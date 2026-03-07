Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε το πρωί του Σαββάτου (7/3) ένας αναβάτης μηχανής στην οδό Πειραιώς.

Ο 31χρονος έχασε τη ζωή του όταν, περίπου στις 7:45, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ανετράπη η μηχανή την οποία οδηγούσε.

Έντεκα νεκροί στην Αττική τον Φεβρουάριο

Σημειώνεται ότι τον περασμένο μήνα 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισάριθμα τροχαία στην Αττική.

Συνολικά, τον Φεβρουάριο του 2026 στην Αττική σημειώθηκαν άλλα 366 τροχαία (5 σοβαρά, 361 ελαφρά) με 416 τραυματίες (5 σοβαρά, 411).

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ και η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παραβάσεις

Την ίδια ώρα, επίσης τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 33.749 παραβάσεις, από τις οποίες 198 σε βαθμό πλημμελήματος.