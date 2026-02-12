Ο Τραμπ συγκαλεί σύνοδο στο Μαϊάμι με αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής
Ο Τραμπ συγκαλεί σύνοδο με αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι, και μέχρι στιγμής έχουν προσκληθεί πρόεδροι που διατηρούν καλές σχέσεις με τον ρεπουμπλικάνο.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να υποδεχθεί αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής σε σύνοδο που σκοπεύει να διεξαχθεί στο Μαϊάμι, στην πολιτεία Φλόριντα, το Σάββατο 7η Μαρτίου, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χθες Τετάρτη (στη φωτογραφία του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).
Η πηγή αυτή δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη σύνοδο, στην οποία προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν ιδίως οι πρόεδροι της Αργεντινής, της Παραγουάης, της Βολιβίας, του Σαλβαδόρ, του Ισημερινού και της Ονδούρας. Ολοι τους έχουν μάλλον καλές σχέσεις με τον ρεπουμπλικάνο.
Το διπλωματικό ραντεβού οργανώνεται δυο μήνες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα την 3η Ιανουαρίου με αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, αν μη τι άλλο επίδειξη δύναμης της Ουάσιγκτον.
Η σύνοδος αναμένεται να έχει στο επίκεντρο τη μείωση της επιρροής της Κίνας στην ήπειρο, κατά δημοσιεύματα του Τύπου της Αργεντινής.
Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και αυτός του Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε θεωρείται πως είναι οι πιο στενοί σύμμαχοι του Ντόναλντ Τραμπ στη Λατινική Αμερική.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και δεν είναι ξεκάθαρο αν θα προσκληθούν και άλλοι ηγέτες ή όχι.
«Δόγμα Ντονρό»
Οι ηγέτες της Βραζιλίας, της Κολομβίας και του Μεξικού, που τοποθετούνται στην αριστερά, έχουν πιο περίπλοκες σχέσεις με τον αμερικανό πρόεδρο.
Ο ρεπουμπλικάνος, που άλλοτε αρεσκόταν να κατακεραυνώνει τον επεμβατισμό των ΗΠΑ στο εξωτερικό, άλλαξε πορεία: το τρέχον διάστημα δηλώνει πως εφαρμόζει το «δόγμα Ντονρό», λογοπαίγνιο με το δικό του μικρό όνομα και το επώνυμο του αμερικανού προέδρου Τζέιμς Μονρό, που διεμήνυε εν έτει 1823 ότι η Λατινική Αμερική ήταν η «πίσω αυλή» των ΗΠΑ, πως αποτελούσε μέρος της σφαίρας επιρροής της.
