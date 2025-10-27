Γιώργος Λάνθιμος: Η (όχι και τόσο) αναπάντεχη κατάταξη των 10 ταινιών του από το New York Magazine

Ο Γιώργος Λάνθιμος, ο Έλληνας σκηνοθέτης των ταινιών «Poor Things», «Ο Αστακός» και του νέου μαύρου κωμικού θρίλερ «Βουγονία», πρέπει να είναι μια από τις πιο απίθανες ιστορίες επιτυχίας του κινηματογράφου του 21ου αιώνα: ένας εκκεντρικός οραματιστής, του οποίου οι τρελές κωμωδίες και οι ανταγωνιστικές αλληγορίες για την εξουσία και την τρέλα έχουν γίνει ευρέως αποδεκτές τόσο από τους Αμερικανούς κινηματογραφόφιλους όσο και από τους ψηφοφόρους των βραβείων.

«Σοβαρά τώρα, τι μαγικό ξόρκι έριξε αυτός ο άνθρωπος για να γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς σκηνοθέτες στον κόσμο; Μπορείς να αγαπάς το έργο του και να εξακολουθείς να είσαι μπερδεμένος από τον τρόπο με τον οποίο οι mainstream προτιμήσεις φαίνεται να έχουν στραφεί προς τις μοναδικά παράξενες, βίαιες και ανελέητες μελέτες του για την ανθρώπινη κατάσταση» παρατηρεί ο A.A. Dowd στο New York Magazine.

«Δυσάρεστη επίγευση»

Βετεράνος του πειραματικού θεάτρου που έγινε γνωστός χάρη στο λεγόμενο «Greek Weird Wave», ο Λάνθιμος έκανε αίσθηση στους κύκλους των σινεφίλ σε όλο τον κόσμο με την ανησυχητική και σκοτεινά αστεία τρίτη ταινία του, Κυνόδοντας. Με τη βία, το παραβατικό σεξ και τη γενική απεικόνιση της αποτρόπαιης γονικής σκληρότητας, η ταινία φαινόταν να είναι ο ορισμός της «δυσάρεστης επίγευσης».

Ωστόσο, προτάθηκε αμέσως για Όσκαρ. Ακολούθησαν και άλλα βραβεία, καθώς ο Λάνθιμος άρχισε να γυρίζει ταινίες στα αγγλικά, με μεγαλύτερους προϋπολογισμούς και με διεθνείς σταρ όπως ο Κόλιν Φάρελ και η Έμμα Στόουν. Αν και μερικές από αυτές τις ταινίες είναι πιο προσιτές από τις προηγούμενες «εγχώριες περιπλανήσεις του», καμία από αυτές δεν μοιάζει με κίνηση εκμετάλλευσης.

Αντίθετα, φαίνεται να έχουν δημιουργήσει μια όρεξη για τις ιδιόμορφες λεπτομέρειες του στυλ του: διάλογοι που θυμίζουν ασθενείς που έχουν υποστεί λοβοτομή, ψυχρή και αποστασιοποιημένη κινηματογράφηση, μυστηριώδης ή αινιγματική συμπεριφορά.

Ίσως ο Λάνθιμος να είναι απλώς σε αρμονία με την εποχή του — ένας τρελός προκλητικός για έναν όλο και πιο τρελό κόσμο

Χειραγώγηση και έλεγχος

Ίσως ο Λάνθιμος να είναι απλώς σε αρμονία με την εποχή του — ένας τρελός προκλητικός για έναν όλο και πιο τρελό κόσμο. Ή ίσως δεν είναι και τόσο μυστήριο το γεγονός ότι ένας σκηνοθέτης που έχει τόσο καλό έλεγχο της εικόνας, των ερμηνειών και της ατμόσφαιρας των ταινιών του θα συγκεντρώσει γρήγορα ένα κοινό και θα αποσπάσει επαίνους. Σε κάθε περίπτωση, έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο θεματικά συνεπή έργα του σύγχρονου κινηματογράφου: έναν κανόνα μαγνητικών στοχασμών σχετικά με τη χειραγώγηση και τον έλεγχο.

