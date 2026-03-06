Πέτρος Γαϊτάνος: «Όλοι μια παρέα με τραγούδια που αγαπήσαμε» στο Stage 7

Ο Πέτρος Γαϊτάνος συνεχίζει τις εμφανίσεις του στον ίδιο ζεστό χώρο της μουσικής σκηνής Stage 7 θυμίζοντας σε όλους μας πως η ζωή μας κύκλους κάνει χωρίς τίποτα να χάνεται, ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν να κυλούν σε «Λάθος Εποχή» .

Επίκαιρο όσο ποτέ αυτό το τραγούδι που ανέβασε τον γνωστό τραγουδιστή στην κορυφή της καριέρας του και τον σύστησε στον κόσμο.

Πέτρος Γαϊτάνος: Μαζί με ορχήστρα που αποτελείται από 4 εξαιρετικούς σολίστες μουσικούς

Και αγαπημένους καλεσμένους, ο Πέτρος Γαϊτάνος επανήλθε μετά από πολύ καιρό με εμφανίσεις ερμηνεύοντας επιλογές από αγαπημένα τραγούδια Ελλήνων συνθετών.

Ερωτικές μπαλάντες, λαϊκά, ρεμπέτικα, παρέα με τα τραγούδια που αγαπήθηκαν με τη φωνή του όλα αυτά τα χρόνια από τις συνεργασίες του με τους: Σταμάτη Σπανουδάκη, Μίκη Θεοδωράκη, Παντελή Θαλασσινό, Γιάννη Σπανό, Γιάννη Μαρκόπουλο, Γιώργο Χατζηνάσιο κ.α.

Ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει το πρόγραμμα με τον μοναδικό διαδραστικό του τρόπο, δημιουργώντας όπως συνηθίζει μια μεγάλη παρέα με τον κόσμο που θα ταξιδέψει για δυόμιση ώρες μαζί του με κάποια από τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από τη μοναδική του ερμηνεία που τόσο αγαπάει το κοινό του σταθερά, δυνατά και διαχρονικά.

Την ορχήστρα πλαισιώνουν οι εξαιρετικοί σολίστες μουσικοί

Παντελής Γούσας , πιάνο και επιμέλεια ορχήστρας

Δημήτρης Δημητριάδης , κιθάρα

Χρήστος Παπασπύρος , μπουζούκι

Δημήτρης Πρέκκας , μπουζούκι

Συμεών Καραγιάννης , κλαρίνο

Στα φωνητικά Μαριλένα Καρρά & Σταυρούλα Πράσινου

Πληροφορίες

Stage 7: Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο

Έναρξη 22:00

Είσοδος 15:00 €

Προπώληση στο inTickets.