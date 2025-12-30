Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετές: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;

Φήμες για νέο ειδύλλιο άναψαν γύρω από τη Ντακότα Τζόνσον, μετά τη δημόσια εμφάνισή της με τον μουσικό Role Model σε δείπνο στο Λος Άντζελες, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Οι δυο τους εθεάθησαν να κάθονται δίπλα-δίπλα σε πολυσύχναστο εστιατόριο, σε χαλαρό αλλά εμφανώς οικείο κλίμα, γεγονός που πυροδότησε αμέσως σενάρια για μια νέα ρομαντική γνωριμία.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, η 36χρονη ηθοποιός και ο 28χρονος καλλιτέχνης –με πραγματικό όνομα Τάκερ Πίλσμπερι– συζητούσαν με φίλους που βρίσκονταν στο ίδιο τραπέζι, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι έδειχναν ιδιαίτερα άνετοι μεταξύ τους. Πηγές μίλησαν για διακριτική οικειότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, χωρίς πάντως να υπάρξει κάποια ξεκάθαρη δημόσια επιβεβαίωση σχέσης.

Dakota Johnson sparks romance rumors with younger musician seven months after Chris Martin split https://t.co/lkDU2EHTpO — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 30, 2025



Η εμφάνιση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά τον οριστικό χωρισμό της Τζόνσον από τον Κρις Μάρτιν, με τον οποίο διατηρούσε σχέση για περίπου οκτώ χρόνια. Άτομα από το περιβάλλον της έχουν αναφέρει ότι η ηθοποιός έχει γυρίσει σελίδα και «βγαίνει ξανά», δείχνοντας πιο ήρεμη και συμφιλιωμένη με τη νέα της καθημερινότητα.

Την ίδια ώρα, ανώνυμη πληροφορία που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα DeuxMoi υποστήριζε ότι η Ντακότα Τζόνσον και ο Πίλσμπερι είχαν εμφανιστεί και σε cocktail bar στο Λος Άντζελες. Αν και δεν ήταν σαφές αν επρόκειτο για ραντεβού ή φιλική έξοδο, η αναφορά έκανε λόγο για «δυνατά vibes» και δύο ανθρώπους που ξεχώριζαν.

View this post on Instagram A post shared by tucker pillsbury (@rolemodel)



Ο Role Model έχει γνωρίσει μεγάλη απήχηση τα τελευταία χρόνια, με τραγούδια που έγιναν viral στις πλατφόρμες streaming, ενώ στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με την Έμα Τσάμπερλεϊν, η οποία έληξε το 2023. Όσο για τη Ντακότα Τζόνσον, όλα δείχνουν πως –ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για νέο ειδύλλιο ή απλώς μια έξοδο που τράβηξε τα βλέμματα– βρίσκεται ξεκάθαρα σε μια νέα φάση ζωής.

*Με πληροφορίες από: Daily Mail