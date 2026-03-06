Ο Γιώργος Σαμπάνης μίλησε για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη
«Δεν ξέρω αν θα έχει υλικό μου στις καινούργιες του δουλειές, τις επαγγελματικές», είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Σαμπάνης μιλώντας για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη
Την απομάκρυνση που υπάρχει πλέον στη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη αποκάλυψε ο Γιώργος Σαμπάνης, επισημαίνοντας ότι οι δυο τους έχουν χαθεί εδώ και καιρό και δεν διατηρούν επαφή, όπως συνέβαινε παλαιότερα.
Ο Γιώργος Σαμπάνης μίλησε στο vidcast Daily Κους Κους, με σχετικό απόσπασμα της συνέντευξης να προβάλλεται την Παρασκευή 6 Μαρτίου στην εκπομπή Happy Day.
Στη συζήτηση, ο Γιώργος Σαμπάνης αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας ότι εδώ και αρκετό καιρό οι δυο τους έχουν απομακρυνθεί και δεν διατηρούν πλέον επικοινωνία. Παράλληλα, σημείωσε πως δεν γνωρίζει αν ο συνάδελφός του εξακολουθεί να τραγουδά δικά του τραγούδια στις εμφανίσεις του.
Τι δήλωσε ο Γιώργος Σαμπάνης για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη
«Είναι καιρός τώρα που δεν είμαι κοντά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω αν θα έχει υλικό μου στις καινούργιες του δουλειές, τις επαγγελματικές. Αυτά που λένε και γίνονται, αλλά και το αν τον αγαπάει ο κόσμος, δεν τα γνωρίζω γιατί σε προσωπικό επίπεδο έχουμε χαθεί τελείως», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Σαμπάνης για τη σχέση του με τον τραγουδιστή.
