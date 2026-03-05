Εξαπάτησαν ηλικιωμένη στο Ρέθυμνο – Συνελήφθησαν σε καμπίνα πλοίου με χρυσαφικά και δεκάδες χρυσές λίρες
Άνδρες της Ασφάλειας του λιμεναρχείου Ηρακλείου και του κλιμακίου Ειδικών Αποστολών εντόπισε το ζευγάρι λίγο πριν τον απόπλου του πλοίου
Η συνεργασία μεταξύ αστυνομικών της ΥΑ Ρεθύμνου και των ανδρών του λιμενικού σώματος Ηρακλείου στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία αφού κατάφεραν να τσακώσουν ζευγάρι Πολωνών που είχαν εξαπατήσει Ρεθυμνιώτες και τους είχαν πάρει κοσμήματα και χρυσές λίρες.
Σύμφωνα με το patris.gr η καταγγελία έγινε στην περιοχή του Ρεθύμνου. Ηλικιωμένη γυναίκα έπεσε θύμα τους αφού το ζευγάρι από την Πολωνία κατάφερε να της πάρει 12 χρυσές λίρες, κοσμήματα και ρολόγια.
Οι αστυνομικοί του Ρεθύμνου αξιοποιώντας μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό κατάφεραν να εντοπίσουν τις πινακίδες του οχήματος τους.
Οι δύο Πολωνοί ηλικίας 39 ετών, αμέσως μετά το «χτύπημα» έβγαλαν εισιτήρια με το πλοίο της γραμμής από το Ηράκλειο για Αθήνα.
Άνδρες της Ασφάλειας του λιμεναρχείου Ηρακλείου και του κλιμακίου Ειδικών Αποστολών χωρίς να χάσουν χρόνο, ανέβηκαν στο πλοίο λίγο πριν τον απόπλου του και συνέλαβαν το ζευγάρι στην καμπίνα τους.
Σε έρευνα στις αποσκευές τους βρέθηκαν τα χρυσαφικά και οι χρυσές λίρες.
Οι συλληφθέντες αντί για τον Πειραιά μεταφέρθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην Αστυνομική Δ/νση Ρεθύμνου, ενώ το μεσημέρι της Πέμπτης αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
