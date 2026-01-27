magazin
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιώργος Σαμπάνης: μιλά απευθείας στην καρδιά με το νέο τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες»
Music Stage 27 Ιανουαρίου 2026, 15:18

Γιώργος Σαμπάνης: μιλά απευθείας στην καρδιά με το νέο τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες»

Το «Δε Μ’ Αγαπούσες», που έχει ήδη «μαγέψει» τα social media και τις ραδιοφωνικές συχνότητες, έχει εξ’ ολοκλήρου τη δημιουργική υπογραφή του Γιώργου Σαμπάνη

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Spotlight

Ο Γιώργος Σαμπάνης παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες» και για ακόμα μία φορά βάζει μελωδία και φωνή στο συναίσθημα, κάνοντάς το επιτυχία.

Το «Δε Μ’ Αγαπούσες», που κυκλοφορεί από την Panik Records σε όλες τις streaming υπηρεσίες, είναι ένα τραγούδι για την αγάπη που τελικά δεν ήταν αμοιβαία, μια εξομολόγηση με ψυχή, συναίσθημα και δυναμισμό. Το τραγούδι θα «ντυθεί» σύντομα και με music video – έκπληξη που θα «ανέβει» στο YouTube τις επόμενες ημέρες.

Το «Δε Μ’ Αγαπούσες», που έχει ήδη «μαγέψει» τα social media και τις ραδιοφωνικές συχνότητες, έχει εξ’ ολοκλήρου τη δημιουργική υπογραφή του Γιώργου Σαμπάνη καθώς ο ίδιος έγραψε και τη μουσική και τους στίχους και κινείται στα χνάρια που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο σπουδαίους και επιτυχημένους ερμηνευτές και δημιουργούς της γενιάς του. Την παραγωγή έκανε ο Χρήστος Soumka.

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Σαμπάνης συνεχίζει τις άκρως επιτυχημένες εμφανίσεις του στον «Βοτανικό» με τον Νίκο Μακρόπουλο, σε μία σύμπραξη κορυφής που «μαγεύει» τη νυχτερινή Αθήνα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Υπουργείο Ανάπτυξης: Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων αρμόδια για την αδειοδότηση του εργοστασίου της Βιολάντα

Υπουργείο Ανάπτυξης: Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων αρμόδια για την αδειοδότηση του εργοστασίου της Βιολάντα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Βιολάντα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

inWellness
inTown
Stream magazin
Αρνητικό ρεκόρ – Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια
Fizz 27.01.26

Αρνητικό ρεκόρ - Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αντιμετωπίζει δυσκολίες στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι ειδικοί παραδέχονται ότι οι πωλήσεις είναι «χαμηλές».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»
Ταινίες στην Ευρώπη 27.01.26

Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»

Η Κρίστεν Στιούαρτ δεν είναι η μόνη που σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ - Αρκετοί διάσημοι έχου φύγει ήδη από τη χώρα εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
Βίντεο 27.01.26

ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό

Συναγερμός και κύμα viral αναρτήσεων προκάλεσε στο Σαν Φρανσίσκο η εμφάνιση ενός νεαρού πούμα που εθεάθη να κάνει βόλτες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, οδηγώντας τις Αρχές σε προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους και σε συστάσεις για αυξημένη προσοχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε – Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης
How to 27.01.26

Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε - Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης των ταινιών «Bugonia» και «Poor Things», Γιώργος Λάνθιμος, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημίσεις, μουσικά βίντεο κλιπ και πειραματικά θεατρικά έργα –τώρα επιστρέφει στις ρίζες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η αξία του σοκ πουλάει» – Η πρώτη επίδειξη Haute Couture του Τζόναθαν Άντερσον για τον Dior
Πασαρέλα 27.01.26

«Η αξία του σοκ πουλάει» - Η πρώτη επίδειξη Haute Couture του Τζόναθαν Άντερσον για τον Dior

Με φιλόδοξους νέους σχεδιαστές που πρόσφατα προσλήφθηκαν από τους οίκους Dior και Chanel να ανταγωνίζονται για την κυριαρχία, η μάχη των εντυπώσεων είναι πιο έντονη από ποτέ -ειδικά στην ελιτίστικη Haute Couture.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ
Trump Accounts 27.01.26

Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ

Η Νίκι Μινάζ θα εμφανιστεί σε εκδήλωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση των «Trump Accounts», επιβεβαιώνοντας τη δημόσια σύμπλευσή της με τον Τραμπ και τον κόσμο του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction
Αδικημένος; 27.01.26

«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction

Το πιο υποτιμημένο μέλος των One Direction, ο Λούις Τόμλινσον κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ - την ίδια μέρα που ο Χάρι Στάιλς έβγαλε το πρώτο του single μετά από 4 χρόνια. Και η «κόντρα» μεταξύ των 1D επανήλθε στην επικαιρότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο
Βίντεο 27.01.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο

«Κάθε χρήση ή πρόσβαση στην πινακίδα του Χόλιγουντ για εμπορικούς σκοπούς προϋποθέτει άδεια από το Εμπορικό Επιμελητήριο», δήλωσε ο επικεφαλής του Hollywood Sign Trust για τη δράση της Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο – «Υπήρχαν εμπόδια»
Τον ήθελαν 27.01.26

Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο - «Υπήρχαν εμπόδια»

Ο Μπενίτσιο ντελ Τόρο υποδύεται τον συγκλονιστικό ρόλο του δάσκαλου καράτε (Sensei) Σένσεϊ Σέρτζιο Στ. Κάρλος στην ταινία «One Battle After Another» κι όσο εκπληκτικό και αν ακούγεται παραλίγο να μην εμφανιστεί στην ταινία - ωστόσο, κάποιοι επέμεναν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Βρε μπαγάσα, πως τα περνάς εκεί πάνω;»: Η Φίνος Φιλμ τιμά τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Ανάρτηση 27.01.26

«Βρε μπαγάσα, πως τα περνάς εκεί πάνω;»: Η Φίνος Φιλμ τιμά τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

«Ένας άνθρωπος που δεν αντιμετώπισε ποτέ τον πολιτισμό ως επάγγελμα, αλλά ως στάση ζωής με βαθιά γνώση, οξύ πνεύμα και μια συγκινητική αφοσίωση στο ελληνικό σινεμά», έγραψε μεταξύ άλλων η Φίνος Φιλμ στην ανάρτησή της

Σύνταξη
Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»
«Sundancers Melt ICE» 27.01.26

Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»

Το Sundance μετατράπηκε σε σκηνή πολιτικής διαμαρτυρίας, με δημιουργούς και σταρ του Χόλιγουντ να καταγγέλλουν τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεάπολη και να απαιτούν την απομάκρυνση της ICE.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»
«Nepo daddy» 26.01.26

Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ μιλά χωρίς φίλτρα για τη γονεϊκότητα, απορρίπτοντας την ιδέα της τελειότητας: αυτό που χρειάζονται τα παιδιά, λέει, δεν είναι άψογοι γονείς, αλλά ειλικρίνεια, λάθη και αγάπη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ
Ραγδαία αλλαγή 27.01.26

Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπρέιβμαν ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Συντηρητικό Κόμμα και εντάσσεται στο Reform UK του λαϊκιστή Φάρατζ. Δεν είναι η πρώτη –ίσως ούτε η τελευταία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών της ΔΑΕΕ έχουν εντοπίσει σοβαρές αστοχίες στις σωληνώσεις αλλά και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
Αρνητικό ρεκόρ – Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια
Fizz 27.01.26

Αρνητικό ρεκόρ - Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αντιμετωπίζει δυσκολίες στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι ειδικοί παραδέχονται ότι οι πωλήσεις είναι «χαμηλές».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκανδαλίδης: Δεν έχουν όριο η προπαγάνδα και ο γκεμπελισμός της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Σκανδαλίδης: Δεν έχουν όριο η προπαγάνδα και ο γκεμπελισμός της ΝΔ

«Η άθλια απόπειρα διαστρέβλωσης της κατάθεσής μου από τη ΝΔ, δηλώνει με τον πλέον κυνικό τρόπο ότι η παράταξη που κατά την επταετή θητεία της συγκλονίζει τη χώρα με σειρά σκανδάλων, με αποκορύφωμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ορρωδεί προ ουδενός», λέει ο Κώστας Σκανδαλίδης

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει την υπογραφή της ΝΔ που κυβερνά τη χώρα εδώ και 7 χρόνια
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει την υπογραφή της ΝΔ που κυβερνά τη χώρα εδώ και 7 χρόνια

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως δεν θα επιτρέψει να χαθεί η αλήθεια «ούτε να στηθεί ένα βολικό αφήγημα συμψηφισμού και διαχρονικών ευθυνών» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Σλάι Ντάνμπαρ: Ο ντράμερ που άλλαξε τον ήχο στη Τζαμάικα, «σημάδεψε» τη ρέγκε και τον αγάπησαν οι Rolling Stones
Θρύλος 27.01.26

