Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης
Στην κατοχή και σε χώρους που συνδέονται με τον συλληφθέντα στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, ποσότητα κοκαΐνης σε μορφή «βράχου» βάρους περίπου 480 γραμμαρίων, καθώς και όπλο, πυροκροτητές και 9.000 ευρώ σε μετρητά
- Ιστορική γέννηση στην Βρετανία: Πρώτο μωρό από μεταμόσχευση μήτρας νεκρής δότριας
- 26χρονος σκοτώθηκε σε σύγκρουση μηχανών στο Πέραμα
- Πολύνεκρο ναυάγιο στο Ηράκλειο: Στον ανακριτή οι φερόμενοι ως διακινητές – Οι κατηγορίες που τους ασκήθηκαν
- Σοκ στο Χόλιγουντ: Νεκρή στα 42 της η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ
Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας 43χρονος στο Ρέθυμνο που κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και πυροτεχνημάτων.
Στην κατοχή και σε χώρους που συνδέονται με τον συλληφθέντα εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, ποσότητα κοκαΐνης σε μορφή «βράχου» βάρους περίπου 480 γραμμαρίων, καθώς και όπλο, πυροκροτητές και 9.000 ευρώ σε μετρητά.
Όπως έγινε γνωστό μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων, αστυνομικοί εντόπισαν χθες (24.02.2026) 43χρονο ημεδαπό σε αγροτική τοποθεσία του Δήμου Ρεθύμνης κατά το χρόνο που απέκρυπτε ποσότητα ναρκωτικών και ακινητοποιήθηκε.
Ακολούθησαν έρευνα στο σπίτι του καθώς και στην πατρική του οικία όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:
-482- γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή βράχου
· -6- πυροκροτητές
· -2- ζυγαριές
· Χρηματικό ποσό 9.000 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
· Όπλο με -2- γεμιστήρες
· Κροτίδα
· Φυσίγγιο
· -2- συσκευές κινητών τηλεφώνων
· -5- αναδιπλούμενα μαχαίρια και σπρέι πιπεριού
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.
- Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης
- Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του
- Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες
- Το μήνυμα του Κώστα Καραπαπά: «Ο Θρύλος ανήκει στο Champions League»
- Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν
- Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου
- Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη
- Νίκησαν χωρίς τον Αντετοκούνμπο οι Μιλγουόκι Μπακς – Όλα τα αποτελέσματα του NBA
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις