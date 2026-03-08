Ρέθυμνο: Γυναίκα κατήγγειλε ότι την ακολουθούσε ένας άνδρας – Την έσωσε η ΟΠΚΕ

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία γυναίκα που κινούνταν βραδινές ώρες στο Ρέθυμνο όταν διαπίστωσε πως κάποιος την ακολουθούσε.

Σύμφωνα με το patris.gr, σε ανάρτησή της στο προσωπικό της προφίλ στα social media εξηγεί τι συνέβη. Όλα έγιναν λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα σε κεντρικό δρόμο στο Ρέθυμνο όταν εκείνη επέστρεφε από βραδινή έξοδο.

Τότε είδε έναν άνδρα φορώντας φούτερ και κουκούλα να της μιλά και στη συνέχεια να την ακολουθεί. Όπως αναφέρει ο δρόμος ήταν σκοτεινός – καθώς δεν λειτουργούσε ο δημόσιος φωτισμός – και έρημος αφού δεν κινούνταν αυτοκίνητα.

Ο άγνωστος άνδρας συνέχισε να την ακολουθεί με εκείνη να έχει τρομάξει. Η ίδια ειδοποιεί το 100 ενώ λίγο πιο πέρα βλέπει ένα αυτοκίνητο της ΟΠΚΕ σταματημένο. Τους πλησιάζει και τους ενημερώνει για τα όσα βίωσε με τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ να την καθησυχάζουν και να αναλαμβάνουν… δράση εντοπίζοντας τον άγνωστο άντρα.

Διαβάστε αναλυτικά την ανάρτησή της:

ΠΡΟΣΟΧΗ Βράδυ. Περίπου 1:40πμ 6/3/2026 στο Ρέθυμνο.

Έφυγα από νυχτερινή έξοδο κ περπατούσα στον εσωτερικό παράδρομο της παραλιακής όπως πάντα με διαδρομή προς τον Άγνωστο Στρατιώτη.Στο άνοιγμα έξω από το Vienna ,στεκόταν ένας άντρας με φούτερ που φορούσε κ την κουκούλα. Τον πρισοερασα και εκείνος μου μίλησε σε σπαστά Ελληνικά “Γεια σου,τι κάνεις;Που πας;”.Ερημιά δεν υπήρχε κανένας κοντά. Συνέχισα να περπατάω χωρις να τον κοιτάξω.Συνεχισε να μιλάει κ καταλαβαίνω ότι με ακολουθεί!Περπατάω προς κεντρικό-παραλία και στην μέση του δρόμου σκεπτόμενη πως αν περνάνε αμάξια θα προστατευτω κάπως. Αμ δε.Ερημια!

Πιάνω το κινητό κ πληκτρολογώ το 100 κάνοντας το βήμα μου πιο γρήγορο, η καρδιά άρχισε να χτυπάει δυνατά. ΦΟΒΟΣ.

Εκείνος σταθερά πίσω μου.Στο ύψος του living room,που ήταν ΚΛΕΙΣΤΟ, βλέπω το αυτοκίνητο των ΟΠΚΕ στο περίπτερο απέξω. Κατευθύνομαι εκεί και μιλάω στους άνδρες τους λέω “Καλησπέρα, κάποιος με ακολουθεί και φοβάμαι να πάω σπίτι μου”.Σημειώνω εδώ ότι στην Γερακαρη ΔΕΝ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ.Αμεσως μου έκαναν ερωτήσεις αν τον βλέπω γιατί δεν τον έβλεπαν.Γυριζω το βλέμμα κ τον βλέπω να με περιμένει στα,σκοτεινα στο δρομάκι του λιβινγκ.Τους λέω είναι εκεί. Με καθησυχασαν και πολύ ευγενικά και προστατευτικα μου είπαν “Πηγαίνετε στο σπίτι σας κυρία μου,αναλαμβάνουν εμείς “.Τους,ευχαρίστησα και είδα πως εκείνος έμπαινε Αρκαδίου για να εξαφανιστεί.Τον έπιασαν πριν πει κύμινο.Σημερα έμαθα ότι ήταν σεσημασμενος…

Θέλω να πω πως 30 χρόνια που βγαίνω Βράδυ κ γυρνάω με τα πόδια σπίτι ήταν η πρώτη φορά στην ζωή μου που φοβήθηκα.

Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τους άνδρες της ΟΠΚΕ για την άμεση ανταπόκριση, ευγένεια και καταστολή του δράστη.

Η κακια στιγμή δεν θέλει πολλή ώρα …

Ο φόβος μου όμως, θα παραμείνει για πολύ καιρό!

Η προστασία του πολίτη χτες είχε μια επιτυχία και είναι πολύ σημαντικό να τους δώσω τα εύσημα.

Προσοχή γιατί η πόλη έχει κινδύνους που δεν φανταζόμαστε!