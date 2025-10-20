Βουγονία: «Ξύρισε το κεφάλι σου, δες τον νέο Λάνθιμο δωρεάν»

Κινηματογράφος του Λος Άντζελες προσφέρει δωρεάν εισιτήριο για ειδική προβολή της νέας ταινίας Βουγονία του Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου σε όσους είναι ήδη φαλακροί ή αποδεχτούν να ξυρίσουν το κεφάλι τους.

Η πρωτοβουλία αποτελεί φόρο τιμής στον ρόλο της Έμα Στόουν στην ταινία, μιας διευθύνουσας συμβούλου φαρμακευτικής, και την εμφάνιση της.

Όπως ενημέρωσε το κοινό, ένας επαγγελματίας κουρέας θα βρίσκεται στο φουαγιέ του The Culver Theater για να αναλάβει το κούρεμα για χάρη του δωρεάν εισιτηρίου.

Η Έμα Στόουν, που συνεργάζεται για τέταρτη φορά με τον Γιώργο Λάνθιμο, δήλωσε πως «δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο» από ένα φρεσκοξυρισμένο κεφάλι.

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η επιδραστικότητα του στην ποπ κουλτούρα συνεχίζεται καθώς τώρα, η τελευταία του ταινία, Βουγονία, εμπνέει μια ασυνήθιστη και αναμφίβολα τολμηρή πρωτοβουλία στο Λος Άντζελες με όρους μάρκετινγκ.

«Είσαι φαλακρός, ή είσαι πρόθυμος να ξυρίσεις το κεφάλι σου;», αναφέρει η δημοσίευση της εκδήλωσης. «Τη Δευτέρα 20/10, πηγαίνετε στο [The Culver Theater] για μια ΔΩΡΕΑΝ προ-προβολή του Bugonia – του νέου πυρετώδους ονείρου της Focus Features από τον Γιώργο Λάνθιμο».

«Δεν κάνουμε πλάνα, και ναι, ένα μέρος της διαδικασίας θα βιντεοσκοπηθεί» προειδοποιούν οι διοργανωτές.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας και να είναι άνω των 18 ετών.

Αυτή είναι η νέα συνεργασία του Λάνθιμου και της Στόουν, μετά τα The Favourite, 2018, Poor Things, 2023, και Kinds of Kindness, 2024.

Η Έμα Στόουν έχει μιλήσει με ενθουσιασμό για την απόφασή της να ξυρίσει το κεφάλι της για την ταινία, δηλώνοντας στη Vogue ότι «δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο» από ένα φρεσκοξυρισμένο κρανίο. «Το πρώτο ντους όταν έχεις ξυρίσει το κεφάλι σου; Ω, Θεέ μου, είναι εκπληκτικό».

Ωστόσο, η Στόουν έσπευσε να κάνει τη διάκριση μεταξύ της δικής της επιλογής για την ταινία και της εμπειρίας της μητέρας της, Κρίστα, η οποία έχασε τα μαλλιά της κατά τη θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού το 2008. «Εκείνη έκανε κάτι γενναίο», είπε η Στόουν. «Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου».