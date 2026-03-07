newspaper
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ
Κόσμος 07 Μαρτίου 2026, 19:46

Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ

Δώδεκα ηγέτες, ορισμένοι από τους οποίους είναι ενθουσιώδεις θιασώτες της εθνικιστικής ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκαν μαζί του στο Μαϊάμι για μια σύνοδο κορυφής που ονομάσθηκε «Ασπίδα της Αμερικής»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
80s: 10+1 σημάδια ότι μεγαλώσατε τότε

80s: 10+1 σημάδια ότι μεγαλώσατε τότε

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε επισήμως το Σάββατο, μαζί με συμμάχους της Λατινικής Αμερικής, έναν «στρατιωτικό συνασπισμό» για την «εξάλειψη» των καρτέλ, αν χρειαστεί και με πυραυλικά πλήγματα, ενώ επανέλαβε επιθετικές δηλώσεις για την Κούβα.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε στη Φλόριντα ότι το νησί, που μαστίζεται από σοβαρή οικονομική και κοινωνική κρίση, «ζει τις τελευταίες ώρες του» και δήλωσε πως «θα το φροντίσει» ο ίδιος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε στην ομιλία του «έναν εντελώς καινούριο συνασπισμό για την εξάλειψη των εγκληματικών καρτέλ που λυμαίνονται την περιοχή μας».

Ακροδεξιά συμμαχία

Δώδεκα ηγέτες, ορισμένοι από τους οποίους είναι ενθουσιώδεις θιασώτες της εθνικιστικής ρητορικής του Αμερικανού προέδρου, συναντήθηκαν μαζί του στο Trump National Doral Golf στο Μαϊάμι γι’ αυτή τη σύνοδο κορυφής, που ονομάσθηκε «Ασπίδα της Αμερικής», μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, και ο αρχηγός του κράτους του Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από την Φλόριντα μετά την ομιλία του για να μεταβεί στην αεροπορική βάση του Ντόβερ, όπου πρόκειται να υποδεχθεί τις σορούς των έξι πρώτων Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Ιράν όπως Βενεζουέλα

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η στρατηγική του Τραμπ στη Λατινική Αμερική, θεωρητικά διαφορετικές, απηχούν εντούτοις η μία την άλλη.

Ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος θέλει να εφαρμόσει στο Ιράν την ίδια μέθοδο που εφάρμοσε στη Βενεζουέλα.

Αφού συνέλαβε τον ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, με μια θεαματική επιχείρηση, η κυβέρνηση Τραμπ, χωρίς να προωθήσει κάποια πολιτική εναλλαγή, αποφάσισε να συναλλαγεί με την πρώην αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, κυρίως σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει επίσης ότι, μετά την επίθεση στο Ιράν, θα στραφεί προς την Κούβα. «Τη στιγμή που επιτελούμε μια ιστορική αλλαγή στη Βενεζουέλα, ανυπομονούμε επίσης να δούμε τη μεγάλη αλλαγή που θα συμβεί σύντομα στην Κούβα», δήλωσε σήμερα.

«Θέλουν να διαπραγματευθούν, διαπραγματεύονται με τον Μάρκο (σ.σ. Ρούμπιο, τον ΥΠΕΞ) και με εμένα τον ίδιο», είπε ακόμα.

«Θέλετε να χρησιμοποιήσουμε πύραυλο;»

Η σημερινή συνάντηση αφορούσε ιδιαίτερα στη μάχη εναντίον του λαθρεμπορίου των ναρκωτικών, έναν «καρκίνο, που δεν θέλουμε να επεκταθεί», σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Εργαζόμαστε μαζί σας για να κάνουμε όλα όσα είναι απαραίτητα. Θα χρησιμοποιήσουμε πυραύλους. Θέλετε να χρησιμοποιήσουμε πύραυλο;», ρώτησε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στο οργανωμένο έγκλημα στην περιοχή.

