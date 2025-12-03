Μίνι οπλοστάσιο βρέθηκε σε σπίτι 54χρονου στο Ηράκλειο – Τι κατασχέθηκε
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Ένα μικρό οπλοστάσιο είχε στο σπίτι του ένας 54χρονος στο Ηράκλειο καθώς βρέθηκαν 6 όπλα, 798 φυσίγγια, κάλυκες και ξιφολόγχες.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το patris.gr , οι αστυνομικοί μετά από αξιοποίηση πληροφοριών πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης έρευνα στο σπίτι του 54χρονου σε περιοχή του Δήμου Βιάννου.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
• -2- πολεμικά όπλα
• -3- κυνηγετικά όπλα
• Περίστροφο
• -798- φυσίγγια
• -42- κάλυκες
• -6- βολίδες
• -3- ξιφολόγχες
• -11- γεμιστήρες
• Κορμός πολεμικού όπλου
• 2 κάννες πολεμικών όπλων
• Διόπτρα
• Διάφορα εξαρτήματα όπλων