Υπάρχει ένα στοιχείο από αυτό και στις 10 ταινίες που ακολουθούν, ωστόσο σύμφωνα με το New York Magazine δεν είναι όλες ισοδύναμες. Ακολουθεί μια κατάταξη από την πιο «αδύναμη» προς την πιο επιβλητική, όπως την όρισε ο A.A. Dowd.

10. My Best Friend (Ο Καλύτερός μου Φίλος, 2001)

Μόνο στην αρχική του σκηνή, που δίνει νέο νόημα στον όρο «φακός fish-eye», η πρώτη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου μοιάζει έστω και από μακριά με οποιαδήποτε άλλη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, την οποία συν-σκηνοθέτησε με τον Έλληνα ηθοποιό και σκηνοθέτη Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος έγραψε το σενάριο και υποδύθηκε τον ρόλο ενός παντρεμένου, που βυθίζεται σε κρίση μέσης ηλικίας αφού πιάνει τον φίλο του στο κρεβάτι με τη γυναίκα του.

9. Kinetta (Κινέτα, 2005)

Αυτός είναι ο Λάνθιμος που γνωρίζουμε, αλλά όχι ακόμα ο Λάνθιμος που αγαπάμε. Σε αντίθεση με την πρώτη ταινία που σκηνοθέτησε σε συνεργασία με άλλους, η δεύτερη ταινία που σκηνοθέτησε μόνος του είναι αναγνωρίσιμα, ακόμη και αναμφισβήτητα δική του: ένα αινιγματικό δράμα για τρεις άγνωστους ξένους — έναν αστυνομικό με πολιτικά (Κώστας Ξυκομηνός), έναν φωτογράφο (Άρης Σερβετάλης) και μια υπηρέτρια (Ευαγγελία Ράντου) — που συναντιούνται για να αναπαραστήσουν μυστηριώδεις βίαιες εγκληματικές πράξεις σε μια μικρή ελληνική παραθεριστική πόλη, μέχρι που η γραμμή μεταξύ μίμησης και πραγματικότητας αρχίζει να θολώνει.

8. Kinds of Kindness (Ιστορίες Kαλοσύνης, 2024)

Λιγότερο από ένα χρόνο μετά το Poor Things — και μόλις τρεις μήνες από τότε που η ταινία κέρδισε πολλά Όσκαρ — ο Λάνθιμος ξανασυνάντησε την Έμα Στόουν, τον Γουίλεμ Νταφόε και τη Μάργκαρετ Κουάλεϊ για ένα τρελό τρίπτυχο που περιστρέφεται γύρω από τις σχέσεις κυριαρχίας-υποταγής. Αν μη τι άλλο, αυτή η ανθολογία διάρκειας δύο ωρών και 40 λεπτών αποδεικνύει ότι ο σκηνοθέτης εξακολουθεί να έχει μέσα του κάποια εχθρικά στοιχεία που δεν αρέσουν στο ευρύ κοινό, μετά τις ελαφρώς πιο ευγενικές και ήπιες ταινίες που κέρδισαν πολλά βραβεία. Ο καλύτερος στην ταινία είναι ο Τζέσι Πλέμονς, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στις Κάννες τον περασμένο μήνα. Νεοφερμένος στον κόσμο του Λάνθιμου, ανακαλύπτει ένα σχετικά ευρύ φάσμα τύπων προσωπικότητας στον σκόπιμα επιτηδευμένο στυλ ερμηνείας που προτιμά ο σκηνοθέτης.

7. Alps (Άλπεις, 2011)

Τον Κυνόδοντα ήταν δύσκολο να το ξεπεράσει κανείς. Μετά από αυτή τη διεθνή επιτυχία, ο Λάνθιμος επέστρεψε στον πιο υπνωτικό, λιγότερο μακάβριο κωμικό ύφος της προηγούμενης ταινίας του Κινέτα για αυτή την παρόμοια ιστορία μιας ομάδας αντισυμβατικών συμβούλων πένθους που προσλαμβάνονται για να μιμηθούν τους αποθανόντες αγαπημένους. Το Alps πραγματικά αφορά την παραλογικότητα της υποκριτικής γενικά, και ίσως το συγκεκριμένο ψυχολογικό βάρος της Μεθόδου ειδικότερα. Αυτό που λείπει από την ταινία σε σοκαριστικό περιεχόμενο και κακό χιούμορ — και τα δύο κρίσιμα για το πιο αναγνωρισμένο έργο του σκηνοθέτη — το αναπληρώνει με το παράξενα συγκινητικό πορτρέτο μιας νοσοκόμας (η τακτική συνεργάτιδα του Λάνθιμου, Αγγελική Παπούλια) που χάνεται στον ρόλο της. Χρόνια μετά, παραμένει η πιο παρεξηγημένη και υποτιμημένη ταινία του σκηνοθέτη.

6. The Killing of a Sacred Deer (O Θάνατος του Ιερού Ελαφιού, 2017)

Το Η Εκλογή της Σόφι συναντά το Ακρωτήρι του Φόβου και την ελληνική μυθολογία σε αυτό το ανησυχητικό θρίλερ με θέμα τους γιάπηδες σε κίνδυνο, που αφορά έναν πλούσιο και σεβαστό γιατρό (Κόλιν Φάρελ, ο οποίος συνεργάζεται ξανά με τον Λάνθιμο αμέσως μετά τον Αστακό) του οποίου τα λάθη στο χειρουργείο επιστρέφουν για να τον στοιχειώσουν. Κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι το Ελάφι θα ήταν ακόμα πιο αποτελεσματικό αν οι χαρακτήρες δεν μιλούσαν με τον κλασικό μονότονο τόνο του Λάνθιμου, αν ο σκηνοθέτης είχε δημιουργήσει μια πιο «φυσιολογική» οικογενειακή ζωή που θα μπορούσε να καταστρέψει με εφιαλτικό τρόπο. Αλλά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η τρομακτική, κιουμπρικική ανησυχία των εικόνων, ούτε η αίσθηση ανατριχίλας που προκαλεί η ερμηνεία του Μπάρι Κίογκαν ως έφηβος-όργανο της καρμικής τιμωρίας, που επιφέρει υπερφυσική εκδίκηση με ένα γυαλιστερό βλέμμα.

5. The Lobster (Ο Αστακός, 2015)

Σε έναν κόσμο όπου η ρομαντική συντροφικότητα είναι υποχρεωτική (υπό την απειλή να μεταμορφωθείς χειρουργικά σε ένα ζώο της επιλογής σου!), η ταινία Ο Αστακός υπερβάλλει με σουρεαλιστικό τρόπο τις ταπεινώσεις και τα διακυβεύματα της πραγματικής, ανελέητης κουλτούρας των ραντεβού. Η πρώτη ώρα, που διαδραματίζεται σε ένα θέρετρο που μοιάζει με κρουαζιέρα για singles στο Twilight Zone, περιέχει μερικές από τις πιο ανελέητα αστείες σκηνές της καριέρας του σκηνοθέτη. Η ταινία χάνει λίγο από την κωμική της δύναμη όταν η δράση μεταφέρεται στο δασώδες κρησφύγετο των ανταρτών singles που φορούν πάντσο και έχουν τον δικό τους αυστηρό κώδικα συμπεριφοράς, αλλά ακόμα και αυτές οι σκηνές εντείνουν το σατιρικό μήνυμα: είτε έχουμε ρομαντική σχέση είτε όχι, είμαστε όλοι φυλακισμένοι στις προσδοκίες της κοινωνίας. Όσο για τον Λάνθιμο, απέδειξε εδώ ότι η ιδιαίτερη μορφή της άγριας αλληγορίας του μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τα γλωσσικά εμπόδια, μιλώντας μια παγκόσμια γλώσσα σαδιστικής κωμωδίας που προκαλεί αμηχανία.