«Είναι εξαιρετικά ακριβείς. Χοπ, ακριβώς μέσα στο σαλόνι, και είναι το τέλος γι’ αυτό το μέλος του καρτέλ», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ουάσινγκτον διεξάγει ήδη από τον Σεπτέμβριο εντατική εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων εναντίον σκαφών, για τα οποία υποστηρίζει ότι εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό. Τουλάχιστον 150 άνθρωποι έχουν ήδη σκοτωθεί σ’ αυτές τις επιχειρήσεις.

Η Ιρένε Μία, ειδικός του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS), εξηγεί πάντως στο Γαλλικό Πρακτορείο πως, «χωρίς το Μεξικό και τη Βραζιλία, θα είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς τα προβλήματα» που δημιουργούνται από το οργανωμένο έγκλημα.

Ούτε η Μεξικανή πρόεδρος, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ούτε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα, αμφότεροι αριστεροί, συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής. Άλλη αξιοσημείωτη απουσία ήταν αυτή του Κολομβιανού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, επίσης προοδευτικού.

Δόγμα «Ντονρόε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε σήμερα το Μεξικό ως «το επίκεντρο της βίας των καρτέλ».

Η σύνοδος κορυφής που οργάνωσε έχει επίσης στόχο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, να υπογραμμίσει τις αμερικανικές φιλοδοξίες έναντι του Πεκίνου στην ήπειρο, μερικές εβδομάδες πριν από την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα.

Είναι μια εφαρμογή του «δόγματος Ντονρόε», σύμπτυξη του ονόματος του Αμερικανού προέδρου και του επιθέτου του Τζέιμς Μονρόε, ο οποίος, πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, είχε θέσει τη Λατινική Αμερική στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι χώρες που εκπροσωπήθηκαν σήμερα ήταν η Αργεντινή, το Σαλβαδόρ, ο Ισημερινός, η Βολιβία, η Κόστα Ρίκα, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Γουιάνα, η Ονδούρα, ο Παναμάς, η Παραγουάη, η Χιλή και το Τρίνινταντ και Τομπάγκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, για τον οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως θολώνει τα όρια ανάμεσα στις κρατικές υποθέσεις και την προώθηση των ιδιωτικών συμφερόντων του, θα οργανώσει φέτος και τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Είκοσι (G20) στο γήπεδο γκολφ Doral που του ανήκει. Η απόφασή του αυτή έχει επικριθεί έντονα από την αντιπολίτευση, αν και ο Λευκός Οίκος διαβεβαιώνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα έχει κανένα κέρδος απ’ αυτό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Ιράν: Μια εβδομάδα πολέμου και οι κίνδυνοι για ΗΠΑ – Τραμπ πολλαπλασιάζονται

Ιράν: Μια εβδομάδα πολέμου και οι κίνδυνοι για ΗΠΑ – Τραμπ πολλαπλασιάζονται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
80s: 10+1 σημάδια ότι μεγαλώσατε τότε

80s: 10+1 σημάδια ότι μεγαλώσατε τότε

Κόσμος
O Τραμπ απειλεί με επιθέσεις, το Ιράν αποκλιμακώνει

O Τραμπ απειλεί με επιθέσεις, το Ιράν αποκλιμακώνει

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», λέει ο πρόεδρος της χώρας
Πόλεμος στο Ιράν 07.03.26

«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», λέει ο πρόεδρος της χώρας

«Δεν θέλουμε ο πόλεμος να επεκταθεί. Θέλουμε να αρχίσουμε με το να αντιληφθούν οι Ιρανοί ότι δεν βοηθούν τον εαυτό τους επιτιθέμενοι σε ολόκληρη τη γειτονιά τους», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΑΕ

Σύνταξη
Κύπρος: Ήξεραν οι αρχές για την επίθεση στο Ακρωτήρι; – Οι ενδείξεις για πρόσωπα με ύποπτη δράση
Κόσμος 07.03.26

Ήξεραν οι κυπριακές αρχές για την επίθεση στο Ακρωτήρι; - Οι ενδείξεις για πρόσωπα με ύποπτη δράση

Η Κύπρος παραμένει σε συναγερμό μετά την επίθεση με drono στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι. Οι αποκαλύψεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης διαδέχονται η μια την άλλη.

