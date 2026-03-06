Λουτράκι: Νεκρός 20χρονος σε τροχαίο με μοτοσυκλέτες – Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες
Δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν μετωπικά στον Γερμανικό δρόμο στο Λουτράκι με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα ο 20χρονος
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Λουτράκι και συγκεκριμένα στη διασταύρωση του γερμανικού δρόμου προς την κατασκήνωση, όταν δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το loutrakiblog.gr, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος ο οδηγός του ενός δικύκλου.
Δύο τραυματίες
Ο 20χρονος οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο συνομήλικος συνεπιβάτης του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε και η 60χρονη οδηγός του δεύτερου δικύκλου, η οποία επίσης τραυματίστηκε από τη σύγκρουση.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Αστυνομία.
