιλήσατε και καλή τύχη με την ταινία», είπε για κλείσιμο ο Κουτσογιαννόπουλος και τότε πρότεινε στην Έμα Στόουν «να πηγαίνεις πιο συχνά στον Πειραιά». Θέλοντας να της εξηγήσει πως φέρνει περισσότερη τύχη στην ομάδα, απ’ ότι ο Λάνθιμος. «Ναι, ξέρω!», απάντησε χαμογελώντας η Στόουν.

Αν και ο κορυφαίος σκηνοθέτης ξέρει από μπάσκετ, αφού στα νιάτα του έπαιζε με την ομάδα του Παγκρατίου, ήταν… συγκρατημένος. Ο Κουτσογιανόπουλος σημείωσε ότι «ο ανταγωνισμός φέτος είναι τρελός και άγριος» και ο Λάνθιμος έγνεψε καταφατικά. Η Στόουν παρέμεινε χαμογελαστή.

