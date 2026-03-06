newspaper
Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Δείτε τα ονόματα
Ελλάδα 06 Μαρτίου 2026, 00:01

Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Δείτε τα ονόματα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Μαρτίου; Δείτε τα ονόματα που έχουν γιορτή και μάθετε την ιστορία του Όσιου Ησύχιου του Θαυματουργού.

Μαρίνα Κουτσούμπα
ΕπιμέλειαΜαρίνα Κουτσούμπα
A
A
Vita.gr
Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Spotlight

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Δείτε ποια ονόματα έχουν τη γιορτή τους σήμερα και ποιον άγιο τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Τα ονόματα που έχουν γιορτή σήμερα είναι:

  • Ησύχιος
  • Ησύχης
  • Ησυχία

Αν έχετε κάποιον γνωστό με αυτά τα ονόματα, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε χρόνια πολλά.

Όσιος Ησύχιος ο Θαυματουργός

Ο Όσιος Ησύχιος καταγόταν από την αρχαία πόλη Άνδραπα της Γαλατίας (γνωστή και ως Άνδράκινα ή Νέα Κλαυδιούπολη). Από νεαρή ηλικία επέλεξε τη μοναχική ζωή και εγκατέλειψε την πατρίδα του αναζητώντας την ησυχία και την πνευματική άσκηση.

Εγκαταστάθηκε σε ερημική περιοχή κοντά στη θάλασσα, στις πλαγιές του όρους Μαΐωνος, όπου κατασκεύασε ένα μικρό κελί και ζούσε καλλιεργώντας τη γη γύρω του. Αργότερα κατέβηκε στους πρόποδες του βουνού, όπου βρήκε πηγή νερού και έκτισε ναό αφιερωμένο στον Απόστολο Ανδρέα.

Η ζωή του χαρακτηριζόταν από αυστηρή άσκηση και βαθιά πίστη, ενώ σύμφωνα με την παράδοση ο Θεός του χάρισε το χάρισμα της θαυματουργίας.

Ο Όσιος Ησύχιος κοιμήθηκε σε βαθιά γεράματα και ενταφιάστηκε στον ναό που ο ίδιος είχε ανεγείρει. Το 781 μ.Χ. το ιερό λείψανό του μεταφέρθηκε στην Αμάσεια από τον επίσκοπο Θεοφύλακτο. Η μνήμη του τιμάται επίσης και στις 10 Μαΐου.

Τι άλλο τιμάται στις 6 Μαρτίου

Σήμερα τιμώνται επίσης:

  • οι 42 Μάρτυρες του Αμορίου
  • η Εύρεση του Τιμίου Σταυρού και των Τιμίων Ήλων από την Αγία Ελένη

Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα
Σημαντική απώλεια 05.03.26

Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα

Ο Άλκης Ρήγος (1946-2026) είχε σημαντικό επιστημονικό έργο, μεγάλη συνδικαλιστική δράση στην υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου και ενεργή παρέμβαση στα τεκταινόμενα της ελληνικής Αριστεράς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Έφυγε από τη ζωή ο Άλκης Ρήγος
Σε ηλικία 80 ετών 05.03.26

Έφυγε από τη ζωή ο Άλκης Ρήγος

Απεβίωσε ο Άλκης Ρήγος, ένας άνθρωπος της διανόησης και της κοινωνικής δράσης, με έντονη πολιτική παρουσία στον χώρο της αριστεράς

Σύνταξη
Κατερίνη: 17χρονος διακινούσε πλαστά χαρτονομίσματα – Ανέβαζε βίντεο κάνοντας αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες – κλώνους
Κατερίνη 05.03.26

17χρονος ανέβαζε βίντεο στα social media με πλαστά χαρτονομίσματα - Έκανε και αναλήψεις με κάρτες - κλώνους από ATM

Σε έρευνες που έγιναν που έγιναν στο σπίτι του στην Κατερίνη εντοπίστηκαν κρυμμένα στο ψυγείο και σε επιτραπέζιο παιχνίδι πάνω από 32.000 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα

Σύνταξη
Μοναδικό ντοκουμέντο της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής η συλλογή Χόιερ – Η προπαγάνδα των Ναζί
Ελλάδα 05.03.26

Μοναδικό ντοκουμέντο της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής η συλλογή Χόιερ – Η προπαγάνδα των Ναζί

Πέραν των φωτογραφιών της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής στο άλμπουμ υπάρχουν και φωτογραφίες από την καθημερινότητα του τάγματος των Ναζί στο οποίο συμμετείχε ο Χόιερ, ο οποίος φωτογράφιζε την εκτέλεση με τον ίδιο τρόπο που φωτογράφιζε ένα μπάνιο στη θάλασσα, όπως παρατηρούν οι ειδικοί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χανιά: Σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 05.03.26

Χανιά: Σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις

Δύο νεαροί ενεργούσαν υπό τις εντολές έγκλειστου στις φυλακές διακινώντας ναρκωτικά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών - Βρέθηκαν φωτογραφίες από τα σπίτια αστυνομικών και είχαν προμηθευτεί υλικά για εμπρηστικούς μηχανισμούς

Σύνταξη
«Κοιτάζοντας κατάματα τον θάνατο» – Οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα
Ελλάδα 05.03.26

«Κοιτάζοντας κατάματα τον θάνατο» – Οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα

Συγκλονιστικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 - Το ιστορικό αυτό υλικό πέρασε στην κατοχή του ελληνικού κράτους

Σύνταξη
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα
Ελλάδα 05.03.26

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα

Από το 2014 δεν προβλέπεται διοικητικός έλεγχος στα μισθώτρια των εκτάσεων που υπέβαλαν οι εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη
Απάτη crypto 05.03.26

Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη

Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττική και της Κρήτη για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης - Η δομή και η ιεραρχία της οργάνωσης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»
Ξεκαθάρισμα 05.03.26

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου Γουίλιαμ είναι αποφασισμένος να «ξεκαθαρίσει» την κατάσταση με τον θείο του πριν τη δική του στέψη

Σύνταξη
Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους
Euroleague 05.03.26

Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους

Και το σερί… καλά κρατεί για την Φενερμπαχτσέ, με τον Χόρτον-Τάκερ να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη της τούρκικης ομάδας απέναντι στην Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Σύνταξη
Ο Λανουά που δεν τηρεί τα προσχήματα με τους Φωτιά, Βεργέτη και το άρωμα πρόκλησης
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Ο Λανουά που δεν τηρεί τα προσχήματα με τους Φωτιά, Βεργέτη και το άρωμα πρόκλησης

Η στάση του Λανουά και της ΚΕΔ δείχνει ότι συμφωνούν με το πέναλτι-φάντασμα υπέρ του ΠΑΟΚ καθώς δεν πρόκειται να ακουστούν… καμπάνες. Φωτιάς, Βεργέτης παραμένουν στους ορισμούς του Σαββατοκύριακου

Βάιος Μπαλάφας
Η Νέα Αριστερά για τον Άλκη Ρήγο: Σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα
Αριστερά 05.03.26

Η Νέα Αριστερά για τον Άλκη Ρήγο: Σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα

Ο Άλκης Ρήγος, επισημαίνει η Νέα Αριστερά, υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ να συμμετέχει, να συζητά, να αγωνιά. Και όλα αυτά με μία σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα.

Σύνταξη
Αναφορές για επίθεση με drones στο Ντουμπάι
Μέση Ανατολή 05.03.26

Αναφορές για επίθεση με drones στο Ντουμπάι

Διαρκείς συναγερμοί ασφαλείας στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και τη Σάρτζα, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι αντιμέτωπα με επιθέσεις που εξαπολύει το Ιράν,

Σύνταξη
Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)
Μπάσκετ 05.03.26

Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)

Μαλλιά κουβάρια έγιναν οι παίκτες στο παιχνίδι των Σάουθ Αλαμπάμα με την ομάδα της Κόσταλ Καρολάινα γυναικών στην Πενσακόλα της Φλόριντα, με αποκορύφωμα ότι μια διαιτητής έχασε τις αισθήσεις της

Σύνταξη
Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα
Νέο σκάνδαλο 05.03.26

Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα

Την ώρα που ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσιάζει τα Meta Ray-Ban ως το μέλλον της επικοινωνίας, εκατοντάδες «αναλυτές δεδομένων» στην άλλη πλευρά του κόσμου παρακολουθούν και αποθηκεύουν τις ιδιωτικές στιγμές όλων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι υποχρέωσαν τον αεροπλανοφόρο να απομακρυνθεί «περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή».

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας
Ποδόσφαιρο 05.03.26

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο
Expla-in 05.03.26

Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο

Τι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της συλλογής Χόιερ μέρος της οποίας είναι οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής - Τι δείχνει για την προπαγάνδα των ναζί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;
Όχι ό,τι ο Τραμπ 05.03.26

Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;

Όταν ο Τραμπ επέκρινε τον Στάρμερ ότι απέτυχε να υποστηρίξει τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, το έκανε με μια ειρωνική σύγκριση: «Δεν έχουμε να κάνουμε και με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ!» - Ας υποθέσουμε, λοιπόν, τις ενέργειες του ιστορικού Βρετανού ηγέτη αν ήταν ακόμα εδώ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»
Κόσμος 05.03.26

Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»

Για ακόμα μια φορά, η οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ, γνωστοί και ως Χούθι, η ντε φάκτο κυβέρνηση της Υεμένης δηλώνει έτοιμη να μπει στον πόλεμο, αυτή την φορά στο πλευρό του Ιράν και του Λιβάνου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου
Κόσμος 05.03.26

Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου

Τα δημόσια νοσοκομεία είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν άμεσα το απόρρητο σχέδιο διαχείρισης πολεμικών καταστάσεων, εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Πάμπο Χαριλάου.

Σύνταξη
Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση
Κόσμος 05.03.26

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση

Το 2013, η Ισλανδία αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως, και οι πρόσφατες απειλές Τραμπ αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 05.03.26

Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να πάρει τον έλεγχο περιοχών όπου δραστηριοποιούνταν η Χεζμπολάχ. Επίσης, στέλνει βοήθεια για τους πολίτες που εκτοπίστηκαν λόγω ισραηλινών επιθέσεων.

Σύνταξη