Σύνταξη
Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 07.03.26

Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της για τη διαχείριση των κινδύνων, αλλά και για τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της

Σύνταξη
Απόρρητη έκθεση: Ακόμη και μεγάλης κλίμακας επίθεση δύσκολα θα ρίξει το καθεστώς του Ιράν
Κόσμος 07.03.26

Απόρρητη έκθεση: Ακόμη και μεγάλης κλίμακας επίθεση δύσκολα θα ρίξει το καθεστώς του Ιράν

Τα συμπεράσματα, τα οποία επιβεβαίωσαν στην Washington Post τρία άτομα που γνωρίζουν το περιεχόμενο της έκθεσης, εγείρουν αμφιβολίες για το σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «εκκαθαρίσει» τη δομή εξουσίας του Ιράν και να εγκαταστήσει έναν ηγέτη της δικής του επιλογής.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Κύπρος: Χειροπέδες σε Αζέρο και τη σύντροφό του για κατασκοπεία – Φωτογράφιζαν υποστατικά Ισραηλινών
Κόσμος 07.03.26

Χειροπέδες σε Αζέρο και τη σύντροφό του για κατασκοπεία στην Κύπρο - Φωτογράφιζαν υποστατικά Ισραηλινών

Την ώρα που η Κύπρος έχει βρεθεί στο «μάτι του κυκλώνα» λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι αρχές συνέλαβαν έναν Αζέρο και την σύντροφό του για κατασκοπεία και τρομοκρατία

Σύνταξη
Η Τουρκία στέλνει F16 στα κατεχόμενα της Κύπρου σύμφωνα με τουρκοκυπριακά ΜΜΕ
Πηγές Reuters 07.03.26

Η Τουρκία εξετάζει την αποστολή F16 στα κατεχόμενα της Κύπρου

Ο πόλεμος Ισραήλ-ΗΠΑ στο Ιράν πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η Τουρκία στέλνει πολεμικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου υποστηρίζει δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Γενί Ντουζέν.

Σύνταξη
«Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι», λέει ο Σάντσεθ για την τολμηρή του στάση απέναντι στον Τραμπ
Πόλεμος Ιράν 07.03.26

«Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι», λέει ο Σάντσεθ για την τολμηρή του στάση απέναντι στον Τραμπ

Το τελευταίο διάστημα, η αντιπαράθεση του Πέδρο Σάντσεθ με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο έντονες πολιτικές συγκρούσεις ανάμεσα σε Ευρωπαίο και Αμερικανό ηγέτη

Σύνταξη
Από τον «Ειρηνοποιό» στην «Επιχείρηση Επική Οργή»: Ο δρόμος του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πόλεμο
War-a-Lago 07.03.26

Από τον «Ειρηνοποιό» στην «Επιχείρηση Επική Οργή»: Ο δρόμος του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πόλεμο

Στην πραγματικότητα, η αντίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στις εξωτερικές εμπλοκές και το αφήγημα του «Πρώτα η Αμερική», αποδεικνύονται μία προεκλογική «φούσκα». Και η φούσκα, έσπασε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν
Μόνο η αρχή 07.03.26

Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επεξεργάζεται ένα αίτημα για έκτακτες δαπάνες ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντικατάσταση των πυρομαχικών και του εξοπλισμού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
The Expla-in Project: Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;
Ποιος ; 07.03.26

Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;

Ο Τζέφρι Έπσταϊν απέκτησε πρόσβαση στους ισχυρότερους ανθρώπους του κόσμου. Σε μία σειρά από βίντεο, το Expla-in Project θα ξεδιπλώσει τις πτυχές του σκανδάλου. Σε αυτό το μέρος αναλύουμε το προφίλ του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επίθεση σε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν – «Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο» ξεκινώντας πόλεμο με το Ιράν», λέει ο Τραμπ
Εκρήξεις στην Τεχεράνη 07.03.26 Upd: 19:17

Ο Τραμπ απειλεί με «πολύ σκληρά χτυπήματα» εντός της ημέρας - Επανέρχεται ο Πεζεσκιάν με νέες δηλώσεις για τα αραβικά κράτη