Σλάι Ντάνμπαρ: Ο ντράμερ που άλλαξε τον ήχο στη Τζαμάικα, «σημάδεψε» τη ρέγκε και τον αγάπησαν οι Rolling Stones

Μια θρυλική μορφή της μουσικής σκηνής της Τζαμάικα, ο Σλάι Ντάνμπαρ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον κόσμο της ρέγκε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από διαρροή προπανίου η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Το πρόβλημα στις σωληνώσεις
Ελλάδα 27.01.26

Από διαρροή προπανίου η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Το πρόβλημα στις σωληνώσεις

Τι έχουν διαπιστώσει μέχρι τώρα οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και οι ειδικοί πραγματογνώμονες που ερευνούν τα αίτια της έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
55 μέρες στα μπλόκα: Τι έγινε και τι μένει
Explainer 27.01.26

55 μέρες στα μπλόκα: Τι έγινε και τι μένει

Μια αναδρομή από το in στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις, που έληξαν πριν από λίγες μέρες. Το αποτύπωμα του αγώνα του αγροτικού κόσμου με τα μπλόκα να παραμένουν στο δρόμο για 55 ημέρες, το μεγαλύτερο διάστημα στην ιστορία.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ρωσία: Συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αλ-Σάρα
Τι ζητά 27.01.26

Ρωσία: Συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αλ-Σάρα

Τη δεύτερη συνάντησή τους θα έχουν ο πρόεδρος της Ρωσίας, Άχμεντ Αλ-Σάρα, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Δαμασκός ελπίζει ότι θα πετύχει έκδοση του Άσαντ, που διέφυγε στη Ρωσία.

Σύνταξη
Τι μπορεί να συνέβη δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο με τους 7 νεκρούς στη Ρουμανία – Ειδικός εξηγεί
Κόσμος 27.01.26

Τι μπορεί να συνέβη δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο με τους 7 νεκρούς στη Ρουμανία – Ειδικός εξηγεί

Το ενδεχόμενο να αποκοιμήθηκε θεωρείται λιγότερο πιθανό, καθώς είχε μόλις εκτελέσει προσπέραση, τονίζει ειδικός στην αμυντική οδήγηση για το τροχαίο στη Ρουμανία με θύματα επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία, αλλά η αλήθεια δεν είναι με το μέρος του
Κόσμος 27.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία της Γροιλανδίας, αλλά η αλήθεια δεν είναι με το μέρος του

Μιλώντας για τις φιλοδοξίες του να αποκτήσει η Αμερική τη Γροιλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παρουσιάσει μια ιστορία όπου οι ΗΠΑ «έσωσαν» τη Γροιλανδία και έκαναν το «ηλίθιο» λάθος να την επιστρέψουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»
Ταινίες στην Ευρώπη 27.01.26

Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»

Η Κρίστεν Στιούαρτ δεν είναι η μόνη που σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ - Αρκετοί διάσημοι έχου φύγει ήδη από τη χώρα εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάζα: Η Χαμάς επιδιώκει ρόλο στην αστυνομία του θύλακα, ενόψει των συνομιλιών για τον αφοπλισμό της
Νέο αίτημα 27.01.26

Γάζα: Η Χαμάς επιδιώκει ρόλο στην αστυνομία του θύλακα, ενόψει των συνομιλιών για τον αφοπλισμό της

Η Χαμάς προσπαθεί να εντάξει στην Εθνική Επιτροπή για τη Γάζα τόσο τους αστυνομικούς της όσο και τους δημόσιους υπαλλήλους της κυβέρνησής της. Και δηλώνει ανοιχτή στον αφοπλισμό.

Σύνταξη
«Κόκκινη κάρτα» του ΣτΕ για την επέκταση ξενοδοχείου στη Μήλο – Παγώνουν τα έργα
Ελλάδα 27.01.26

«Κόκκινη κάρτα» του ΣτΕ για την επέκταση ξενοδοχείου στη Μήλο – Παγώνουν τα έργα

ε προσωρινή διαταγή που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Χρήστος Ντουχάνης ...παγώνουν τα έργα για την επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νέα Αριστερά: Το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι χωρίς ασφάλεια – Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη
Πυρά 27.01.26

Νέα Αριστερά: Το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι χωρίς ασφάλεια – Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη

«Από το σημερινό περιστατικό στο δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο φαίνεται ακόμα μια φορά ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο παραμένει επικίνδυνο», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο