Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Δείτε τα ονόματα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Δείτε ποια ονόματα έχουν τη γιορτή τους σήμερα και ποιον άγιο τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Τα ονόματα που έχουν γιορτή σήμερα είναι:

Ησύχιος

Ησύχης

Ησυχία

Αν έχετε κάποιον γνωστό με αυτά τα ονόματα, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε χρόνια πολλά.

Όσιος Ησύχιος ο Θαυματουργός

Ο Όσιος Ησύχιος καταγόταν από την αρχαία πόλη Άνδραπα της Γαλατίας (γνωστή και ως Άνδράκινα ή Νέα Κλαυδιούπολη). Από νεαρή ηλικία επέλεξε τη μοναχική ζωή και εγκατέλειψε την πατρίδα του αναζητώντας την ησυχία και την πνευματική άσκηση.

Εγκαταστάθηκε σε ερημική περιοχή κοντά στη θάλασσα, στις πλαγιές του όρους Μαΐωνος, όπου κατασκεύασε ένα μικρό κελί και ζούσε καλλιεργώντας τη γη γύρω του. Αργότερα κατέβηκε στους πρόποδες του βουνού, όπου βρήκε πηγή νερού και έκτισε ναό αφιερωμένο στον Απόστολο Ανδρέα.

Η ζωή του χαρακτηριζόταν από αυστηρή άσκηση και βαθιά πίστη, ενώ σύμφωνα με την παράδοση ο Θεός του χάρισε το χάρισμα της θαυματουργίας.

Ο Όσιος Ησύχιος κοιμήθηκε σε βαθιά γεράματα και ενταφιάστηκε στον ναό που ο ίδιος είχε ανεγείρει. Το 781 μ.Χ. το ιερό λείψανό του μεταφέρθηκε στην Αμάσεια από τον επίσκοπο Θεοφύλακτο. Η μνήμη του τιμάται επίσης και στις 10 Μαΐου.

Τι άλλο τιμάται στις 6 Μαρτίου

Σήμερα τιμώνται επίσης: