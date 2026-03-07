Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Τι θα γίνει στην Ελλάδα
Η Μέση Ανατολή φλέγεται • Οι ανησυχίες, οι προβλέψεις και οι επιπτώσεις για την άμυνα και τη διπλωματία, την ενέργεια, την ασφάλεια, το Προσφυγικό, τη ναυτιλία, τον τουρισμό
- Δυστύχημα ο θάνατος του 15χρονου μαθητή από την Γαλλία στην Ομόνοια - Μαρτυρίες συμμαθητών του
- «Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»
- Επείγουσα εγκύκλιος – «Καμπανάκι» για τοξικό φυτό στις αυλές των σχολείων
- Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου - Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»
Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
Η Μέση Ανατολή φλέγεται
Τι θα γίνει στην Ελλάδα
• Οι ανησυχίες, οι προβλέψεις και οι επιπτώσεις για
1. την άμυνα και τη διπλωματία 2. την ενέργεια 3. την ασφάλεια 4. το Προσφυγικό 5. τη ναυτιλία 6. τον τουρισμό
Οι 10 παράμετροι που θα κρίνουν τη διάρκεια του πολέμου
• Η μεταμόρφωση του Τραμπ • Ο ρόλος της Ευρώπης
• Η αμηχανία της Αγκυρας και τι φοβάται η Κατεχάκη
8 Μαρτίου
Ημέρα της Γυναίκας
Το «δεύτερο φύλο» σε πέντε θρησκείες
Κώστας Μπακογιάννης
Γεύμα με «ΤΑ ΝΕΑ»
Εχω εκκρεμότητες στον δήμο Αθηναίων
Μπάρμπαρα Μάσινγκ
Η διευθύντρια της Deutsche Welle στα «ΝΕΑ»
Γιατί το ελληνικό πρόγραμμα κλείνει
Το καλεντάρι του 2026
Ο πόλεμος, απειλή και για τη Formula 1
- Ισημερινός: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν «ναρκοτρομοκράτες» και στα σύνορα με την Κολομβία
- Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις
- Ιράν: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος που είχε στόχο ορμητήριο των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία
- Μέση Ανατολή: Αύξηση κατά 20% στις τιμές των καυσίμων ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Πακιστάν
- Ιράν: «Εχουν σκοτωθεί 180 παιδιά από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ» ανάμεσα σε «τουλάχιστον 1.332 αμάχους»
- Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προκαλούν τον Τραμπ – «Περιμένουμε» τα πολεμικά σας στα Στενά του Ορμούζ
