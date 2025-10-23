Αν το δεις, τρέξε μακριά: Αυτό είναι το απόλυτο red flag για την Ντακότα Τζόνσον

Μπορεί να πει με περηφάνια ότι ήταν nepo baby πριν καν ανακαλυφθεί ο όρος, καθώς μεγάλωσε κάτω από τα φώτα του Χόλιγουντ ως η κόρη του Ντον Τζονσον και της Μέλανι Γκρίφιθ. Ωστόσο, η Ντακότα Τζόνσον από νωρίς έδειξε αποφασισμένη να «χτίσει» τη δική της καριέρα, μακριά από τη σκιά των διάσημων γονιών της. Και τα κατάφερε μια χαρά.

Η 36χρονη ηθοποιός καθιερώθηκε στον χώρο του θεάματος μέσα από το φιλμ Fifty Shades of Grey, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει και τον ρόλο του παραγωγού σε διάφορα κινηματογραφικά projects. Όσο δραστήρια είναι η επαγγελματική της ζωή, η προσωπική της έδειχνε να κινείται σε ήρεμα νερά.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια είχε σχέση με τον Κρις Μάρτιν, προτού χωρίσουν ξαφνικά μέσα στο καλοκαίρι. Και τώρα, περίπου τέσσερις μήνες αργότερα, η Ντακότα Τζόνσον αποφάσισε να αποκαλύψει το μεγαλύτερό της red flag – και δεν έχει καμία σχέση με τον leader των Coldplay.

«Τους άντρες που φοράνε σαγιονάρες στον δρόμο. Τρέξε μακριά» είπε η ηθοποιός στο νέο επεισόδιο του της σειράς Vogue’s Questions.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Ωστόσο δεν σχολίασε τη συνήθεια του πρώην της. Είναι γνωστό ότι ο Κρις Μάρτιν δεν φοράει σαγιονάρες, καθώς του αρέσει να περπατάει ξυπόλητος στον δρόμο. Μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός τον έχει «συλλάβει» ουκ ολίγες φορές στους δρόμους της Καλιφόρνιας χωρίς παπούτσια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Μεταξύ μας, καλύτερα οι σαγιονάρες παρά οι μαύρες πατούσες. Αλλά γούστα είναι αυτά.