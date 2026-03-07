Το εντυπωσιακό γκολ του Μασούρα κόντρα στην Αλ Χαζέμ (vid)

Με πρωταγωνιστές τους Κώστα Φορτούνη και Γιώργο Μασούρα η Αλ Καλίτζ επικράτησε της Αλ Χαζέμ με 2-1, για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Οι δύο Ελληνες σκόραραν και οδήγησαν την ομάδα τους σε μια ακόμα νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, με το highlight της αναμέτρησης να είναι το εντυπωσιακό πλασέ του Γιώργου Μασούρα, με το οποίο η Αλ Καλίτζ πήρε τη νίκη.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός σήκωσε το κεφάλι του, κοίταξε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και με φαλτσαριστό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας, για το 2-1 της ομάδας του.

Δείτε το γκολ

🔥 TOP BINS! Giorgos Masouras with a stunning curling effort to win Al Khaleej the game against Al Hazem ⚽🇬🇷 pic.twitter.com/sSYCxwftoi — Hellas Football (@HellasFooty) March 7, 2026

Ένα εντυπωσιακό γκολ από τον Μασούρα, με τους φιλάθλους, τους συμπαίκτες του και τον πάγκο της ομάδας, στην οποία είναι προπονητής ο Γιώργος Δώνης, να πανηγυρίζουν όλοι μαζί το υπέροχο τέρμα που πέτυχε ο διεθνής άσος.

Αυτό ήταν το 11ο γκολ στη φετινή σεζόν σε 26 παιχνίδια με την Αλ Καλίτζ για τον Γιώργο Μασούρα, ο οποίος επίσης έχει 2 ασίστ, με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό να είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του.

Υπενθυμίζουμε ότι στην Αλ Καλίτζ αγωνίζεται επίσης ο Δημήτρης Κουρμπέλης.