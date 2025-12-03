Μίνι οπλοστάσιο βρέθηκε σε σπίτι 54χρονου στο Ηράκλειο – Τι κατασχέθηκε

Ένα μικρό οπλοστάσιο είχε στο σπίτι του ένας 54χρονος στο Ηράκλειο καθώς βρέθηκαν 6 όπλα, 798 φυσίγγια, κάλυκες και ξιφολόγχες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το patris.gr , οι αστυνομικοί μετά από αξιοποίηση πληροφοριών πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης έρευνα στο σπίτι του 54χρονου σε περιοχή του Δήμου Βιάννου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -2- πολεμικά όπλα

• -3- κυνηγετικά όπλα

• Περίστροφο

• -798- φυσίγγια

• -42- κάλυκες

• -6- βολίδες

• -3- ξιφολόγχες

• -11- γεμιστήρες

• Κορμός πολεμικού όπλου

• 2 κάννες πολεμικών όπλων

• Διόπτρα

• Διάφορα εξαρτήματα όπλων

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.