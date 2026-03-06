Λάρισα: Καραμπόλα με τρία ΙΧ και ένα περιπολικό – Τρεις τραυματίες

Τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Νεάπολη στη Λάρισα.

Περιπολικό της αστυνομίας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με τρία οχήματα κοντά στη Δημοτική Πινακοθήκη.

Το σημείο έσπευσε ασθενοφόρο

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ένας άνδρας που μεταφέρονταν στην Αστυνομική Διεύθυνση και μία γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά των τραυματιών.