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα Ισραήλ και ΗΠΑ αύξησαν την ένταση των βομβαρδισμών τους στο Ιράν - Ο Τραμπ ζητά παράδοση άνευ όρων και εγκλωβίζεται στη Μέση Ανατολή - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη, Αλεξάνδρα Τάνκα
ΗΠΑ: Ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι έπληξαν το Μίσιγκαν – Tουλάχιστον 4 νεκροί
Στις ΗΠΑ 07.03.26

Ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι έπληξαν το Μίσιγκαν - Τουλάχιστον 4 νεκροί (βίντεο)

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που ένας από τους ανεμοστρόβιλους ισοπέδωνε σπίτια στο Μίσιγκαν, με τα κομμάτια από τις στέγες να εκτοξεύονται στον αέρα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 07.03.26

LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι

LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέξαμ – Τσέλσι για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες
InTalks 07.03.26

Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες

Ο Δημήτρης Γόντικας αναφερόμενος στην προσπάθεια να αποσιωπηθεί η πολιτική ταυτότητα των 200 της Καισαριανής λέει πως «αν μπορούσαν θα τους υποχρέωναν και νεκρούς να αποκηρύξουν τις ιδέες τους».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα
Ταμείο Ανάκαμψης 07.03.26

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα

Οι καταγγελίες για αδιαφανείς συμβάσεις της ΔΥΠΑ σε προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έφτασαν στη Βουλή. Οξείες αντιδράσεις με αφορμή τη συνέντευξη της διοικήτριας της ΔΥΠΑ στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ
Ποδόσφαιρο 07.03.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ για την 27η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Άρης – Ατρόμητος 0-0: Δυο χαμένα πέναλτι οι «κίτρινοι» και 11η ισοπαλία στη Super League
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Άρης – Ατρόμητος 0-0: Δυο χαμένα πέναλτι οι «κίτρινοι» και 11η ισοπαλία στη Super League

Αυτά δεν γίνονται. Ο Άρης των 10 παικτών από το 40′ (αποβλήθηκε ο Γκαρέ) πέταξε σωρεία ευκαιριών για να σκοράρει (ανάμεσα τους και δύο χαμένα πέναλτι με Ράτσιτς και Μορόν) κι έτσι έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;
Μόλις 16 ετών 07.03.26

Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός Κέιτι Λενγκ δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να γυρίσει πίσω στην εποχή που συμμετείχε στο «Χάρι Πότερ» καθώς ως έφηβη δεν είχε γνωρίσει ακόμη τον ευατό της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Bundesliga: Χορταστική ισοπαλία ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Λεβερκούζεν (3-3) – Πάει για Champions League η Χόφενχαϊμ (2-4)
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Χορταστική ισοπαλία ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Λεβερκούζεν (3-3) – Πάει για Champions League η Χόφενχαϊμ (2-4)

Η Λεβερκούζεν βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, το γύρισε αλλά στο τέλος η Φράιμπουργκ πήρε τον βαθμό (3-3) στην έδρα της – Τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Bundesliga.

Σύνταξη
«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», λέει ο πρόεδρος της χώρας
Πόλεμος στο Ιράν 07.03.26

«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», λέει ο πρόεδρος της χώρας

«Δεν θέλουμε ο πόλεμος να επεκταθεί. Θέλουμε να αρχίσουμε με το να αντιληφθούν οι Ιρανοί ότι δεν βοηθούν τον εαυτό τους επιτιθέμενοι σε ολόκληρη τη γειτονιά τους», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΑΕ

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Πανιώνιος 20-5: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»
Άλλα Αθλήματα 07.03.26

Ολυμπιακός – Πανιώνιος 20-5: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις εγχώριες υποχρεώσεις του και ταυτόχρονα στις νίκες, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση του Πανιωνίου (20-5) για την 2η αγωνιστική της Β’ φάσης του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
«Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
inTickets 07.03.26

«Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστεί σε παγκόσμια πρεμιέρα το «Tell Me / Πες μου» του Νίκου Μεγγρέλη, μια βαθιά προσωπική ταινία για τη μνήμη, την απώλεια και το τραύμα των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης που εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση και δεν αποτελεί στόχο επιθέσεων
Μέση Ανατολή 07.03.26

Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση και δεν αποτελεί στόχο επιθέσεων

Την πρώτη Σύνοδο του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος Κύπρου - Ελλάδας, χαιρέτησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έκανε λόγο για «μια ιδιαίτερα ξεχωριστή συγκυρία»

Σύνταξη
Πλώρη για «πρωτάθλημα» βάζει ο Τσίπρας με νέο σταθμό την Κοζάνη, εν μέσω ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή
Πολιτική Γραμματεία 07.03.26 Upd: 19:19

Πλώρη για «πρωτάθλημα» βάζει ο Τσίπρας με νέο σταθμό την Κοζάνη, εν μέσω ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας. Το «ραντεβού με την ιστορία» που «δεν πρέπει να πας ούτε νωρίς ούτε αργά» και η «επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης». Παρέμβαση για Μέση Ανατολή, Κύπρο και ενέργεια.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Κύπρος: Ήξεραν οι αρχές για την επίθεση στο Ακρωτήρι; – Οι ενδείξεις για πρόσωπα με ύποπτη δράση
Κόσμος 07.03.26

Ήξεραν οι κυπριακές αρχές για την επίθεση στο Ακρωτήρι; - Οι ενδείξεις για πρόσωπα με ύποπτη δράση

Η Κύπρος παραμένει σε συναγερμό μετά την επίθεση με drono στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι. Οι αποκαλύψεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης διαδέχονται η μια την άλλη.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet
Super League 07.03.26

LIVE: ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

LIVE: ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Καλαμάτα 0-1: «Πέρασε» από τη Νέα Σμύρνη η «Μαύρη Θύελλα»… κι έφυγε για Super League!
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Πανιώνιος – Καλαμάτα 0-1: «Πέρασε» από τη Νέα Σμύρνη η «Μαύρη Θύελλα»… κι έφυγε για Super League!

Η Καλαμάτα έφυγε με το «διπλό» (0-1) από τη Νέα Σμύρνη και από εκεί απευθείας για τα… σαλόνια της Super League, 26 χρόνια μετά την τελευταία της φορά στη μεγάλη κατηγορία.

Σύνταξη
Πόλεμος σαν videogame: Τα βίντεο του Λευκού Οίκου για το Ιράν και η «Επιχείρηση Αντιπερισπασμού αρχείων Έπσταϊν»
«Τhe American Way» 07.03.26

Πόλεμος σαν videogame: Τα βίντεο του Λευκού Οίκου για το Ιράν και η «Επιχείρηση Αντιπερισπασμού αρχείων Έπσταϊν»

Βίντεο του Λευκού Οίκου με σκηνές από videogames, ταινίες δράσης και πραγματικά πλήγματα στο Ιράν προκαλούν αντιδράσεις, με επικριτές να μιλούν για «Επιχείρηση Αντιπερισπασμού Έπσταϊν»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Έλληνες του Ιράν στη δίνη του πολέμου – «Αν είμαι ζωντανός θα ξαναπάρω»
Αγωνία 07.03.26

Οι Έλληνες του Ιράν στη δίνη του πολέμου – «Αν είμαι ζωντανός θα ξαναπάρω»

Μια εβδομάδα από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ - Ισραήλ και η Μέση Ανατολή «φλέγεται». 100 Έλληνες υπολογίζεται πως ζουν σήμερα στο Ιράν. Χωρίς internet και με περιορισμένη δυνατότητα επικοινωνιών, όμως αρνούνται να φύγουν.

Σύνταξη
Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 07.03.26

Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της για τη διαχείριση των κινδύνων, αλλά και για τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της

Σύνταξη
Πάτρα: Βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και γυμνές φωτογραφίες με τα εγγόνια του είχε ο γιατρός που συνελήφθη
Πάτρα 07.03.26

Βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και γυμνές φωτογραφίες με τα εγγόνια του είχε ο γιατρός που συνελήφθη

Σοκάρουν τα ευρήματα στην κατοχή του γνωστού συνταξιούχου γυναικολόγου στην Πάτρα που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Απόρρητο