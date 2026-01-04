Ρέθυμνο: Ολόκληρο οπλοστάσιο είχαν στην κατοχή τους δύο άντρες – Τι κατασχέθηκε

Συνελήφθησαν χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών επιχειρήσεων Μυλοποτάμου δυο άντρες κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων στο Ρέθυμνο.

Οι αστυνομικοί είχαν συλλέξει πληροφορίες για τη δράση των δύο ανδρών και το Σάββατο πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση από τους αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών επιχειρήσεων Μυλοποτάμου.

Σύμφωνα με το patris.gr, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες, ηλικίας 27 και 33 ετών, σε περιοχή του Δήμου Ανωγείων.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν και κατασχεθήκαν συνολικά :

• -453- γραμμάρια κάνναβης

• Σουγιάς

• -2- συσκευές κινητών τηλεφώνων

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου στις οποίες συμμετείχαν και αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• Πιστόλι με δυο γεμιστήρες

• -69- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

• -199- πυροδοτημένα φυσίγγια (κάλυκες)

• -4 -πιστόλια αερίου με γεμιστήρες

• -20,3- γραμμάρια κάνναβης

• 0,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (μορφή σοκολάτας)

• Βαλίστρα,

• Σπάθα

• ξιφολόγχη πολεμικού όπλου ,

• -2- σιδερογροθιές

• Ζυγαριά

• -19- σπόροι κάνναβης

• -19- μαχαίρια

• Χρηματικό ποσό 1.550 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

Επίσης κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.