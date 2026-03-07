newspaper
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Πειραιώς: Νεκρός 31χρονος αναβάτης μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα
Ελλάδα 07 Μαρτίου 2026, 10:43

Πειραιώς: Νεκρός 31χρονος αναβάτης μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα

Ο 31χρονος έχασε τη ζωή του όταν ανετράπη η μηχανή που οδηγούσε

Σύνταξη
Έχετε το δικό σας στέκι; Η επιστήμη λέει ότι κάνει καλό στην ψυχική υγεία

Έχετε το δικό σας στέκι; Η επιστήμη λέει ότι κάνει καλό στην ψυχική υγεία

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε το πρωί του Σαββάτου (7/3) ένας αναβάτης μηχανής στην οδό Πειραιώς.

Ο 31χρονος έχασε τη ζωή του όταν, περίπου στις 7:45, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ανετράπη η μηχανή την οποία οδηγούσε.

Έντεκα νεκροί στην Αττική τον Φεβρουάριο

Σημειώνεται ότι τον περασμένο μήνα 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισάριθμα τροχαία στην Αττική.

Συνολικά, τον Φεβρουάριο του 2026 στην Αττική σημειώθηκαν άλλα 366 τροχαία (5 σοβαρά, 361 ελαφρά) με 416 τραυματίες (5 σοβαρά, 411).

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ και η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παραβάσεις

Την ίδια ώρα, επίσης τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 33.749 παραβάσεις, από τις οποίες 198 σε βαθμό πλημμελήματος.

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Προβλέψεις σοκ – Μια ανάσα από τα 100 δολ.

Πετρέλαιο: Προβλέψεις σοκ – Μια ανάσα από τα 100 δολ.

Κόσμος
ΗΠΑ και Ισραήλ στόχευσαν πάνω από 6.600 πολιτικές υποδομές στο Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ στόχευσαν πάνω από 6.600 πολιτικές υποδομές στο Ιράν

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