4. Bugonia (Βουγονία, 2025)

Ένας συνωμοσιολόγος (Τζέσι Πλίμονς) απαγάγει την εργοδότριά του (Έμα Στόουν), πιστεύοντας ότι είναι μια μεταμφιεσμένη εξωγήινη εισβολέας. Η ιδέα προέρχεται από μια κορεατική κωμωδία με τίτλο Save the Green Planet! αλλά η εκτέλεση είναι καθαρά λανθιμική — μια μάχη θέλησης και εξυπνάδας, όπου το κέντρο ελέγχου συνεχώς μετατοπίζεται. Η Στόουν, με τα τεράστια, εκφραστικά μάτια της και το πρόσφατα ξυρισμένο κεφάλι της, προσφέρει άλλη μια εκπληκτική ερμηνεία ως φαρμακευτική διευθύντρια που αναζητά στρατηγικές επιβίωσης, με την εκρηκτική αγανάκτησή της να συγκρούεται με τον πανικό της. Ο Λάνθιμος, για μια φορά, δεν έχει κρατήσει έναν παραμορφωτικό καθρέφτη μπροστά στον κόσμο μας. Απλώς άνοιξε ένα παράθυρο και κοίταξε την αυξανόμενη τρέλα.

3. The Favourite (Η Ευνοούμενη, 2018)

Ο διάλογος είναι η μεγαλύτερη ένδειξη ότι ο Λάνθιμος δεν έγραψε αυτή την ξεκαρδιστική, καυστική μαύρη κωμωδία για την πάλη εξουσίας στην αυλή της βασίλισσας Άννας. Αντί για τις άκαμπτες, ξένες κουβέντες που διανθίζουν τα δικά του σενάρια, οι χαρακτήρες στην Ευνοούμενη ανταλλάσσουν τα πνευματώδη, δηλητηριώδη bon mots του συγγραφέα του The Great, Τόνι ΜακΝαμάρα. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τι τράβηξε τον σκηνοθέτη στην αληθινή ιστορία δύο ξαδέλφων του 18ου αιώνα, Λαίδη Σάρα Τσώρτσιλ (Ρέιτσελ Βάις, καλύτερη από ποτέ) και Άμπιγκέιλ Μασάμ (Έμα Στόουν, καλύτερη από ποτέ μέχρι την επόμενη ταινία της με τον Λάνθιμο), που ανταγωνίζονται για την σαφική αγάπη μιας ψυχικά και σωματικά άρρωστης μονάρχη (Ολίβια Κόλμαν, που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού σε μια μεγάλη και άκρως δίκαιη ανατροπή). Κανένα εκλεπτυσμένο λογοπαίγνιο ή φρουφρού κοστούμι δεν μπορεί να κρύψει πόσο όμορφα η διαμάχη των γυναικών ταιριάζει σε μια ευρύτερη φιλμογραφία που είναι εμμονική με τους τρόπους που όλοι αγωνίζονται τρελά για επιρροή και έλεγχο.

