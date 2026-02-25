Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας 43χρονος στο Ρέθυμνο που κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και πυροτεχνημάτων.

Στην κατοχή και σε χώρους που συνδέονται με τον συλληφθέντα εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, ποσότητα κοκαΐνης σε μορφή «βράχου» βάρους περίπου 480 γραμμαρίων, καθώς και όπλο, πυροκροτητές και 9.000 ευρώ σε μετρητά.

Όπως έγινε γνωστό μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων, αστυνομικοί εντόπισαν χθες (24.02.2026) 43χρονο ημεδαπό σε αγροτική τοποθεσία του Δήμου Ρεθύμνης κατά το χρόνο που απέκρυπτε ποσότητα ναρκωτικών και ακινητοποιήθηκε.

Ακολούθησαν έρευνα στο σπίτι του καθώς και στην πατρική του οικία όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

-482- γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή βράχου

· -6- πυροκροτητές

· -2- ζυγαριές

· Χρηματικό ποσό 9.000 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

· Όπλο με -2- γεμιστήρες

· Κροτίδα

· Φυσίγγιο

· -2- συσκευές κινητών τηλεφώνων

· -5- αναδιπλούμενα μαχαίρια και σπρέι πιπεριού

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.