2. Poor Things (2023)

Η πιο προσιτή ταινία που έχει γυρίσει ποτέ ο Λάνθιμος, αλλά γιατί να το θεωρήσουμε μειονέκτημα; Η διαταραγμένη φαντασία του είναι πανταχού παρούσα σε αυτό το ζωντανό, στιλιζαρισμένο ταξίδι αφύπνισης, στο οποίο η μονίμως ερεθισμένη Μπέλα Μπάξτερ — μια γυναίκα με το μυαλό ενός παιδιού — ακολουθεί τη λίμπιντό της προς την απελευθέρωση, ανακαλύπτοντας τον εαυτό της σεξουαλικά και ιδεολογικά στον βικτοριανό κόσμο του steampunk, πέρα από τις πύλες του γοτθικού σπιτιού/φυλακής της. Οι ερμηνείες είναι εμπνευσμένες, από την ξεκαρδιστική καρικατούρα του Μαρκ Ράφαλο για την ανασφαλή ανδρική φύση έως τον παράξενα πατρικό τρελό επιστήμονα του Γουίλεμ Νταφόε και την εκπληκτική ψυχική ωρίμανση της Στόουν σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής της προς την ενηλικίωση. Εν τω μεταξύ, ο Λάνθιμος ταιριάζει την ανθισμένη κοινωνική και σεξουαλική συνείδηση της ηρωίδας του με μια θριαμβευτική επέκταση της παλέτας της ταινίας, ανταλλάσσοντας το τετράγωνο ασπρόμαυρο του φόρου τιμής του στον Τζέιμς Γουέιλ με μια πολύχρωμη ονειροπόληση. Οι φανατικοί οπαδοί αυτού του εκκεντρικού σκηνοθέτη μπορεί να θρηνούν το φλερτ του με ένα ευρύτερο κοινό, αλλά υπάρχει πραγματική συνέχεια στο θέμα μεταξύ της σεξουαλικής κωμωδίας Poor Things, που θυμίζει Φρανκενστάιν, και του πραγματικού αποκορύφωμα του έργου του, μιας παρόμοιας ιστορίας για προστατευμένα πειραματόζωα που γρατζουνάνε το κλουβί που έχει χτιστεί γύρω τους…

1. (Κυνόδοντας 2009)

Κάπου στα προάστια, σε ένα σπίτι απομονωμένο από τον κόσμο, τρία ενήλικα παιδιά μεγαλώνουν σε αιχμαλωσία και αιώνια υποτέλεια. Είναι τα υποκείμενα, ή μάλλον τα θύματα, ενός μάλλον ακραίου πειράματος οικιακής εκπαίδευσης — ενός κοινωνικού απομονωτικού περιβάλλοντος που δημιούργησαν οι τρελοί γονείς τους, οι οποίοι χρησιμοποιούν ψέματα, εναλλακτικό λεξιλόγιο και βίαιες τιμωρίες για να τα κρατήσουν μέσα σε ένα ελεγχόμενο οικιακό περιβάλλον. Ο Κυνόδοντας είναι η ταινία που έβαλε τον Γιώργο Λάνθιμο στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη και, αν και ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης έχει διευρύνει το πεδίο δράσης του από τότε, δεν έχει βρει ποτέ πιο τέλειο συνδυασμό κλινικά ακριβούς μορφής και σκοτεινά συναρπαστικού περιεχομένου. Ούτε έχει καταφέρει να φτάσει την αρρωστημένη, παράξενη αλχημεία του είδους που πέτυχε με την ταινία του που κέρδισε στο Φεστιβάλ των Καννών. Στα παιχνίδια και τα τελετουργικά αυτών των καθυστερημένων ενήλικων μωρών, ο Λάνθιμος εντοπίζει μια τολμηρή κωμωδία, του είδους που ξεχειλίζει από δυσπιστία. Πέρα από τα σοκ, θα μπορούσατε να πείτε ότι αυτή είναι μια ταινία για τον τρόπο με τον οποίο όλοι οι γονείς αναπόφευκτα καταστρέφουν τα παιδιά τους και διαμορφώνουν την πραγματικότητά τους. Ή θα μπορούσατε να δείτε μια βαθύτερη μεταφορά για κάθε είδους κοινωνικό προγραμματισμό. Δεν είμαστε τίποτα περισσότερο από προϊόντα του περιβάλλοντός μας, συνεχίζει να λέει ο Λάνθιμος. Απλά το εξέφρασε καλύτερα με τον Κυνόδοντα.

